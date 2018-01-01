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Страшные Арты

Андрей Клименко. Художник

Андрей Клименко - ещё один замечательный художник-славянист. За основу своих картин он берёт различные стародавние предания, мифы, легенды.

Андрей Клименко. Художник

Баба Яга

Андрей Клименко. Художник

Берегиня

Андрей Клименко. Художник

Варвара Краса - Длинная Коса

Андрей Клименко. Художник

Велес

Андрей Клименко. Художник

Венок на камень

Андрей Клименко. Художник

Вечный покой

Андрей Клименко. Художник

Вещий вой

Андрей Клименко. Художник

Вольга-волк

Андрей Клименко. Художник

Воспоминание древних лет

Андрей Клименко. Художник

Гусли-самогуды

Андрей Клименко. Художник

Два друга

Андрей Клименко. Художник

Дочь ветра

Андрей Клименко. Художник

Дубыня

Андрей Клименко. Художник

Дух степной

Андрей Клименко. Художник

Зимушка-зима

Андрей Клименко. Художник

Знак солнца

Андрей Клименко. Художник

Иван-да-Марья

Андрей Клименко. Художник

Кащей Бессмертный

Андрей Клименко. Художник

Конь судьбы

Андрей Клименко. Художник

Кострома

Андрей Клименко. Художник

Кровные братья

Андрей Клименко. Художник

Кудесник

Андрей Клименко. Художник

Летучий корабль

Андрей Клименко. Художник

Мёд поэзии

Андрей Клименко. Художник

Моление о тучных нивах

Андрей Клименко. Художник

Опоясанный мечами

Андрей Клименко. Художник

Перун

Андрей Клименко. Художник

Под деревом Перуна

Андрей Клименко. Художник

Расставание

Андрей Клименко. Художник

Сварог-прародитель

Андрей Клименко. Художник

Святилище

Андрей Клименко. Художник

Святогор и кузнец судьбы

Андрей Клименко. Художник

Сеча

Андрей Клименко. Художник

Сказительница

Андрей Клименко. Художник

Страж града Китежа

Андрей Клименко. Художник

Стражи клятвы

Андрей Клименко. Художник

Тёмной древности загадки

Андрей Клименко. Художник

Тени забытых предков

Андрей Клименко. Художник

Третий скок

Андрей Клименко. Художник

Триумф князя Олега

Андрей Клименко. Художник

Финист

Андрей Клименко. Художник

Хранители кощун

Андрей Клименко. Художник

Царица ночи

Андрей Клименко. Художник

Час возмездия

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Предания мифы легенды фольклор боги монстры герои страшные арты

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