Андрей Клименко. Художник

Андрей Клименко. ХудожникАндрей Клименко - ещё один замечательный художник-славянист. За основу своих картин он берёт различные стародавние предания, мифы, легенды.
Баба Яга
Берегиня
Варвара Краса - Длинная Коса
Велес
Венок на камень
Вечный покой
Вещий вой
Вольга-волк
Воспоминание древних лет
Гусли-самогуды
Два друга
Дочь ветра
Дубыня
Дух степной
Зимушка-зима
Знак солнца
Иван-да-Марья
Кащей Бессмертный
Конь судьбы
Кострома
Кровные братья
Кудесник
Летучий корабль
Мёд поэзии
Моление о тучных нивах
Опоясанный мечами
Перун
Под деревом Перуна
Расставание
Сварог-прародитель
Святилище
Святогор и кузнец судьбы
Сеча
Сказительница
Страж града Китежа
Стражи клятвы
Тёмной древности загадки
Тени забытых предков
Третий скок
Триумф князя Олега
Финист
Хранители кощун
Царица ночи
Час возмездия
Автор - blincov.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 0
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