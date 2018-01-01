Андрей Клименко. Художник

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:03 by

Андрей Клименко - ещё один замечательный художник-славянист. За основу своих картин он берёт различные стародавние предания, мифы, легенды.Баба ЯгаБерегиняВарвара Краса - Длинная КосаВелесВенок на каменьВечный покойВещий войВольга-волкВоспоминание древних летГусли-самогудыДва другаДочь ветраДубыняДух степнойЗимушка-зимаЗнак солнцаИван-да-МарьяКащей БессмертныйКонь судьбыКостромаКровные братьяКудесникЛетучий корабльМёд поэзииМоление о тучных нивахОпоясанный мечамиПерунПод деревом ПерунаРасставаниеСварог-прародительСвятилищеСвятогор и кузнец судьбыСечаСказительницаСтраж града КитежаСтражи клятвыТёмной древности загадкиТени забытых предковТретий скокТриумф князя ОлегаФинистХранители кощунЦарица ночиЧас возмездияАвтор - blincov.

Ключевые слова: Предания мифы легенды фольклор боги монстры герои страшные арты

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