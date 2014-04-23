Георгий Юдин. Русь Сказочная

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 1 +4 Вчера, 21:56 by

То, что делает этот замечательный русский художник, заставляет нас окунуться в древнюю историю нашей страны. Конечно, все работы Георгия Юдина преподнесены в сказочной манере, однако большая доля наших познаний о древней Руси проистекает именно из различных сказок, сказаний, былин, писаний, прошедших из уст в уста через десятки поколений.В будущем заслуженный художник России Георгий Юдин родился в 1943 году в Туркмении. Начал рисовать в армии, а после закончил Полиграфический институт. Известен даже в сфере кино, так как работал над такими фильмами как Капитан Немо и Красные Дипкурьеры. Но всё же наиболее известен своими иллюстрациями к детским книгам. За свою работу был внесён в Почётный список Ханса Кристиана Андерсена.Георгий ЮдинАлёша Попович и ТугаринАлёша, Илья и ДобрыняБолезнь и исцеление Ильи МуромцаВасилина МикуличнаВольга ВсеславьевичВольга ВсеславьевичДобрыня Никитич и ЗмейДобрыня Никитич и татарский богатырь боецДобрыня - посол князя ВладимираИлья Муромец и Идолище ПоганоеИлья Муромец и Калин-царьИлья Муромец и Соловей-РазбойникМикула Селянович и Вольга ВсеславьевичМикула Селянович и СвятогорПоход Добрыни Никитича против Змея лютогоСоловей БудимировичСтавер Годинович и Василиса МикуличнаТри поездки Ильи МуромцаАвтор - blincov.

Ключевые слова: Богатыри чудовища былины мифология фольклор страшные арты

Другие, подобные истории: