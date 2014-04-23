Георгий Юдин. Русь Сказочная

Георгий Юдин. Русь СказочнаяТо, что делает этот замечательный русский художник, заставляет нас окунуться в древнюю историю нашей страны. Конечно, все работы Георгия Юдина преподнесены в сказочной манере, однако большая доля наших познаний о древней Руси проистекает именно из различных сказок, сказаний, былин, писаний, прошедших из уст в уста через десятки поколений.
В будущем заслуженный художник России Георгий Юдин родился в 1943 году в Туркмении. Начал рисовать в армии, а после закончил Полиграфический институт. Известен даже в сфере кино, так как работал над такими фильмами как Капитан Немо и Красные Дипкурьеры. Но всё же наиболее известен своими иллюстрациями к детским книгам. За свою работу был внесён в Почётный список Ханса Кристиана Андерсена.
Георгий Юдин
Алёша Попович и Тугарин
Алёша, Илья и Добрыня
Болезнь и исцеление Ильи Муромца
Василина Микулична
Вольга Всеславьевич
Вольга Всеславьевич
Добрыня Никитич и Змей
Добрыня Никитич и татарский богатырь боец
Добрыня - посол князя Владимира
Илья Муромец и Идолище Поганое
Илья Муромец и Калин-царь
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
Микула Селянович и Вольга Всеславьевич
Микула Селянович и Святогор
Поход Добрыни Никитича против Змея лютого
Соловей Будимирович
Ставер Годинович и Василиса Микулична
Три поездки Ильи Муромца
Автор - blincov.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:56
Вчера, 21:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 1
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