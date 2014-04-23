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Страшные Арты

Георгий Юдин. Русь Сказочная

То, что делает этот замечательный русский художник, заставляет нас окунуться в древнюю историю нашей страны. Конечно, все работы Георгия Юдина преподнесены в сказочной манере, однако большая доля наших познаний о древней Руси проистекает именно из различных сказок, сказаний, былин, писаний, прошедших из уст в уста через десятки поколений.

В будущем заслуженный художник России Георгий Юдин родился в 1943 году в Туркмении. Начал рисовать в армии, а после закончил Полиграфический институт. Известен даже в сфере кино, так как работал над такими фильмами как Капитан Немо и Красные Дипкурьеры. Но всё же наиболее известен своими иллюстрациями к детским книгам. За свою работу был внесён в Почётный список Ханса Кристиана Андерсена.

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Георгий Юдин

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Алёша Попович и Тугарин

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Алёша, Илья и Добрыня

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Болезнь и исцеление Ильи Муромца

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Василина Микулична

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Вольга Всеславьевич

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Вольга Всеславьевич

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Добрыня Никитич и Змей

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Добрыня Никитич и татарский богатырь боец

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Добрыня - посол князя Владимира

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Илья Муромец и Идолище Поганое

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Илья Муромец и Калин-царь

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Микула Селянович и Вольга Всеславьевич

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Микула Селянович и Святогор

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Поход Добрыни Никитича против Змея лютого

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Соловей Будимирович

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Ставер Годинович и Василиса Микулична

Георгий Юдин. Русь Сказочная

Три поездки Ильи Муромца

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:56
Вчера, 21:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Богатыри чудовища былины мифология фольклор страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1320|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 040
Здорово! А ещё он написал и оформил книгу "Птица Сирин и всадник на белом коне".







Прекрасный художник и писатель.

Сделано_в_СССР, спасибо!
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
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