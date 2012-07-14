Языческие боги у славян. Художник - Андрей Шишкин

Языческие боги у славян. Художник - Андрей ШишкинЯзычество – религия, основанная на веровании в существование нескольких божеств, а не в одного Бога-создателя, как, например, в христианстве.
Славянская культура отличалась великим своеобразием. Наши предки поражали представителей других рас силой своего духа и уникальной тягой к созиданию и познанию окружающего мира. Славянская мифология представляет своеобразную концепцию передачи сакральных знаний миропонимания и жизни в гармонии с природой, а также знаний об образе жизни предков.
Перун Громовержец — главный бог пантеона, покровитель князя и дружины, также громовержец.
Хорс — олицетворение солнца.
Числобог — один из высших богов у славян. Жрецы Числобога знали тайные древние науки счёта дней, месяцев и лет. Легенда гласит: «было у него два лица: одно - подобное солнцу, другое - полумесяцу, ибо Солнце отмеряет течение дня, а Луна - ночи.
Числобог является хранителем Вселенских Весов, на которых отмеривается время и мера каждого Сущего, и Чаши Времени, испив из которой можно вернуть прошлое или же попасть в будущее. Символы Числобога – весы, счёты, измерительные приборы, числа и арифметические знаки. Сакральная птица – вещунья кукушка, которая в определенные дни и часы вещает людям об отпущенных им сроках».
Даждьбог — солнечное божество, считается предком русских людей.
Стрибог — божество, связанное с ветрами.
Велес— покровитель сказителей и поэзии.
Святобор — бог лесов и лесных угодий.
Род и Рожаницы — божества, олицетворяющие судьбу.
Заря-Зарница — Богиня утренней зари.
Девана — богиня охоты.
Квасура — бог веселья, радости и хмеля.
Лель — бог Любви.
Белун — воплощение света, бог добра, удачи, счастья, блага, олицетворение дневного и весеннего неба.
Коляда — Бог зимних празднеств, Бог начала новой жизни.
Сурица — солнечная Богиня радости и света.
Купало и Кострома. Кострома – сестра и жена Купайлы, богиня плодородия, урожая, лета и Солнца, покровительница влюбленных. Являлась стихийным воплощением Воды, созидательной женской первоэнергии. Купала (верное произношение Купайло или Купайла) - древнеславянское солярное божество, олицетворяющее собой апофеоз активной творящей энергетики солнечного света.
Вольга - былинный персонаж.
Матерь Птица Сва Слава — Великая Мать Слава, покровительница земель Русских, прародительница всех Родов Русских.
Волхв — колдун, чародей, прорицатель, мудрец.
Травник — в слав. миф. лесное божество.
Родник. В древности родник наделяли волшебной силой и поклонялись ему, как божеству.
Автор статьи - Svetlana Tantsyreva.
Источник.
Сегодня, 20:27 by LynxПросмотров: 25Комментарии: 2
Ключевые слова: Андрей Шишкин мифология славяне духи божества