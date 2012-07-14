Языческие боги у славян. Художник - Андрей Шишкин

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Язычество – религия, основанная на веровании в существование нескольких божеств, а не в одного Бога-создателя, как, например, в христианстве.Славянская культура отличалась великим своеобразием. Наши предки поражали представителей других рас силой своего духа и уникальной тягой к созиданию и познанию окружающего мира. Славянская мифология представляет своеобразную концепцию передачи сакральных знаний миропонимания и жизни в гармонии с природой, а также знаний об образе жизни предков.— главный бог пантеона, покровитель князя и дружины, также громовержец.— олицетворение солнца.— один из высших богов у славян. Жрецы Числобога знали тайные древние науки счёта дней, месяцев и лет. Легенда гласит: «было у него два лица: одно - подобное солнцу, другое - полумесяцу, ибо Солнце отмеряет течение дня, а Луна - ночи.Числобог является хранителем Вселенских Весов, на которых отмеривается время и мера каждого Сущего, и Чаши Времени, испив из которой можно вернуть прошлое или же попасть в будущее. Символы Числобога – весы, счёты, измерительные приборы, числа и арифметические знаки. Сакральная птица – вещунья кукушка, которая в определенные дни и часы вещает людям об отпущенных им сроках».— солнечное божество, считается предком русских людей.— божество, связанное с ветрами.— покровитель сказителей и поэзии.— бог лесов и лесных угодий.— божества, олицетворяющие судьбу.— Богиня утренней зари.— богиня охоты.— бог веселья, радости и хмеля.— бог Любви.— воплощение света, бог добра, удачи, счастья, блага, олицетворение дневного и весеннего неба.— Бог зимних празднеств, Бог начала новой жизни.— солнечная Богиня радости и света.. Кострома – сестра и жена Купайлы, богиня плодородия, урожая, лета и Солнца, покровительница влюбленных. Являлась стихийным воплощением Воды, созидательной женской первоэнергии. Купала (верное произношение Купайло или Купайла) - древнеславянское солярное божество, олицетворяющее собой апофеоз активной творящей энергетики солнечного света.- былинный персонаж.— Великая Мать Слава, покровительница земель Русских, прародительница всех Родов Русских.— колдун, чародей, прорицатель, мудрец.— в слав. миф. лесное божество.. В древности родник наделяли волшебной силой и поклонялись ему, как божеству.Автор статьи - Svetlana Tantsyreva.

Ключевые слова: Андрей Шишкин мифология славяне духи божества

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