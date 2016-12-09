Румынский художник Adrian Borda

Румынский художник Adrian BordaБорда Д. Адриан, сюрреалистический художник, живет в Регине, Румыния, в городе, где родился в 1978 году.
Он путешественник в таинственный и чрезвычайно сложный подсознательный мир. Впрочем, все мы путешествуем в этот мир время от времени. Но Адриан его пишет, и это картины, полные символов... Он говорит: «Не обязательно создавать что-то, что нравится большинству людей, я просто открываю окно в миры, которые невозможно забыть».
Автор - Karinalin.
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Автор - Golda.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
Ключевые слова: Adrian Borda художник искусство сюрреализм