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Страшные Арты

Румынский художник Adrian Borda

Борда Д. Адриан, сюрреалистический художник, живет в Регине, Румыния, в городе, где родился в 1978 году.

Он путешественник в таинственный и чрезвычайно сложный подсознательный мир. Впрочем, все мы путешествуем в этот мир время от времени. Но Адриан его пишет, и это картины, полные символов... Он говорит: «Не обязательно создавать что-то, что нравится большинству людей, я просто открываю окно в миры, которые невозможно забыть».

Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda
Румынский художник Adrian Borda

Автор - Karinalin.
Источник 1.

Автор - Golda.
Источник 2.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Adrian Borda художник искусство сюрреализм

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:13
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