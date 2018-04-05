Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие

Медитация



В поисках смысла. В поисках утраченного времени

"Человек способен изменить мир к лучшему, если это возможно,

и изменить себя к лучшему, если это необходимо."

"Мы не надеялись на счастье - И все же мы не были готовы к несчастью".

Dr. Frankl



Собор Нотр-Дам, Богоматерь Реймс

" Это дань человеческой душе, что возвышается вопреки всему! "



"Мосты в Neverland"-посвящён всем тем,кого с нами больше нет.

"Смерть -золотой ключик, который открывает дворец Вечности"- Милтон.



Не плачь над могилой моей, не стой –

Меня там нет. Я снова живой.

Я – тысяча вольных морских ветров,

Я – россыпь алмазов на шали снегов,

Я – солнечный свет на спелом зерне,

Я – дождик в осенней глухой тишине.

Когда на заре ты проснешься опять,

Я буду звездой, что ложится спать.

Не плачь, над могилой моей застыв, –

Меня там нет. Я не умер. Я жив.

Мэри Фрай

(перевод Юстина Южная)

Падение Люцифера Пьета

The Mind Cave or Paranoid non-bizarre delusion

Реквием или Музыка свободных

Бессонница или ночные пробуждения

Cерия " Корабль-призрак: Пропавшая экспедиция "

Эти картины была вдохновлены затерянной экспедицией Франклина,

которая покинула Англию в 1845 году для арктических исследований.

Британский рейс состоял из 128 человек во главе с капитаном сэром Джон Франклином.

Обман или Самсон и Далила



Это аллегорическая сцена по мотивам Библейскоя истории.

Легендарный Самсон- с силой нескольких человек и слабостью к красивой женщине,

жившей в долине Сорек, имя ей Далила.



И сказала ему Далила: как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое

не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чём великая

сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила

его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей всё сердце своё,

и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от

чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я

сделаюсь слаб и буду, как прочие люди.

И усыпила его Далила на коленях своих, и призвала человека, и

велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и

отступила от него сила его,после чего Самсон был схвачен филистимлянами и ослеплён.

Выход

Остановка Сердца

Вознесение (Black Sabbath посвященный) Вознесение Иисуса

Если Иисус в вас, все небо в вашем сердце, прямо сейчас!

Песня готической музыки

Сны о полете

Последняя гавань или в поисках потерпевшего кораблекрушение Nautilus

( по мотивам романа Жюль Верна )

Мона Лиза. Навязчивая идея или " Код да Винчи " мания.

Бесконечные Невероятности Drive

передвижение в пространстве и перемещение из одного состояния в другое

( по книге Дугласа Адамса " Автостопом по Галактике")

Sand Castle. Замок из песка.



Кали разрушитель

Кали - Индийская богиня смерти,уничтожения,супруга разрушителя Шивы.

Разрушает, чтобы воссоздать всё заново.

Терра Экзорцизм

(Экзорцизм - практика выселения демонов или других злых духов)

Ангелы и демоны или Ангел Света

"Где Существует свет, Там также должна быть тьма"



"Человек на улице указывает на небо." Смотрите, ангел! " -кричит он.

Прохожие смеются. Дурак, это только облака.

Как хорошо было бы видеть ангелов, где Есть только облака.

Как грустно было бы видеть только облака, где Есть ангелы ".

Святилище

Sanctuary - Священное место.

В древности и в средние века, храм служил в качестве убежища,

убежищем для лиц, спасающихся от насилия или от наказания закона.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:06

FataMorgana Просмотров: 34 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 17:05 by

George Grie (Юрий Грибановский) - один из первых цифровых художников нео-сюрреалистов. Художественный стиль Джорджа Грие образовался под влиянием таких известных сюрреалистов как Рене Магритт и Сальвадор Дали, фантастиков-реалистов Здислава Бексински, Wojciech Siudmak и сюрреал-фотографа Jerry Uelsmann. Его нео-сюрреалистические работы - это сочетание классического сюрреалистического символизма и современного Фэнтези стиля. Возможность применения его опыта в изобразительном искусстве и классического живописного образования в новых компьютерных проектах, позволяет ему выражать его артистические концепции без ограничений.Автор (художник): Джордж Грие (George Grie).

Ключевые слова: Сюрреализм арты цифровая живопись художник

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