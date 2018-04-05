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Страшные Арты

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие

George Grie (Юрий Грибановский) - один из первых цифровых художников нео-сюрреалистов. Художественный стиль Джорджа Грие образовался под влиянием таких известных сюрреалистов как Рене Магритт и Сальвадор Дали, фантастиков-реалистов Здислава Бексински, Wojciech Siudmak и сюрреал-фотографа Jerry Uelsmann. Его нео-сюрреалистические работы - это сочетание классического сюрреалистического символизма и современного Фэнтези стиля. Возможность применения его опыта в изобразительном искусстве и классического живописного образования в новых компьютерных проектах, позволяет ему выражать его артистические концепции без ограничений.

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Медитация

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
В поисках смысла. В поисках утраченного времени


"Человек способен изменить мир к лучшему, если это возможно,
и изменить себя к лучшему, если это необходимо."
"Мы не надеялись на счастье - И все же мы не были готовы к несчастью".
Dr. Frankl

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Собор Нотр-Дам, Богоматерь Реймс
" Это дань человеческой душе, что возвышается вопреки всему! "

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
"Мосты в Neverland"-посвящён всем тем,кого с нами больше нет.
"Смерть -золотой ключик, который открывает дворец Вечности"- Милтон.

Не плачь над могилой моей, не стой –
Меня там нет. Я снова живой.
Я – тысяча вольных морских ветров,
Я – россыпь алмазов на шали снегов,
Я – солнечный свет на спелом зерне,
Я – дождик в осенней глухой тишине.
Когда на заре ты проснешься опять,
Я буду звездой, что ложится спать.
Не плачь, над могилой моей застыв, –
Меня там нет. Я не умер. Я жив.
Мэри Фрай
(перевод Юстина Южная)


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Падение Люцифера Пьета


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
The Mind Cave or Paranoid non-bizarre delusion


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Реквием или Музыка свободных


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Бессонница или ночные пробуждения


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Cерия " Корабль-призрак: Пропавшая экспедиция "
Эти картины была вдохновлены затерянной экспедицией Франклина,
которая покинула Англию в 1845 году для арктических исследований.
Британский рейс состоял из 128 человек во главе с капитаном сэром Джон Франклином.


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие

Обман или Самсон и Далила

Это аллегорическая сцена по мотивам Библейскоя истории.
Легендарный Самсон- с силой нескольких человек и слабостью к красивой женщине,
жившей в долине Сорек, имя ей Далила.

И сказала ему Далила: как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое
не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чём великая
сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила
его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей всё сердце своё,
и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от
чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я
сделаюсь слаб и буду, как прочие люди.
И усыпила его Далила на коленях своих, и призвала человека, и
велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и
отступила от него сила его,после чего Самсон был схвачен филистимлянами и ослеплён.


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Выход


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Остановка Сердца


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Вознесение (Black Sabbath посвященный) Вознесение Иисуса
Если Иисус в вас, все небо в вашем сердце, прямо сейчас!


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Песня готической музыки


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Сны о полете


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Последняя гавань или в поисках потерпевшего кораблекрушение Nautilus
( по мотивам романа Жюль Верна )


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Мона Лиза. Навязчивая идея или " Код да Винчи " мания.


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Бесконечные Невероятности Drive
передвижение в пространстве и перемещение из одного состояния в другое
( по книге Дугласа Адамса " Автостопом по Галактике")


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Sand Castle. Замок из песка.

Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Кали разрушитель
Кали - Индийская богиня смерти,уничтожения,супруга разрушителя Шивы.
Разрушает, чтобы воссоздать всё заново.


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Терра Экзорцизм
(Экзорцизм - практика выселения демонов или других злых духов)


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Ангелы и демоны или Ангел Света
"Где Существует свет, Там также должна быть тьма"

"Человек на улице указывает на небо." Смотрите, ангел! " -кричит он.
Прохожие смеются. Дурак, это только облака.
Как хорошо было бы видеть ангелов, где Есть только облака.
Как грустно было бы видеть только облака, где Есть ангелы ".


Нео-сюрреализм художника Джорджа Грие
Святилище
Sanctuary - Священное место.
В древности и в средние века, храм служил в качестве убежища,
убежищем для лиц, спасающихся от насилия или от наказания закона.


Автор (художник): Джордж Грие (George Grie).
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:05 by FataMorganaПросмотров: 34Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сюрреализм арты цифровая живопись художник

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Комментарии

#1 написал: Lex__Blunt
Сегодня, 17:14
+2
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 28
Меня в подобных работах поражает профессиональность автора в фотошопе. Но в этом случае чет не очень... Красиво конечно, но переходы иногда не очень плавные. Хотя, идея просто супер. + поставлю
Зарегистрирован: 5.04.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:09
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9868|-4)
Публикаций: 526
Комментариев: 7 334
Кстати, наряду с А.Андреевым - один из моих любимых художников.
Наши (или бывшие наши) художники мне нравятся больше, чем чисто "забугорные". Видимо, общность истории рождает общность ассоциаций.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:51
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 712
Комментариев: 6 889
Прекрасно, изумительно, творческий подход, талантливо!!! braavo

images.vfl.ru
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
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