Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун ЛиДэ Хун Ли (Dae Hoon Lee, «Managa») — художник по концептам и дизайнер всего что только можно из Сеула, Южная Корея.
Участвуя в создании игр Дэ Хун Ли разрабатывает дизайн персонажей, существ и окружения. Проживает в городе Йонъин и работает в довольно известной во всем мире южнокорейской компании, специализирующейся на онлайн-играх NC Soft.
Автор: Дэ Хун Ли.
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Сегодня, 09:32 by ЛетягаПросмотров: 6Комментарии: 0
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