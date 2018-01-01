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Страшные Арты

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Дэ Хун Ли (Dae Hoon Lee, «Managa») — художник по концептам и дизайнер всего что только можно из Сеула, Южная Корея.
Участвуя в создании игр Дэ Хун Ли разрабатывает дизайн персонажей, существ и окружения. Проживает в городе Йонъин и работает в довольно известной во всем мире южнокорейской компании, специализирующейся на онлайн-играх NC Soft.

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Многогранный дизайн Дэ Хун Ли


Автор: Дэ Хун Ли.
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Сегодня, 09:32 by ЛетягаПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дизайнер художник фентези эскизы арты

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