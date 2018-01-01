Многогранный дизайн Дэ Хун Ли

Летяга Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:32 by

Дэ Хун Ли (Dae Hoon Lee, «Managa») — художник по концептам и дизайнер всего что только можно из Сеула, Южная Корея.Участвуя в создании игр Дэ Хун Ли разрабатывает дизайн персонажей, существ и окружения. Проживает в городе Йонъин и работает в довольно известной во всем мире южнокорейской компании, специализирующейся на онлайн-играх NC Soft.Автор: Дэ Хун Ли.

Ключевые слова: Дизайнер художник фентези эскизы арты

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