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Страшные Арты

Жан-Батист Монж иллюстрации

В сообществе иллюстраторов Жан-Батист Монж очень яркая фигура. Его работы не просто интересные, красочные и увлекательные, но и очень реалистичные, что, несомненно, очень важно при создании фантастических персонажей. Каждый человек, читая то или иное произведение фантастического или сказочного толка, хочет воспринять всё написанное как можно глубже, и иллюстрации могут в этом ему помочь. Реалистичные изображения различных мифологических и выдуманных существ могут заставить человека представить всё то, что казалось ему нереальным, более правдоподобным.

Жан-Батист Монж - французский художник. Занимается профессиональной иллюстрацией. Родился 11 июня 1971 года в городе Нант. В настоящее время живёт в Бретани. За своё уникальное и самобытное искусство Жан-Батист получил множество престижных наград и премий, среди которых такие, как: приз Wojtek Siudmak на Международном фестивале научной фантастики Utopiales, серебряная медаль на фестивале современного фантастического искусства Spectrum16 и многие другие.

Жан-Батист Монж иллюстрации

Гоблин из племени Красных Шапок

Жан-Батист Монж иллюстрации

Гоблины

Жан-Батист Монж иллюстрации

Дриады

Жан-Батист Монж иллюстрации

Клурикон верхом на еноте

Жан-Батист Монж иллюстрации

Клурикон

Жан-Батист Монж иллюстрации

Лепрекон

Жан-Батист Монж иллюстрации

Лепрекон-сапожник

Жан-Батист Монж иллюстрации

Нокеры

Жан-Батист Монж иллюстрации

Пак


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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Жан-Батист Монж художник иллюстратор фэнтези мифологическая живопись

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:37
+1
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Комментариев: 7 416
Забавные и трогательные существа получились, совсем не страшные)
+++
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#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:56
+1
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Комментариев: 3 493
Прелесть и очарование! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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