Жан-Батист Монж иллюстрации

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 20:29 by

В сообществе иллюстраторов Жан-Батист Монж очень яркая фигура. Его работы не просто интересные, красочные и увлекательные, но и очень реалистичные, что, несомненно, очень важно при создании фантастических персонажей. Каждый человек, читая то или иное произведение фантастического или сказочного толка, хочет воспринять всё написанное как можно глубже, и иллюстрации могут в этом ему помочь. Реалистичные изображения различных мифологических и выдуманных существ могут заставить человека представить всё то, что казалось ему нереальным, более правдоподобным.Жан-Батист Монж - французский художник. Занимается профессиональной иллюстрацией. Родился 11 июня 1971 года в городе Нант. В настоящее время живёт в Бретани. За своё уникальное и самобытное искусство Жан-Батист получил множество престижных наград и премий, среди которых такие, как: приз Wojtek Siudmak на Международном фестивале научной фантастики Utopiales, серебряная медаль на фестивале современного фантастического искусства Spectrum16 и многие другие.Гоблин из племени Красных ШапокГоблиныДриадыКлурикон верхом на енотеКлуриконЛепреконЛепрекон-сапожникНокерыПак

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