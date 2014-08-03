Жан-Батист Монж иллюстрации

Жан-Батист Монж иллюстрацииВ сообществе иллюстраторов Жан-Батист Монж очень яркая фигура. Его работы не просто интересные, красочные и увлекательные, но и очень реалистичные, что, несомненно, очень важно при создании фантастических персонажей. Каждый человек, читая то или иное произведение фантастического или сказочного толка, хочет воспринять всё написанное как можно глубже, и иллюстрации могут в этом ему помочь. Реалистичные изображения различных мифологических и выдуманных существ могут заставить человека представить всё то, что казалось ему нереальным, более правдоподобным.
Жан-Батист Монж - французский художник. Занимается профессиональной иллюстрацией. Родился 11 июня 1971 года в городе Нант. В настоящее время живёт в Бретани. За своё уникальное и самобытное искусство Жан-Батист получил множество престижных наград и премий, среди которых такие, как: приз Wojtek Siudmak на Международном фестивале научной фантастики Utopiales, серебряная медаль на фестивале современного фантастического искусства Spectrum16 и многие другие.
Гоблин из племени Красных Шапок
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Клурикон верхом на еноте
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 2
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