Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Знакомьтесь - Яна Хайдерсдорф (Jana Heidersdorf)! Она же Checanty. 22 года. Иллюстратор из Берлина. Притворяется человеком. Питается черным чаем, кошками и книгами. Любит все дикое, пушистое и фантастическое. Рисует занимательные картинки и делает потрясающие иллюстрации животных. Давайте познакомимся с ней поближе!Danse MacabreKelpieBrackenVon RibbeckЕстественно, что как и для любого одаренного человека, путь в искусство для Яны начался с самого детства, когда она была окружена любовью родителей, рассказывающей ей сказки перед сном. В ответ девочка рисовала свои неумелые и по-детски наивные рисунки, находившие, тем не менее, отклик в душе матери. Иногда родители сами принимали участие в творческом развитии девочки рисуя с ней скетчбуки на разные фантастические истории про животных. Любовь к рисованию развивалась и в школе, когда многие из сверстников находили замечательными ее манга-рисунки и комиксы. Продолжалось это до тех пор пока кто то из "почитателей" не окатил ее ушатом холодной воды написав в интернете комментарий у рисунку "Не пойми меня неправильно, но у тебя нет таланта".SlimeyNihilSome kind of surferTake your timeDas Ende des OelzeitaltersMoon childGhostТакой удар по самолюбию в 14 лет! Но не такова была девочка, чтобы не принять вызов от злопыхателя! Тут и началась долгая дорога к такой трудной и в то же время интересной профессии "художник-иллюстратор". К своему стыду Яна признала, что, в отличии от писателей, кинорежиссеров и музыкантов, ровным счетом ничего не знала про современных (да и не только) художниках. Это было в высшей степени удивительно!.. Сейчас, по прошествии времени, художница признает, что тот случай сильно изменил ее отношение к творчеству, она повзрослела, обрела свое художественное видение и стиль и даже не может предположить, куда приведет ее дальнейшее совершенствование в своем ремесле.The Happy PrinceFishing forDreamingForestНадо признать, прогресс в работах молодой художницы виден налицо. На смену несмелым рисункам карандашом подростка пришли веверенные, сюжетно насыщенные картины акрилом и отражающий глубокий внутренний мир художника. Она находит вдохновение в окружающем мире: природе, чувствах и переживаниях, фантазиях, почерпнутых из книг и кинофильмов, случайных разговоров или неожиданных мыслях, солнце в кронах деревьев, шелесте ветра в ветвях... Картины с некоторым мрачным контекстом наполнены лиризмом и образным символизмом. Если для работы на заказ подход отличается большим планированием, то для персональных значение имеет эмоциональное озарение. Немаловажным фактором в поисе сюжета картины является и игра в асоциации. Когда что-либо ранее увиденное и услышанное вступает в резонанс с новыми идеями, впечатлениями, наступает пора творческого прорыва, рука тянется к кисти, а кисть к холсту. А для многих мыслей и планов, ждущих своего воплощения в будущем есть подходящее место хранения - небольшой блокнот...BansheeThe tale of the empty houseDie 7 RabenSirenХудожница рисует акрилом, акварелью, гуашью, карандашом. Цветовая схема монохромна или приглушена, акцент придается цвету, форме и текстуре. Картины часто с легким привкусом меланхолии и рефлексии - такова обычная рецептура у художницы. Постоянная тяга к самосовершенствованию толкает ее к поиску новых творческих форматов, таких, к примеру, как работа с анимацией, фотографией или скульптурой. Все это, как отмечает автор, продиктовано как стремлением создать что-то интересное и запоминающиеся для зрителя, так и способом своеобразного эскапизма, попыткой найти психологическое убежище.The Cat and the MoonLeakИнсталяция Pixie BoyРаботы молодой художницы уже замечены на родине, в Германии, где в последние годы было несколько выставок ее картин. С 2014 года она входит в творческую коллаборацию Changeling Artist Collective и приняла участие в создании серии иллюстраций для книг и персонального артбука "Seven Ravens".The Fog