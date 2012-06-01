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Страшные Арты

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Знакомьтесь - Яна Хайдерсдорф (Jana Heidersdorf)! Она же Checanty. 22 года. Иллюстратор из Берлина. Притворяется человеком. Питается черным чаем, кошками и книгами. Любит все дикое, пушистое и фантастическое. Рисует занимательные картинки и делает потрясающие иллюстрации животных. Давайте познакомимся с ней поближе!
Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Danse Macabre

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Kelpie

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Bracken

Темная сторона Яны Хайдерсдорф
Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Von Ribbeck

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Естественно, что как и для любого одаренного человека, путь в искусство для Яны начался с самого детства, когда она была окружена любовью родителей, рассказывающей ей сказки перед сном. В ответ девочка рисовала свои неумелые и по-детски наивные рисунки, находившие, тем не менее, отклик в душе матери. Иногда родители сами принимали участие в творческом развитии девочки рисуя с ней скетчбуки на разные фантастические истории про животных. Любовь к рисованию развивалась и в школе, когда многие из сверстников находили замечательными ее манга-рисунки и комиксы. Продолжалось это до тех пор пока кто то из "почитателей" не окатил ее ушатом холодной воды написав в интернете комментарий у рисунку "Не пойми меня неправильно, но у тебя нет таланта".

Slimey

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Nihil

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Some kind of surfer

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Take your time

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Das Ende des Oelzeitalters

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Moon child

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Ghost

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Такой удар по самолюбию в 14 лет! Но не такова была девочка, чтобы не принять вызов от злопыхателя! Тут и началась долгая дорога к такой трудной и в то же время интересной профессии "художник-иллюстратор". К своему стыду Яна признала, что, в отличии от писателей, кинорежиссеров и музыкантов, ровным счетом ничего не знала про современных (да и не только) художниках. Это было в высшей степени удивительно!.. Сейчас, по прошествии времени, художница признает, что тот случай сильно изменил ее отношение к творчеству, она повзрослела, обрела свое художественное видение и стиль и даже не может предположить, куда приведет ее дальнейшее совершенствование в своем ремесле.

The Happy Prince

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Fishing for

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Dreaming

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Forest

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Надо признать, прогресс в работах молодой художницы виден налицо. На смену несмелым рисункам карандашом подростка пришли веверенные, сюжетно насыщенные картины акрилом и отражающий глубокий внутренний мир художника. Она находит вдохновение в окружающем мире: природе, чувствах и переживаниях, фантазиях, почерпнутых из книг и кинофильмов, случайных разговоров или неожиданных мыслях, солнце в кронах деревьев, шелесте ветра в ветвях... Картины с некоторым мрачным контекстом наполнены лиризмом и образным символизмом. Если для работы на заказ подход отличается большим планированием, то для персональных значение имеет эмоциональное озарение. Немаловажным фактором в поисе сюжета картины является и игра в асоциации. Когда что-либо ранее увиденное и услышанное вступает в резонанс с новыми идеями, впечатлениями, наступает пора творческого прорыва, рука тянется к кисти, а кисть к холсту. А для многих мыслей и планов, ждущих своего воплощения в будущем есть подходящее место хранения - небольшой блокнот...

Banshee

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

The tale of the empty house

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Die 7 Raben

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Siren

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Художница рисует акрилом, акварелью, гуашью, карандашом. Цветовая схема монохромна или приглушена, акцент придается цвету, форме и текстуре. Картины часто с легким привкусом меланхолии и рефлексии - такова обычная рецептура у художницы. Постоянная тяга к самосовершенствованию толкает ее к поиску новых творческих форматов, таких, к примеру, как работа с анимацией, фотографией или скульптурой. Все это, как отмечает автор, продиктовано как стремлением создать что-то интересное и запоминающиеся для зрителя, так и способом своеобразного эскапизма, попыткой найти психологическое убежище.

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

The Cat and the Moon

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Leak

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Инсталяция Pixie Boy

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

Работы молодой художницы уже замечены на родине, в Германии, где в последние годы было несколько выставок ее картин. С 2014 года она входит в творческую коллаборацию Changeling Artist Collective и приняла участие в создании серии иллюстраций для книг и персонального артбука "Seven Ravens".

Темная сторона Яны Хайдерсдорф

The Fog

Темная сторона Яны Хайдерсдорф




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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 17:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 46Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Яна Хайдерсдорф (Jana Heidersdorf) дарк арт животные художники

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Комментарии

#1 написал: Mina Harker
Сегодня, 18:16
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
"Die 7 Raben" больше всех понравилась. Нравятся картины в стиле дарк арт. Художница определенно талантлива. ++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:18
+1
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Репутация: (9544|-4)
Публикаций: 404
Комментариев: 7 003
Есть несколько работ (примерно в середине подборки), которые действительно никакие.
Но всё остальное - отлично. Сюжет, техника, свой стиль и почерк. Очень хорошо, просто замечательно!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:24
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 675
Стиль заметен, это точно. Мне некоторые работы понравились, да и стиль по душе. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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