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Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Provinzial Heil — und Pflegeanstalt Allenberg (Провициальная психиатрическая больница Алленберг) — медицинское учреждение для психически больных, которое работало с 1852 по 1940 год в Велау (ныне Знаменск) в Восточной Пруссии.
Больница была построена за 4 года (с 1848 по 1852г), на левом берегу реки Алле (Лава). После открытия 1 сентября 1852 года первые 59 человек были направлены туда из клиник Кёнигсберга. В 1873 году количество мест увеличилось до 250, в 1900 — до 1000, а к 1929 году в больнице насчитывалось уже 1400 пациентов.

Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

Был крупнейшим комплексом на территории области, помимио больниц в Тапиау и Ольштыне. Ходило даже выражение «он из Алленберга»; это означало, что у человека были проблемы с психикой. В 1909 году в Алленберге началась эпидемия оспы. Во время войны также многие пациенты умерли от гриппа, туберкулеза и недоедания и в 1918 там осталось только 586 больных. В 1940 больница была закрыта, неизлечимые пациенты были убиты, а остальные направлены в семьи или другие лечебницы. До 45 года здесь располагался гарнизон СС. После 1945 года здания были переданы Советской армии и использовались в качестве войсковой части.
Изначально базировался танковый полк, а позже на территории было дислоцировано сразу 4 войсковые части: 68510,64301, 43-зенитно ракетная бригада, 01907,81 радиотехнический полк.
Все больничные корпуса (казармы) типичны — 3-х этажные здания с подвалом и чердаком. Не типичен штаб и столовая (кирха).
Так же на территории части имеется водонапорная башня постройки конца XIX века.

Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

Касаемо кирхи. В послевоенные годы крыша нефа кирхи была перекрыта черепицей, ризница разрушена, здание использовалось в качестве солдатской столовой и клуба. С 2005 до 2009 года кирха восстанавливалась усилиями прусского землячества и лютеранской общиной. В башенной лестнице поставили перила. В самой башне на «втором этаже» располагался небольшой музей, где хранились экспонаты, принесенные местными жителями и подаренные Прусским землячеством.
Во время сердюковщины войсковые части были расформированы, и военные ушли оттуда в 2013 году. Недвижимое имущество было передано на ответственное хранение администрации Знаменска.
В здании, как и в подвале, очень много забутовок. По имеющейся информации, возможны довольно длинные подземные ходы.
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха на территории комплекса получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В феврале 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации была передана Русской Православной церкви, которой ранее никогда не принадлежала. Лютеране ушли, и кирха стала брошенной.
После визита в 2014 году Шойгу было сказано «часть была на своём месте. Но увы».
На ноябрь 2014 года никаких консервационно — восстановительных мероприятий на объекте не производится. И одна из возможных судеб объекта — «под кирпич».
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Провинциальная психиатрическая больница Алленберга
Автор - padonak.
Источник.
Сегодня, 19:24 by LynxПросмотров: 29Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Кенигсберг больница психиатрическая лечебница объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:50
0
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Комментариев: 7 222
И одна из возможных судеб объекта — «под кирпич».

Поживём - увидим, но это вряд ли. Надеюсь, отремонтируют.
Люблю немецкую архитектуру за лаконичность. Красивы не только фасады)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 21:19
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Публикаций: 15
Комментариев: 81
Интересно и познавательно.

Зимние фото - очаровательно мрачные и жуткие.
Зарегистрирован: 25.12.2017
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