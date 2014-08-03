Провинциальная психиатрическая больница Алленберга

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Provinzial Heil — und Pflegeanstalt Allenberg (Провициальная психиатрическая больница Алленберг) — медицинское учреждение для психически больных, которое работало с 1852 по 1940 год в Велау (ныне Знаменск) в Восточной Пруссии.Больница была построена за 4 года (с 1848 по 1852г), на левом берегу реки Алле (Лава). После открытия 1 сентября 1852 года первые 59 человек были направлены туда из клиник Кёнигсберга. В 1873 году количество мест увеличилось до 250, в 1900 — до 1000, а к 1929 году в больнице насчитывалось уже 1400 пациентов.Был крупнейшим комплексом на территории области, помимио больниц в Тапиау и Ольштыне. Ходило даже выражение «он из Алленберга»; это означало, что у человека были проблемы с психикой. В 1909 году в Алленберге началась эпидемия оспы. Во время войны также многие пациенты умерли от гриппа, туберкулеза и недоедания и в 1918 там осталось только 586 больных. В 1940 больница была закрыта, неизлечимые пациенты были убиты, а остальные направлены в семьи или другие лечебницы. До 45 года здесь располагался гарнизон СС. После 1945 года здания были переданы Советской армии и использовались в качестве войсковой части.Изначально базировался танковый полк, а позже на территории было дислоцировано сразу 4 войсковые части: 68510,64301, 43-зенитно ракетная бригада, 01907,81 радиотехнический полк.Все больничные корпуса (казармы) типичны — 3-х этажные здания с подвалом и чердаком. Не типичен штаб и столовая (кирха).Так же на территории части имеется водонапорная башня постройки конца XIX века.Касаемо кирхи. В послевоенные годы крыша нефа кирхи была перекрыта черепицей, ризница разрушена, здание использовалось в качестве солдатской столовой и клуба. С 2005 до 2009 года кирха восстанавливалась усилиями прусского землячества и лютеранской общиной. В башенной лестнице поставили перила. В самой башне на «втором этаже» располагался небольшой музей, где хранились экспонаты, принесенные местными жителями и подаренные Прусским землячеством.Во время сердюковщины войсковые части были расформированы, и военные ушли оттуда в 2013 году. Недвижимое имущество было передано на ответственное хранение администрации Знаменска.В здании, как и в подвале, очень много забутовок. По имеющейся информации, возможны довольно длинные подземные ходы.Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха на территории комплекса получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В феврале 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации была передана Русской Православной церкви, которой ранее никогда не принадлежала. Лютеране ушли, и кирха стала брошенной.После визита в 2014 году Шойгу было сказано «часть была на своём месте. Но увы».На ноябрь 2014 года никаких консервационно — восстановительных мероприятий на объекте не производится. И одна из возможных судеб объекта — «под кирпич».Автор - padonak.

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