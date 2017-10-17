Кирпичный храм в Головеньках

Летяга Просмотров: 71 Комментарии: 5 +1 Сегодня, 11:32 by

Село Головеньки располагается в Щекинском районе Тульской области, примерно в 30 км от Тулы. Когда-то это была усадьба Хрипковых, которые хозяйничали тут до начала 20 века. Из старинных зданий тут сохранилась церковно-приходская школа, открытая в 1861 году:Активное участие в открытие школы принимал Лев Толстой, о чем свидетельствует памятная табличка:Кроме этого, здесь сохранилась каменная Воскресная церковь, которую начали строить в 1856 году, а завершили лишь 10 лет спустя:Со стороны данное здание сейчас больше походит на какой-нибудь провинциальный Дом Культуры:Такое ощущение складывается благодаря ярко выраженному классическому стилю и отсутствию близ церкви колокольни других традиционных построек. Хотя на западной стене присутствуют следы того, что колокольня здесь когда-то была:Когда-то тут была дверь:На мысли, что не все дошло до нашего времени целиком, наталкивают и торчащие с северной стороны куски металлической стяжки, хотя не до конца ясно, к какому времени это относится:Северная сторона церкви:Входной портик, опирающийся на колоннаду, отлично сохранился:Внутри арочно-столбчатая конструкция, гораздо менее строгая, чем внешний вид здания:Взгляд снизу на арочный потолок:Деревянные перекрытия в хорошем состоянии, видно, что когда-то пытались если не восстановить здание, то использовать для каких-то хознужд:Колонны, хотя внешне и немного потрепанные, но выглядит еще надежно:Кстати, покрытые побелкой стены тоже говорят, что здание отнюдь не пустовало. К сожалению, по этой же причине внутри не удалось найти никаких следов внутренней росписи.Автор: Сергей Рубцов.

Ключевые слова: Церковь приходская школа колонны заброшка

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