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Заброшки


Заброшки

Кирпичный храм в Головеньках

Село Головеньки располагается в Щекинском районе Тульской области, примерно в 30 км от Тулы. Когда-то это была усадьба Хрипковых, которые хозяйничали тут до начала 20 века. Из старинных зданий тут сохранилась церковно-приходская школа, открытая в 1861 году:

Кирпичный храм в Головеньках

Активное участие в открытие школы принимал Лев Толстой, о чем свидетельствует памятная табличка:

Кирпичный храм в Головеньках

Кроме этого, здесь сохранилась каменная Воскресная церковь, которую начали строить в 1856 году, а завершили лишь 10 лет спустя:

Кирпичный храм в Головеньках

Со стороны данное здание сейчас больше походит на какой-нибудь провинциальный Дом Культуры:

Кирпичный храм в Головеньках

Такое ощущение складывается благодаря ярко выраженному классическому стилю и отсутствию близ церкви колокольни других традиционных построек. Хотя на западной стене присутствуют следы того, что колокольня здесь когда-то была:

Кирпичный храм в Головеньках

Когда-то тут была дверь:

Кирпичный храм в Головеньках

На мысли, что не все дошло до нашего времени целиком, наталкивают и торчащие с северной стороны куски металлической стяжки, хотя не до конца ясно, к какому времени это относится:

Кирпичный храм в Головеньках

Северная сторона церкви:

Кирпичный храм в Головеньках

Входной портик, опирающийся на колоннаду, отлично сохранился:

Кирпичный храм в Головеньках

Внутри арочно-столбчатая конструкция, гораздо менее строгая, чем внешний вид здания:

Кирпичный храм в Головеньках

Взгляд снизу на арочный потолок:

Кирпичный храм в Головеньках

Деревянные перекрытия в хорошем состоянии, видно, что когда-то пытались если не восстановить здание, то использовать для каких-то хознужд:

Кирпичный храм в Головеньках

Колонны, хотя внешне и немного потрепанные, но выглядит еще надежно:

Кирпичный храм в Головеньках

Кстати, покрытые побелкой стены тоже говорят, что здание отнюдь не пустовало. К сожалению, по этой же причине внутри не удалось найти никаких следов внутренней росписи.




Автор: Сергей Рубцов.
Источник.
Сегодня, 11:32 by ЛетягаПросмотров: 71Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Церковь приходская школа колонны заброшка

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 11:49
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 11
Это сайт по архитектуре или по дизайнерскому искусству?)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Летяга
Сегодня, 12:07
0
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Публикаций: 192
Комментариев: 5 868
Этот раздел посвящён т.н. «заброшенкам» или «заброшкам», объектам и сооружениям, которые были покинуты людьми.

Или Вы решили свои правила установить?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#3 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: Летяга
Этот раздел посвящён т.н. «заброшенкам» или «заброшкам», объектам и сооружениям, которые были покинуты людьми.

Или Вы решили свои правила установить?

Да нет же, просто интересуюсь) спасибо за разъяснение)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 12:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 169
Интересное здание.
Деревянные перекрытия в хорошем состоянии, видно, что когда-то пытались если не восстановить здание, то использовать для каких-то хознужд:

Да под склад же или овощехранилище - для чего же еще! Обычная практика. Побелка убивает микробы.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:45
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Комментариев: 1 059
Да, похожа эта постройка на дома культуры прошлого века))) Интересное здание, еще так кирпичиками аккуратно выложено, думаю, долго еще простоит. Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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