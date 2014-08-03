Церковь в Богучарово Тульской области

Летяга Просмотров: 112 Комментарии: 5 +6 Вчера, 10:24 by

Село Богучарово Киреевского района Тульской области решил посетить случайно, просто оно оказалось мне по дороге, правда я рассчитывал, что все пройдет веселее и быстрее, но времени потратил там довольно прилично.В начале ничего не предвещало беды, потому что, по данным навигатора, дорога проходила прямо возле интересующей меня заброшенной церкви, а фотографии в интернете обещали сохранившиеся росписи и унылые пейзажи. Только вот дорога, которую знал навигатор, оказалась размыта небольшой речушкой, и ее пыталась привезти в нормальный вид пара единиц спецтехники. В итоге было решено поискать объездные пути, и, разумеется, я только на обратной дороге нашел нормальный проезд, а вперед пробирался в лучших трофи-традициях - по полям, пугая разбегающихся куропаток.Это был очередной случай, когда церковь я увидел издалека, а вот проехать к ней удалось далеко не с первой попытки. В конечном итоге я все же добрался до своей цели.Кирпичная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в стиле барокко была построена здесь в 1763 помещиком М. С. ИзвольскимОсновной объем церкви представляет собой неравногранный восьмерик, перекрытый высоким сводом с главкой:Церковь была закрыта в 30-х годах 20-го века, а существовавшие тут колокольня и трапезная были разобраны на кирпичи:И вот тут меня снова ждало разочарование, в церкви стояли новые пластиковые двери и окна:Сам храм оказался закрыт на ключ, а вторая дверь замурована кирпичом:Не смотря на то, что был будний день и рабочее время, никого поблизости, кто занимался восстановлением, видно не было, что полностью исключало возможность попасть внутрь. Хотя весь вид говорит о том, что работы велись совсем недавно:Почему-то сохранили дерево на крыше:Остатки старины:В очередной раз попадаю на восстановление. Конечно обидно, что потратил столько времени, но не попал внутрь, а с другой стороны хорошо, что кто-то за это взялся. В любом случае ехал я сюда не специально, поэтому потраченного времени не жалко.Координаты храма в Богучарово: 53.919660, 37.834387Автор: Сергей Рубцов.

Ключевые слова: Тульская область церковь заброшка восстановление

Другие, подобные истории: