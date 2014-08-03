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Заброшки


Заброшки

Церковь в Богучарово Тульской области

Село Богучарово Киреевского района Тульской области решил посетить случайно, просто оно оказалось мне по дороге, правда я рассчитывал, что все пройдет веселее и быстрее, но времени потратил там довольно прилично.

Церковь в Богучарово Тульской области

В начале ничего не предвещало беды, потому что, по данным навигатора, дорога проходила прямо возле интересующей меня заброшенной церкви, а фотографии в интернете обещали сохранившиеся росписи и унылые пейзажи. Только вот дорога, которую знал навигатор, оказалась размыта небольшой речушкой, и ее пыталась привезти в нормальный вид пара единиц спецтехники. В итоге было решено поискать объездные пути, и, разумеется, я только на обратной дороге нашел нормальный проезд, а вперед пробирался в лучших трофи-традициях - по полям, пугая разбегающихся куропаток.

Церковь в Богучарово Тульской области

Это был очередной случай, когда церковь я увидел издалека, а вот проехать к ней удалось далеко не с первой попытки. В конечном итоге я все же добрался до своей цели.

Церковь в Богучарово Тульской области

Кирпичная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в стиле барокко была построена здесь в 1763 помещиком М. С. Извольским

Церковь в Богучарово Тульской области

Основной объем церкви представляет собой неравногранный восьмерик, перекрытый высоким сводом с главкой:

Церковь в Богучарово Тульской области

Церковь была закрыта в 30-х годах 20-го века, а существовавшие тут колокольня и трапезная были разобраны на кирпичи:

Церковь в Богучарово Тульской области

И вот тут меня снова ждало разочарование, в церкви стояли новые пластиковые двери и окна:

Церковь в Богучарово Тульской области

Сам храм оказался закрыт на ключ, а вторая дверь замурована кирпичом:

Церковь в Богучарово Тульской области

Не смотря на то, что был будний день и рабочее время, никого поблизости, кто занимался восстановлением, видно не было, что полностью исключало возможность попасть внутрь. Хотя весь вид говорит о том, что работы велись совсем недавно:

Церковь в Богучарово Тульской области

Почему-то сохранили дерево на крыше:

Церковь в Богучарово Тульской области

Остатки старины:

Церковь в Богучарово Тульской области

Церковь в Богучарово Тульской области

В очередной раз попадаю на восстановление. Конечно обидно, что потратил столько времени, но не попал внутрь, а с другой стороны хорошо, что кто-то за это взялся. В любом случае ехал я сюда не специально, поэтому потраченного времени не жалко.

Координаты храма в Богучарово: 53.919660, 37.834387



Автор: Сергей Рубцов.
Источник.
Вчера, 10:24 by ЛетягаПросмотров: 112Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Тульская область церковь заброшка восстановление

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 10:41
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7307|-1)
Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
И добавлю несколько фотографий из интернета "с сохранившимися росписями и унылыми пейзажами":















Фотографии взяты здесь.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Tigger power
Вчера, 14:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (412|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 187
Хорошо, что кто-то взялся восстановить и сохранить.+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Доктор Ник
Вчера, 16:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 84
Цитата: Tigger power
Хорошо, что кто-то взялся восстановить и сохранить.+++++++

согласен.Объекту необходима реставрация,но вот только металлопластиковые окна все портят....
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: Летяга
Вчера, 16:08
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7307|-1)
Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
Цитата: Доктор Ник
металлопластиковые окна все портят....

Я так понимаю, что это временная мера, для защиты того, что осталось, от вандалов и непогоды. Такая защита далека от идеальной, но даёт строению дополнительный шанс "дожить" до нормальной реставрации.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#5 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 00:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 500
Дай то бог если восстановят! И это при том если сохранились чертежи.
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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