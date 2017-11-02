11 вещей, которые притягивают призраков

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 20:21 by

Считается, что призраки являются духами, которые не обрели своего истинного места во Вселенной. Они застряли между двух миров либо из-за каких-то незавершенных дел, либо из-за того, что пострадали от жестокости, которая разделила их душу, из-за чего она не смогла двигаться дальше. Духи, увязшие в этом мире, посещают места, где они чувствуют слабость, в надежде отомстить. Отрицательная энергия притягивает их, а следующие 11 явлений обладают самым сильным магнитом для потерявшегося духа.Насилие порождает насилие, и любое место, где присутствовало насилие, накапливают негативную энергию. Жестокость, зверства и подобные явления раскалывают душу человека, а духи чувствуют разбитую душу. Считается, что места, где совершалось насилие, населены призраками, а боль манит их к этому месту.Призраки часто посещают людей, страдающих от горя и тоски. Те, кто потерял всякую надежду, становятся очень слабыми, так как боролись слишком сильно и слишком долго.По этой причине призраков влечет к слабым душам, и они хотят завладеть их телом, так как душа не способна бороться со злыми духами.Дом, наполненный гневом, человек со злой душой или семья, живущая со злобой в душе, очень восприимчива к вторжению призраков. Все дурное, что выплескивается с гневом, заманивает злых духов, и им легче завладеть такими людьми.Смерть является одной из самых мощных сил, притягивающих призраков. Так как самоубийство считается одним из самых тяжких грехов, места, где совершается суицид, часто населены призраками.Также отрицательная энергия, которая проникает в эти места, часто застаивается там, и делает это место негостеприимным для будущих поколений.Дом, где совершались насильственные действия и жестокое обращение, являются зонами доступа для негатива.Они наполнены болью человеческой души, и в этих стенах царит печаль. Люди, которые совершали насилие, не имеют любви в сердце, которая защитила бы их, а те, над которыми надругались, ощущают потерю любви еще больше, из-за чего подвержены вторжению призраков.Ярость является крайней формой злости, и очень часто ведет к насилию, боли и печали. Все это является следствием ярости, которою воплотили в жизнь.Призраки находят такие условия очень подходящими для своих целей и часто обитают поблизости.Убийство является главным примером того, как ненависть и ярость вместе ведут к тяжкому греху. Места, где совершались убийства и люди, которые пошли на такой шаг, часто больше всего привлекают призраков.Духи слетаются к этому месту, как мотылек на пламя, так как чуют его невыразимую печаль.Ненависть, зависть, ревность – все эти негативные эмоции, свойственные людям, очень привлекательны для призраков, которые питаются негативом и слабостью человеческого сердца.Места, где люди выражали ненависть, и люди, наслаждающиеся ненавистью, сильно подвержены вторжению духов.Тревожная душа – это беспокойная душа, и такой человек не может бороться со злым духом. Слабостью легко завладеть, и поэтому злой дух легко нападает на душу, терзаемую тревогой.Болезни ослабляют тело, которое, в свою очередь, ослабляет разум. Очень ослабленное тело предполагает ослабленный дух, который теряет волю к жизни.Негатив и слабость человека часто становится идеальным местом для притягивания призраков, и они преследуют такие души с особым пристрастием.Одинокий человек – это печальный человек, у которого боль в сердце и разбитая душа. Он слаб, потому что пострадал от рук тех, кого любил больше всего.В его душе нет тепла, что привлекает призраков, которые хотят завладеть его телом и мыслями.Автор - Admin.

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