Создатель...Он сотворил природу, солнце, море...
И всё живое, как и неживое.
Он сотворил планету и людей...
Людей простых, богатых, бедных,
Людей завистливых и злых.
Их наделил могучей силой
И властью тоже наделил...
Но человек неблагодарный
Плохой монетой отплатил —
Он всё сломал и растоптал,
Что тот так долго создавал.
Творцом на радость данный нам
Он променял на грязь и хлам,
На символ смерти и печали...
Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:55
Сегодня, 02:55 by qqq666Просмотров: 17Комментарии: 1
Ключевые слова: творец смерть люди природа..