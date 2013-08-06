Создатель...

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Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:55

qqq666 Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:55 by

Он сотворил природу, солнце, море...И всё живое, как и неживое.Он сотворил планету и людей...Людей простых, богатых, бедных,Людей завистливых и злых.Их наделил могучей силойИ властью тоже наделил...Но человек неблагодарныйПлохой монетой отплатил —Он всё сломал и растоптал,Что тот так долго создавал.Творцом на радость данный намОн променял на грязь и хлам,На символ смерти и печали...

Ключевые слова: творец смерть люди природа..

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