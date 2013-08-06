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Стихи

Создатель...

Он сотворил природу, солнце, море...
И всё живое, как и неживое.
Он сотворил планету и людей...
Людей простых, богатых, бедных,
Людей завистливых и злых.
Их наделил могучей силой
И властью тоже наделил...
Но человек неблагодарный
Плохой монетой отплатил —
Он всё сломал и растоптал,
Что тот так долго создавал.
Творцом на радость данный нам
Он променял на грязь и хлам,
На символ смерти и печали...

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:55
Сегодня, 02:55 by qqq666Просмотров: 17Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: творец смерть люди природа..

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Комментарии

#1 написал: Крысолов
Сегодня, 03:03
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Группа: Редакторы
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 665
Автор, у вас получилось очень чувственное и изящное стихотворение! Мне было приятно его читать. Пожалуйста, продолжайте.

ПЛЮС, однозначно.
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
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