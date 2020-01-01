Сказание о силе (отрывок)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:19

Причина: Изменен раздел

Aleksandr999 Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:19 by

Чтобы рассказать о СИЛЕ, сначала нужно раскрыть самые большие заблуждения о понятиях Света и Тьмы. В современном мире под "Светом" начали понимать что-то мягкое, хорошее и доброе; под "Тьмой" - страшное, плохое и злое. Но, надо понимать, что данные термины "Света" и "Тьмы" были спущены человечеству "детсадовского возраста" для простого и доступного объяснения понятий Добра и Зла. Времена "Детского Сада" для человечества завершены, и, как человек, повзрослев, понимает, что детские сказки актуальны только для дошкольного возраста, а законы взрослой жизни измеряются другими терминами, так и человечеству пришло время взрослеть для более целостного понимания Законов Вселенной.Так называемые "свет" и "тьма" - только разные грани и формы проявления Космической Энергии Магического Творения, а люди должны познать в своем воплощении все грани Реальности. Нет "плохого" и нет "хорошего", есть только Уроки человека и формы проявления Энергии СИЛЫ, и только человеческое отношение к ним превращает грани Реальности в "хорошие" и "плохие". Человек не может жить только днем, ночь является неотъемлемой частью его жизни, и в своей инкарнации он должен познать и раскрыть все свои "темные" и "светлые" стороны для своего полноценного развития. Если человек говорит: "Я буду жить только днем, а ночью - ни в коем случае", - сможет ли он полноценно развиваться в своем воплощении? Времена Двуполярности завершены и человек встает на Путь Развития Многогранности своего Существа.СИЛА – это энергетическая структура, пронизывающая Всё во Вселенной и являющаяся энергетическими Эманациями Мысли Творца. Этот Мир создан Магической СИЛОЙ Мысли Создателя. И именно "Темные" аспекты человека как Магического Существа являются проявлением его Магической СИЛЫ Творения в этом Мире и его Связью с Эманациями СИЛЫ Создателя.Являясь маленькими копиями Создателя, все люди - Магические существа, но их "темная" человеческая грань души - Магическая СИЛА Мысли - абсолютно неразвита. По сути, в современном обществе проявление СИЛЫ стали воспринимать как "тьму", отсутствие СИЛЫ – как "свет", тем самым закрыв связь человека с Эманациями СИЛЫ Творца.Одно из самых главных навыков человека, как Магического существа в этом мире, является умение работать с СИЛОЙ Мысли Творения: умение накапливать СИЛУ, умение использовать СИЛУ и умение контролировать СИЛУ. Обретая СИЛУ, человек обретает Связь с Эманациями СИЛЫ своего Создателя, и, подключаясь к мощному Источнику Энергии Магического Творения, становится Проводником СИЛЫ в этом Мире, расширяя свое Сознание до уровня Творца. Но пока человек, проходя уроки из воплощения в воплощение, не научится управлять СИЛОЙ, все дальнейшие Пути развития для него останутся закрыты.Но СИЛА не имеет развития без ДАРА. ДАР – это Магическое Божественное Зерно, посаженное в чистое энергетическое поле человека, и это зерно никогда не прорастет без приложения СИЛЫ. И если человек не научится использовать СИЛУ, он никогда не раскроет свой ДАР. К примеру, человеку была дарована Левитация, но если на протяжении всей жизни он не сумеет управлять Энергией СИЛЫ, то и полеты для него так и останутся в стадии непроросшего Зерна.А теперь самый главный вопрос: для чего все люди "здесь" собрались и что человек сможет вынести "отсюда" по окончании воплощения?Душа создается для роста и либо она развивается, обучаясь взаимодействовать с СИЛОЙ, развивать ДАРЫ и управлять Реальностью, и, получив этот драгоценный опыт, переходит в более Высокие Миры Созидания для дальнейшего обучения; либо отказывается обучаться и деградирует, опускаясь в более "низшие" Миры Творения и проходя более "тяжелые" уроки…И единственное, что человек заберет из Этого Мира – это СИЛУ и раскрытые ДАРЫ. Только с этими наработками Душа сможет двигаться дальше в более Высокие Миры и Реальности… ®

Ключевые слова: Сила дар тьма свет авторская история

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