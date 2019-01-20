Древний город, пробуждение

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:03

Aleksandr999 Просмотров: 70 Комментарии: 4 +5 Вчера, 11:03 by

Давно уж Ода Городу пропета,Могущества Его померкли времена…Но все ж в веках была воспета,Та Сила, что безвольно отдана…Тот Город много повидал, но упустил событий звенья,И Древний Дух Его забыл уж блеск софитовых лучей...Томясь в глубокой Тьме в пещерах заточенья,Не ведом день ему в Дали немеркнущих Ночей…Дух помнит всё… И Чайного Пути потоки,И тайны Древних Храмов… Магию мистических Пещер…Кристаллов Мощь… Рунических скрижалей строки, -Загадки Города в Безмолвии звенящем сохранить сумел…И тайны сей, — навеки одинокой,Из Склепа Тьмы, - могучей и глубокой,Он не отдаст. И на Пути последнего Изгнанья,Сияния Свет ему не ведом состраданья…Что видит Он сейчас в тоске печальной…,-Во Тьме дневной живущие тела,На Землях Древнего Полночного Преданья,Лишенные Могущества Творения Огня.Как пчелы, улетевшие из Дома,Забыв свой путь в сплетении дорог,-Утерян указатель судеб снова,И ноша тяжела… Погонщик слеп и строг.Уж не влекут их Полнолунные Экстазы,Расплескан мёд, нестроен песен лад,Не манит Сновидений Явь (Даров Божественных Алмазы),Безмолвия не помня Силы, вторят пению вакхических менад…Суровый взор Дух устремил в их жизни Ночь, -Без Памяти, без Снов, без Озарения,Бредут во Тьму от Пониманья Воплощений прочь, -Мистических Путей развития Души забвение…Дух ждет сквозь череду веков Несущего Дары, -Хранитель Силы жаждет Новых Пробуждений...И на пороге Наступающих Свершений,Вершителя Судеб услышат ли они…?Но вся ли Ода Городу пропета…?Могущества Его померкли ль времена…?И снова будет ли в Веках воспета,Та Сила, что сейчас пробуждена…? ®

Ключевые слова: Город дух ночь авторская стих

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