Древний город, пробуждение

Древний город, пробуждениеДавно уж Ода Городу пропета,
Могущества Его померкли времена…
Но все ж в веках была воспета,
Та Сила, что безвольно отдана…
Тот Город много повидал, но упустил событий звенья,
И Древний Дух Его забыл уж блеск софитовых лучей...
Томясь в глубокой Тьме в пещерах заточенья,
Не ведом день ему в Дали немеркнущих Ночей…
Дух помнит всё… И Чайного Пути потоки,
И тайны Древних Храмов… Магию мистических Пещер…
Кристаллов Мощь… Рунических скрижалей строки, -
Загадки Города в Безмолвии звенящем сохранить сумел…
И тайны сей, — навеки одинокой,
Из Склепа Тьмы, - могучей и глубокой,
Он не отдаст. И на Пути последнего Изгнанья,
Сияния Свет ему не ведом состраданья…
Что видит Он сейчас в тоске печальной…,-
Во Тьме дневной живущие тела,
На Землях Древнего Полночного Преданья,
Лишенные Могущества Творения Огня.
Как пчелы, улетевшие из Дома,
Забыв свой путь в сплетении дорог,-
Утерян указатель судеб снова,
И ноша тяжела… Погонщик слеп и строг.
Уж не влекут их Полнолунные Экстазы,
Расплескан мёд, нестроен песен лад,
Не манит Сновидений Явь (Даров Божественных Алмазы),
Безмолвия не помня Силы, вторят пению вакхических менад…
Суровый взор Дух устремил в их жизни Ночь, -
Без Памяти, без Снов, без Озарения,
Бредут во Тьму от Пониманья Воплощений прочь, -
Мистических Путей развития Души забвение…
Дух ждет сквозь череду веков Несущего Дары, -
Хранитель Силы жаждет Новых Пробуждений...
И на пороге Наступающих Свершений,
Вершителя Судеб услышат ли они…?
Но вся ли Ода Городу пропета…?
Могущества Его померкли ль времена…?
И снова будет ли в Веках воспета,
Та Сила, что сейчас пробуждена…? ®
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:03
Вчера, 11:03 by Aleksandr999Просмотров: 70Комментарии: 4
Ключевые слова: Город дух ночь авторская стих