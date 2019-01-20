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Стихи

Древний город, пробуждение

Давно уж Ода Городу пропета,
Могущества Его померкли времена…
Но все ж в веках была воспета,
Та Сила, что безвольно отдана…

Тот Город много повидал, но упустил событий звенья,
И Древний Дух Его забыл уж блеск софитовых лучей...
Томясь в глубокой Тьме в пещерах заточенья,
Не ведом день ему в Дали немеркнущих Ночей…

Дух помнит всё… И Чайного Пути потоки,
И тайны Древних Храмов… Магию мистических Пещер…
Кристаллов Мощь… Рунических скрижалей строки, -
Загадки Города в Безмолвии звенящем сохранить сумел…

И тайны сей, — навеки одинокой,
Из Склепа Тьмы, - могучей и глубокой,
Он не отдаст. И на Пути последнего Изгнанья,
Сияния Свет ему не ведом состраданья…

Что видит Он сейчас в тоске печальной…,-
Во Тьме дневной живущие тела,
На Землях Древнего Полночного Преданья,
Лишенные Могущества Творения Огня.

Как пчелы, улетевшие из Дома,
Забыв свой путь в сплетении дорог,-
Утерян указатель судеб снова,
И ноша тяжела… Погонщик слеп и строг.

Уж не влекут их Полнолунные Экстазы,
Расплескан мёд, нестроен песен лад,
Не манит Сновидений Явь (Даров Божественных Алмазы),
Безмолвия не помня Силы, вторят пению вакхических менад…

Суровый взор Дух устремил в их жизни Ночь, -
Без Памяти, без Снов, без Озарения,
Бредут во Тьму от Пониманья Воплощений прочь, -
Мистических Путей развития Души забвение…

Дух ждет сквозь череду веков Несущего Дары, -
Хранитель Силы жаждет Новых Пробуждений...
И на пороге Наступающих Свершений,
Вершителя Судеб услышат ли они…?

Но вся ли Ода Городу пропета…?
Могущества Его померкли ль времена…?
И снова будет ли в Веках воспета,
Та Сила, что сейчас пробуждена…? ®

Древний город, пробуждение

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:03
Вчера, 11:03 by Aleksandr999Просмотров: 70Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Город дух ночь авторская стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 12:47
0
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Комментариев: 1 069
Очень неплохо, ++++. Только вот, автор, избегайте слова ,"уж", это такой моветон для стихов!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:59
0
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Публикаций: 8
Комментариев: 4 486
Очень красиво соткано полотно стиха, но у меня ощущение, что мне постоянно нужно ловить смысл за хвост) но дело во мне, видимо +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:59
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Красивый город Кунгур! Отличный стих, мне нравится! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Estellan
Сегодня, 02:34
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А я чет порой спотыкался. Хотя, не исключаю того, что дело во мне.
Плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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