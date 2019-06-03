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Стихи

Темный город. Посвящение

В том Городе, где Духов Силы завершается изгнанье,
В том Городе, где не погаснет Свет Магических Свечей,
В том Городе, где пробудились Древние Полночные Преданья,
В том Городе, где оживает Страсть Мистических Ночей.

В том Городе, где Духи ждут ЕГО,
И слышат Звук Иных Времён грядущий,
И видят Силуэт, сквозь пелену Веков идущий, -
ОН – Рун Могущество, Сияние Мистических Таро,

ОН тот, кому Бессмертие Дано,
Кто Жизнь несет сквозь Темные Планеты,
ОН пробудить идет Блуждающие Светы,
Что в Озарении Созвездий рождено,

В Ночи ЕМУ поет влюбленная Луна,
ОН слышит Звезд Мистические Речи,
Что излагают Лет Грядущие Предтечи,
ОН Сны Творит и Воплощений нарекает Имена,

Для тех, кто зряч, но в Свете Лун ослеп,
Кто не забыл Полночные Обеты,
Кто был рожден творить Судьбу Планеты,
Но стал пустым игралищем судеб,

Для тех, кому Земля, - Забытый Мир Изгнанья,
Кто вспоминая Зовы Вечных Пирамид,
В Ночи к Созвездиям пытливый взор стремит,
Родных Домов Вселенских вспоминая очертанья,

Для тех, кто жаждет Жить, но в Мрачный Склеп закрыт,
Кто возжигал в Ночи Магические Свечи,
Для тех ОН вознесет Пророческие Речи,
Кто помнит Рун Священный Алфавит,

Для тех, кто Быть рожден, но стать никем не смог,
Искавшим Силу в Сумерках Творенья,
Для тех Дары ОН принесет на Крыльях Озаренья,
Кто не забыл Пути Мистических Земных Дорог.

В том Городе, где Раскрывается Пророчество Несущего Дары, -
И Древний Дух вновь в предвкушеньи Пробуждений,
Но на пороге Новых Совершений,
Вершителя Судеб услышат ли они…? ®


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37 by Aleksandr999Просмотров: 32Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Город свечи руны таро авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 17:24
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Публикаций: 38
Комментариев: 498
Интересный стих +
Но разве мы не сами вершители своих судеб?)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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