Темный город. Посвящение

Темный город. ПосвящениеВ том Городе, где Духов Силы завершается изгнанье,
В том Городе, где не погаснет Свет Магических Свечей,
В том Городе, где пробудились Древние Полночные Преданья,
В том Городе, где оживает Страсть Мистических Ночей.
В том Городе, где Духи ждут ЕГО,
И слышат Звук Иных Времён грядущий,
И видят Силуэт, сквозь пелену Веков идущий, -
ОН – Рун Могущество, Сияние Мистических Таро,
ОН тот, кому Бессмертие Дано,
Кто Жизнь несет сквозь Темные Планеты,
ОН пробудить идет Блуждающие Светы,
Что в Озарении Созвездий рождено,
В Ночи ЕМУ поет влюбленная Луна,
ОН слышит Звезд Мистические Речи,
Что излагают Лет Грядущие Предтечи,
ОН Сны Творит и Воплощений нарекает Имена,
Для тех, кто зряч, но в Свете Лун ослеп,
Кто не забыл Полночные Обеты,
Кто был рожден творить Судьбу Планеты,
Но стал пустым игралищем судеб,
Для тех, кому Земля, - Забытый Мир Изгнанья,
Кто вспоминая Зовы Вечных Пирамид,
В Ночи к Созвездиям пытливый взор стремит,
Родных Домов Вселенских вспоминая очертанья,
Для тех, кто жаждет Жить, но в Мрачный Склеп закрыт,
Кто возжигал в Ночи Магические Свечи,
Для тех ОН вознесет Пророческие Речи,
Кто помнит Рун Священный Алфавит,
Для тех, кто Быть рожден, но стать никем не смог,
Искавшим Силу в Сумерках Творенья,
Для тех Дары ОН принесет на Крыльях Озаренья,
Кто не забыл Пути Мистических Земных Дорог.
В том Городе, где Раскрывается Пророчество Несущего Дары, -
И Древний Дух вновь в предвкушеньи Пробуждений,
Но на пороге Новых Совершений,
Вершителя Судеб услышат ли они…? ®
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37 by Aleksandr999Просмотров: 32Комментарии: 1
Ключевые слова: Город свечи руны таро авторский стих