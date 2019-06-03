Темный город. Посвящение

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:37

Aleksandr999 Просмотров: 32 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:37 by

В том Городе, где Духов Силы завершается изгнанье,В том Городе, где не погаснет Свет Магических Свечей,В том Городе, где пробудились Древние Полночные Преданья,В том Городе, где оживает Страсть Мистических Ночей.В том Городе, где Духи ждут ЕГО,И слышат Звук Иных Времён грядущий,И видят Силуэт, сквозь пелену Веков идущий, -ОН – Рун Могущество, Сияние Мистических Таро,ОН тот, кому Бессмертие Дано,Кто Жизнь несет сквозь Темные Планеты,ОН пробудить идет Блуждающие Светы,Что в Озарении Созвездий рождено,В Ночи ЕМУ поет влюбленная Луна,ОН слышит Звезд Мистические Речи,Что излагают Лет Грядущие Предтечи,ОН Сны Творит и Воплощений нарекает Имена,Для тех, кто зряч, но в Свете Лун ослеп,Кто не забыл Полночные Обеты,Кто был рожден творить Судьбу Планеты,Но стал пустым игралищем судеб,Для тех, кому Земля, - Забытый Мир Изгнанья,Кто вспоминая Зовы Вечных Пирамид,В Ночи к Созвездиям пытливый взор стремит,Родных Домов Вселенских вспоминая очертанья,Для тех, кто жаждет Жить, но в Мрачный Склеп закрыт,Кто возжигал в Ночи Магические Свечи,Для тех ОН вознесет Пророческие Речи,Кто помнит Рун Священный Алфавит,Для тех, кто Быть рожден, но стать никем не смог,Искавшим Силу в Сумерках Творенья,Для тех Дары ОН принесет на Крыльях Озаренья,Кто не забыл Пути Мистических Земных Дорог.В том Городе, где Раскрывается Пророчество Несущего Дары, -И Древний Дух вновь в предвкушеньи Пробуждений,Но на пороге Новых Совершений,Вершителя Судеб услышат ли они…? ®

Ключевые слова: Город свечи руны таро авторский стих

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