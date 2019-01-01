Астральные сущности не мистика

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:09

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Шерри Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:09 by

Известные учёные_ исследователи паранормальных явлений и специалисты, наблюдающие и фиксирующие ауру человека, перевернули обычное представление людей об ауре.Многие, наверное, слышали о методе супругов Кирлиан, с помощью которого специальными приборами фиксируется гамма и область «свечения» биологического поля человека. Учёные из Кейптауна пошли дальше: они разработали на основе уже существующего собственный аппарат, который способен не только заснять ауру человека, но и наблюдать за её динамикой и составом полей. Этот аппарат официально уже запатентован в США (патент № US 5, 253, 984, B1).Этим прибором и было зафиксировано уникальное явление проникновения астральных сущностей в биополе человека. Эксперименты проводились на тысяче испытуемых, что и не позволило правительству США совсем засекретить результаты исследований.Исследователи обнаружили два основных типа астральных сущностей. Учёные назвали их чёрными и чистыми. Ведут они себя совершенно по-разному. Жертвой для чёрных становятся люди с ослабленной энергетикой. Проникая в ауру такого человека, чёрные начинают энергетически манипулировать эмоциональным состоянием человека: возможны спонтанные приступы неконтролируемого раздражения, насилия, злости, что впоследствии может очень сильно изменить поведение этого человека, который будет совершать не типичные для этой личности поступки.Сущности же, которых учёные назвали чистыми, не проникают в ауру человека. Их выбор падает на людей с особым составом ауры. Воздействуя на личность, они вызывают у человека некое просветление, что можно назвать снисхождением вдохновения или благодати.На фотографиях можно видеть момент проникновения черного в ауру человека. Найдя жертву, сущность синхронизируется с биоритмами поля и постепенно внедряется в поле.В исследованиях участвовали многочисленные группы людей, среди которых были и политики, и заключенные, и бизнесмены, и другие разные специалисты. Все эксперименты проводились анонимно, то есть все участники думали, что это громоздкое оборудование и учёные, обслуживающие его, не что иное, как съёмочная группа, берущая у них интервью. Вопросы заранее были составлены психологами.Результаты оказались поразительными: почти все политики, от мелких чиновников до личностей мирового масштаба, были инфицированы черными. Ведущие бизнесмены заражены были меньше, но этот процент был намного выше среднего. Что удивительно, но среди заключенных количество инфицированных было не велико.Такие данные, видимо, не очень понравились правящей верхушке, и поэтому большая доля исследований стала совершенно секретной.Автор - неизвестен

Ключевые слова: Астрал сущность ученые

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