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Тесты

Какой цвет у вашей ауры?

Какой цвет у вашей ауры?

Аура человека (греч. αυρα — веяние) — проявление души и духа человека.
В парапсихологии аура - видимое лишь при сверхчувствительном восприятии энергетическое и информационное биополе человека. Она представляет собой картину состояния сознания и психики человека. Все мысли и чувства человека проявляются в цветах ауры.
Каждый цвет соответствует определённым чертам характера, образу мысли и эмоциональному состоянию.
Результаты этого теста - приблизительные, 100% гарантии, что Ваши результаты окажутся правдой, - нет.
Приятного прохождения!

ПРОЙТИ ТЕСТ

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Сегодня, 19:46 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Человек аура эмоции тело свет цвет тест

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 20:00
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (893|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 906
НО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЦВЕТ ВАШЕЙ АУРЫ ...ЗОЛОТОЙ
Это цвет очищения, исцеления, самосознания и интуиции.
imageХарактерен для ауры мудрецов и упорных, понятливых учеников.

Приятно конечно, но мне кажется вопросов мало. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:01
0
Группа: Авторы
Репутация: (2461|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 005
Зелёный))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:13
0
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Группа: Посетители
Репутация: (262|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 893
А на мне завис тест хитрюга. Результата не показал
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 20:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Красный.
Эмоции, жизнь, сила, а так же сильные чувства любого рода (гнев, страх, зависть, любовь). Цвет жизненной (часто и физической) силы и энергии. Общий красноватый отлив ауры - отличает отважных, сильных душой и телом людей. Красный цвет известен еще и как цвет любви. И чем чище оттенок в ауре человека, тем возвышенней его чувства. Чистый красный цвет указывает на хорошие способности руководителя.

Да уж, эмоции у меня, как правило, зашкаливают))) А вот руководитель из меня хре... не очень хороший...
Зарегистрирован: 2.01.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:17
0
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Репутация: (262|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 893
Ааа, со второй попытки! Зелёный — кто бы сомневался. Мой любимый
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#6 написал: Lyubanya
Сегодня, 20:42
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 30
Вопросов очень мало, и на мой взгляд, составлены некорректно. Забавная туфта))
Зарегистрирован: 19.04.2017
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