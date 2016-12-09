Какой цвет у вашей ауры?

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 19:46 by

Аура человека (греч. αυρα — веяние) — проявление души и духа человека.В парапсихологии аура - видимое лишь при сверхчувствительном восприятии энергетическое и информационное биополе человека. Она представляет собой картину состояния сознания и психики человека. Все мысли и чувства человека проявляются в цветах ауры.Каждый цвет соответствует определённым чертам характера, образу мысли и эмоциональному состоянию.Результаты этого теста - приблизительные, 100% гарантии, что Ваши результаты окажутся правдой, - нет.Приятного прохождения!

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