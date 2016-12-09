Какой цвет у вашей ауры?
Аура человека (греч. αυρα — веяние) — проявление души и духа человека.
В парапсихологии аура - видимое лишь при сверхчувствительном восприятии энергетическое и информационное биополе человека. Она представляет собой картину состояния сознания и психики человека. Все мысли и чувства человека проявляются в цветах ауры.
Каждый цвет соответствует определённым чертам характера, образу мысли и эмоциональному состоянию.
Результаты этого теста - приблизительные, 100% гарантии, что Ваши результаты окажутся правдой, - нет.
Приятного прохождения!
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Сегодня, 19:46 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 6
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