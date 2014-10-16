Туристов чуть не убил дух заброшенной усадьбы

arnold777 Просмотров: 115 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 17:10 by

- В этом году мы как обычно решили выбраться на природу, - рассказывает Сергей, один из туристов.- Уже давно приметили одно живописное местечко на берегу Клязьмы, рядом с деревней Патакино Камешковского района. Неподалёку от того места располагалась старая заброшенная усадьба. А старинные развалины- это моя страсть. Там такое иногда водится!Приехали шумной компанией — человек 12. Поставили палатки, развели костер и отправились в таинственную усадьбу помещика Безобразова. Репутация, кстати, у развалин оказалась самая дурная.— Тут призраки водятся, — без тени сомнения заявил деревенский плотник Серега. — Помещик, который тут жил, говорят, свою дочку до смерти замучил, и она мстит. Усадьба горела несколько раз, и всегда непонятно от чего. Тут даже коммунисты побоялись оставаться. Сначала больницу сделали, но народ умирать начал, и больницу закрыли.Но нашу молодежь деревенскими байками не запугаешь. Оставили двух дежурных-костровых у палаток и отправились. Нашли усадьбу без труда.— Мы словно попали в место из фильма ужасов, — вспоминает студентка Лена. — От когда-то богатого имения Безобразовых осталась только погоревшая церковь и разрушенное здание самой усадьбы, заросшее травой и кустарником. От нее веяло чем-то жутким: аж мурашки по коже побежали. Внутри здания было еще хуже — мы словно попали в сгусток отрицательной энергии.Атмосфера подействовала на всех. Девушки стайкой жались друг к другу, но удрать на глазах у парней не решились. Мужики тем более — наоборот, бравируя, полезли осматривать развалины церкви. И тут Ольга — самая юная в компании — вдруг выдернула ладошку из руки подружки и направилась прямиком к развалинам дома.— Ее как будто что-то тащило туда, — говорит Лена. — Знаете, как в «Ночном дозоре», когда «зов вампиров» влечет куда-то.Оленька побледнела, и, глядя прямо перед собой, зашагала к усадьбе. Уверенно прошла по разрушенной лестнице, аккуратно миновав опасные места. Ошеломленные подружки двинулись за ней. Вдруг Оленька сдвинула какую-то доску — за ней открылся коридор, ведущий в подвал.Ольга двинулась дальше, а девчонки замешкались — внутри подвала что-то шипело, а по стене ползла тень. Страшно!Наверно, это и спасло девчонок. Как только Ольга дошла до дальней стены и коснулась ее рукой, прямо над входом, буквально в метре от остальной компании, обвалился огромный пласт потолка.— Мы вздрогнули: если бы сделали еще пару шагов, перекрытие бы упало на нас, — говорит Лена.Девчонки заорали так, что прибежали парни с улицы и потащили всех наружу. Оленьку кто-то грубо ухватил под мышки и вытащил из подвала. Наваждение рассеялось.— Меня туда привидение заманило, — заявила Ольга, придя в себя уже у костра. — Я чувствовала, что кто-то меня зовет и обещает открыть ужасно интересную тайну. И я должна быть одна. Если бы за мной не пошли, может быть, привидение бы и показалось.Кстати, утром компания решила посмотреть фотографии — накануне много снимали и церковь, и усадьбу. Но обнаружились только снимки, сделанные на стоянке или издалека. Все фотографии, сделанные внутри усадьбы, были удалены.Усадьбу построил помещик граф Безобразов на живописном берегу Клязьмы в начале 19 века. Стройка началась с размахом: заложили дом, возвели Троицкую церковь, множество хозяйственных строений, разбили огромный сад. Но к концу строительства граф промотал слишком много денег и усадебный дом остался недостроенным. Поэтому здание усадьбы не симметрично. Судьба графа Безобразова была очень витиевата и интересна. Она даже послужила основой сюжета рассказа Толстого «Отец Сергий».После Безобразова усадьбой владел граф Щербатов. А после революции она была национализирована и преобразована в санаторий для больных туберкулезом. Санаторий просуществовал довольно долго, хотя условия в нем были плохими, больные даже жаловались в райком партии.Потом его хотели преобразовать в областную туберкулезную больницу, но сообразили, что это 40 км от города.Пожары в усадьбе случались много раз, но ни о каких преступлениях бывших владельцев свидетельств нет.Несколько лет назад с Троицкой церкви снесли колокольню. С тех пор из усадьбы раздаются странные звуки. Местные ее побаиваются.МНЕНИЕ «ЗА»Алевтина Симаева, экстрасенс:Если бы историю рассказывала деревенская бабушка, я бы и сама засомневалась. Но городская молодежь не очень-то суеверна. И что-то необычное там наверняка произошло. Мы очень плохо знаем, что происходит с домами, когда их покидают люди. Известно, что камни могут «считывать» и «запоминать» информацию. Поэтому там, где проходило много людских жизней со странными, сложными судьбами, стены имеют свою энергетику и могут ее излучать. А как это влияет на человека — зависит от его индивидуальной восприимчивости.МНЕНИЕ «ПРОТИВ»Виктор Пляскин, биолог:Историй о «чудесных спасениях» полно. На самом деле в большинстве случаев это просто реакция нашего подсознания, вполне рациональная. Мы часто не осознаем, что видим. Например, девушки могли заметить, что потолок покачнулся, не осознали этого, но мозг дал команду: «Стоять». Рефлекс ухода от опасности сработал. Никакой мистики здесь нет, остальное просто додумано перепуганными девчонками.Автор - Импки.

Ключевые слова: Усадьба подвал развалины привидение

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