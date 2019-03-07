НЛО, инопланетяне - это бесы, демоны, дьявол, сатана

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:12

Вариор Просмотров: 99 Комментарии: 9 +1 Вчера, 18:12 by

Сегодня ученые и люди, далекие от науки, ломают голову над вопросами: «Что представляет собою НЛО?», «Какова их природа?», «Кто их загадочные пилоты?»Самое распространенное объяснение НЛО — это пришествие на Землю инопланетян. Сами же эти «инопланетяне» говорят о себе людям много противоречивого, и если проанализировать все то, что открывают о себе эти невесть откуда залетные пилоты, то первым делом их следует уличить в неискренности. Тут сразу налицо подозрительная неувязка: представители высоких цивилизаций, а моральный уровень низок…Люди, имевшие контакты с НЛО, от их пилотов наслышались разного. Для верующих интересно будет знать, что некоторые из этих космических пришельцев говорят о себе, что они «помощники Высшего разума, которого на Земле Богом зовут», а их цель: спасти человечество от надвигающейся катастрофы. При этом они излагают землянам крайне извращенное учение о Боге. Уже этого вполне достаточно для того, чтобы знать, что НЛО—это бесы. Современный философ Артур Скандлер писал: «Вера в добрых инопланетян—это детские грезы вымирающего человечества… Демоны ада, являющиеся нам в обличий пришельцев, несут страх, ужас и горе. Их сущность—зло. Их пришествие—сумерки человечества и предвестие скорого конца».Совсем не хочется заострять внимание на «космонавтах» из НЛО, которым ученые дали не очень-то привлекательное название— гуманоиды. Но все же поговорим о них, чтобы предупредить читателей о той опасности, которую представляют для человека контакты с этими демонами. Верующие хорошо знают, особенно из житий святых, в каком виде являются людям бесы. Религиозное откровение свидетельствует, что демоны способны принимать любые виды и формы, любые очертания, но всегда такие, которые могут негативно воздействовать на человека, смутить его, подорвать его веру в Бога.А теперь послушаем, как характеризуют внешность «инопланетян»—гуманоидов те люди, которым они являлись. По словам очевидцев, эти «обитатели космоса» имеют не очень привлекательный вид. У одних из этих «человечков» нет совсем головы (три глаза на животе), у других—огромная голова, непропорциональная туловищу (карлики с большой головой), длинные руки, совсем короткие ноги. Другие, наоборот, имеют длинные ноги, карликовые туловища и головы. Встречаются среди этих «инопланетян» такие, у которых все тело и лицо покрыто шерстью, есть и совсем лысые. Вид «инопланетян» похож то на человека с непроницаемой головой и с глазами, не имеющими зрачков, с руками ниже колен и когтями на руках, то они являются в виде похожих на человекообезьян с густой темной шерстью и длинными передними конечностями.Можно указывать и другие отвратительные черты внешности у обитателей НЛО. Такие, например, как раскосость глаз, до крайности безобразные морщины; лица, не представляющие никакого выражения, на которых вместо глаз и рта—щели; лица с одним глазом при отсутствии носа и ушных раковин и с клыками, торчащими из перекошенного рта; заостренные уши, похожие на рога и т. д. и т.п.Как видите, эти пришельцы не могут утаить свое бесовское уродство, хотя есть между ними и таковые, что близко или даже совсем похожи на человека. Но в этом нет ничего удивительного, ведь демоны, как мы уже говорили, являются в наш мир ив образе светлых ангелов.Очевидцы свидетельствуют, что фигуры «инопланетян» не позволяют определить их пол (из Св. Библии известно, что демоны—бесполые). Из летающих тарелок выбегали даже существа, напоминающие собаку. Вместе с «пришельцами» НЛО некоторым людям приходилось видеть и знакомых им людей, умерших за несколько лет до того.Если эти «пришельцы из космоса»—представители высоких цивилазаций, существующих где-то в далеких галактиках, то почему сами они о себе заявляют людям, что обитают они поблизости от Земли? Почему не согласуется их высокий интеллект с их столь непривлекательными внешними формами? Есть точка зрения, что, мол, разумные существа из НЛО имеют совсем другое, отличное от нашего, земного, биологическое и эволюционное развитие. Если бы это было так, почему же тогда они способны разговаривать с людьми на человеческом языке, который, как считают эволюционисты, есть продукт нашей земной эволюции?Подобные «инопланетяне» с огненно-красными глазами являлись к людям и в прошедшие века, в том числе и в женском образе к монахам-пустынножителям для их прельщения. Но благочестивые верующие люди молитвой и крестным знамением отгоняли от себя нечистую силу. Видимое явление беса человеку, имеющему даже высокую духовную жизнь, обычно производит в душе трепет и страх. То же самое бывает и при встрече с демонами, открывающими себя через НЛО. Те, кто имел контакт с этими «инопланетянами», могут даже длительное время испытывать сильные головные боли, психическое расстройство, угнетенное состояние духа.Естественно возникает вопрос: почему в век XX, когда человек начал летать в космос, на Землю стали прилетать НЛО? Существует ли связь между проникновением людей в просторы Вселенной и появлением НЛО? Да, здесь имеется самая прямая связь. Например, первые полеты отечественных космонавтов одной из своих целей ставили доказать, что нет Бога, нет Царства Небесного. Вообще, космонавтика—это убедительное свидетельство упадка духовности человечества и утраты христианских ценностей. Потеря же миллионами людей христианской веры и благочестивого образа жизни весьма сблизила их с демонами. Нечистые духи непрестанно ведут брань против рода человеческого. Спаситель научил нас, что бесовский род изгоняется и побеждается постом и молитвой. Этим духовным оружием люди крепко посрамляли бесов в прежние времена. Теперь же у большинства людей духовная жизнь или совсем отсутствует, или слишком слабая. О каком решительном противодействии диаволу тут можно говорить. Вот и наступают силы ада на человечество.И то, что демонические существа являются на Землю под видом неких инопланетян на своеобразных летательных аппаратах, которые принимаются людьми за межпланетные станции и космические корабли, тоже связано с эпохой освоения космоса. Современные люди ищут внеземные цивилизации, желают установить с ними контакты. Зная это, диавол хочет через НЛО окончательно отвлечь от Бога человеческое внимание и сосредоточить его на призрачных представителях внеземных цивилизаций.Древние летописи и более поздние источники свидетельствуют, что и раньше иногда в атмосфере появлялись огненные шары, которые современные ученые относят к НЛО. Если в действительности это было то, что теперь принято называть НЛО, хотя современники не принимали их за межпланетные, станции, то можно полагать, что предназначались они для обмана нынешнего поколения людей. Бесы понимали, что появление на небе каких-то загадочных огненных шаров, будь это еще до Рождества Христова или а каком-либо столетии христианской эры, будет истолковано человечеством в XX столетии, как появление НЛО в отдаленные времена. Ведь все то недоброе, пагубное, что постоянно замышляет против людей диавол, он преподносит им очень хитро, осторожно, чтобы не разоблачить себя. Ибо, если никогда раньше НЛО не было, и вдруг они появились на глазах одного поколения, тут могут и разоблачиться козни бесовские, поскольку Св. Писание предупреждает, что в последнее время будут «ужасные явления и великие знамения с неба… Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную…» (Лук. 21, II, 26).НЛО, двигаясь с весьма значительной скоростью, могут мгновенно остановиться или изменить направление полета. А. это противоречит закону, что всем материальным телам присуща инерция. Не раз наблюдалось, как НЛО меняет свой вид, приобретая многообразные геометрические формы. Данные факты говорят о том, что по своей природе НЛО-нематериально. Этот вывод подтверждается и такими фактами. Например, определена скорость полета некоторых НЛО в земной атмосфере: 20 км/с. Это почти в 3 раза больше первой космической скорости (7,9 км/с), той скорости, превышение которой приводит к тому, что космическое тело преодолевает силу земного тяготения и удаляется в просторы Солнечной системы. Иначе говоря, по законам физики никакому физическому телу в атмосфере Земли нельзя двигаться со скоростью 20 км/с.Если появление НЛО происходит не по законам сверхъестественного, то они разрушают фундаментальные законы природы, в истинности которых сомневаться не приходится.С другой же стороны, многое, указывает на вполне материальную природу НЛО: их удается сфотографировать, некоторые из них в районах приземления оставляли следы на почве или крайне неприятный запах, напоминающий что-то протухшее. Удавалось даже задерживать пилотов-гуманоидов, которые при этом вели себя очень агрессивно, царапались когтями, а когда одного из них удалось закрыть в багажнике легкового автомобиля, он таинственным образом исчез.Вы теперь представляете, с какой темной силой человечеству приходится иметь дело. То, что бесы непонятным для людей образом могут воздействовать на материю и материальные вещи—известно из жития святых.Вспомним пример из жития св. Иоанна Новгородского, который в XII веке за одну ночь на бесе слетал из Новгорода в Иерусалим, поклонился Гробу Господню и возвратился обратно в Новгород. Однажды во время ночной молитвы святитель Иоанн услышал, что в умывальнике кто-то плещет воду, рядом никого не было. Он понял, что это бес пытается напугать его. Благочестивый подвижник оградил умывальник крестным знамением и тем самым запер там искусителя. Лукавый дух не мог терпеть молитвы святителя, которая палила его огнем, и стал просить выпустить его из умывальника. Святой согласился, но при условии, что бес донесет его за одну ночь в Иерусалим и возвратит в Новгород. Диавол согласился на это. Он превратился в коня, святой угодник Божий сел на него и за одну ночь совершил паломничество к Гробу Господню. Бес просил святого не разглашать это никому, иначе угрожал подвижнику искушениями. Но святитель, конечно же, не мог пойти на такую сделку с нечистой силой. По христианскому смирению он, не называя своего имени, в проповеди рассказал своей пастве, что знает человека, который пленил духа тьмы и совершил на нем путешествие в Святой Град к Гробу Господню. В отместку бес стал замышлять всякие козни против святого: подбрасывал в его келию женские вещи, а однажды, когда возле келий святителя собрались пришедшие к нему горожане, бес, превратившись в молодую женщину, выскочил перед народом из келий святителя, чтобы опорочить угодника Божия, вызвав у людей подозрение к нему, как блуднику.Этот пример показывает, что бес может воздействовать на материю: принимать образ коня, подбрасывать женские вещи.Зная из жития святых подобные примеры воздействия нечистой силы на материальный мир и знакомясь с тем фактом, что на месте приземления НЛО оставались на почве следы, оставленные якобы межпланетной станцией, или совсем неизвестные для человека вещества, задаешься вопросом: а все те находимые при раскопках растения и животные, а также такие формы древних людей, как питекантроп, синантроп и другие, которые эволюционисты используют для обоснования своего безбожного учения, не есть ли фальсификации, подбрасываемые диаволом?Один из исследователей НЛО Джон Киль как-то сказал: «Шутки с НЛО так же плохи, как шутки с черной магией». И это верно. Диавол, являясь к некоторым святым, выдавал себя за Ангела, и были такие подвижники, которые соблазнялись бесовским обманом.Однажды наш отечественный ученый, один из основоположников ракетной техники и теории межпланетных полетов К. Э. Циолковский в беседе с писателем и наркомом просвещения А. В. Луначарским утверждал, что он общается с Ангелами. К. Э. Циолковский являлся человеком здравомыслящим, и если он утверждал, что общался с Ангелами, то это не галлюцинации. Значит, и на самом деле ему являлись существа, только это были падшие ангелы—бесы, которые смогли прельстить даже столь крупного ученого, человека, верующего в Бога. В своей публикации «Иная, более разряженная материя» К. Э. Циолковский пишет: «Всегда бесчисленный ряд почти бестелесных существ живут рядом с нами». Интересно отметить, что в г. Калуге над домом-музеем К. Э. Циолковского часто появляются НЛО.НЛО — это один из очень эффективных бесовских приемов, с помощью которого падшие духи пытаются ввести человечество в невообразимо ужасное заблуждение и окончательно погубить людской род, сделав его доступным самым изощренным козням диавола. Духи тьмы первым делом стремятся внушить человеку, что он представляет интерес для неких неземных разумных существ, которые спешат на помощь человечеству, стоящему на грани страшной катастрофы. Уже одно это говорит об очень многом. Поверив в «спасителей» из НЛО, человек отвлекает свое внимание от Истинного Спасителя—Господа Иисуса Христа, а обращает его на демонические существа.Многочисленные очевидцы свидетельствуют, что «пассажиры» НЛО, предлагая им совершить путешествие на другие планеты или в миры иные, спрашивают на то их согласие. Это соответствует тому, что диавол заинтересован в добровольном подчинении человека его воле.Даже самое малое внимание к НЛО крайне опасно для души, ибо нечистые духи через это могут подвергнуть человека сильному прельщению и завладеть на веки его душою. Известно, например, что очень сильно действующий яд, попадая в организм через легкую царапину, может привести к телесной смерти, так и небольшое любопытство человека к «гостям из космоса» чревато погибелью его души.Св. Писание открывает людям, что бесы сосредоточены в основном в поднебесном пространстве, иначе говоря, в земной атмосфере. «Наша брань… против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6, 12), диавол—«князь, господствующий в воздухе» (Ефес. 2, 2). Воздушная стихия—главная арена, на которой демонстрируют себя НЛО.С помощью НЛО демоны стали настолько ухищренно привлекать, к себе людей—просто ужас! И самая великая беда в том, что большинство людей не знает, что «инопланетяне»—это бесы. Эту истину могут понять только люди, имеющие близкое общение с Господом.Разные средства использует нечистая сила, чтобы привлечь к НЛО человеческое внимание. Например, некоторые очевидцы рассказывают, что внутри шарообразных НЛО мелькают экраны вроде телевизионных, на которых «пришельцы из космоса» могут демонстрировать удивительно красивые виды природы: перламутровые озера, первозданные травы, якобы существующие на планете, с которой НЛО прилетают на Землю. В других случаях «инопланетяне» показывают на своих телеэкранах то, что было в мыслях или памяти человека, которому являлись; могли демонстрировать изображение на экране того человека, которого в своих мыслях вспоминал контакте? с НЛО. Или такой пример. У одного водителя в Ростовской области ночью на трассе в двигателе «Жигулей» произошел хлопок наподобие выстрела, затем машина заглохла ‘ и остановилась. К нему явились четверо существ небольшого роста, с большими, сверху приплюснутыми головами, выпуклыми глазами размером с куриное яйцо, с большим ртом без губ и сказали: «Не ковыряйся, она заведется!». Потом незнакомцы пригласили водителя отправиться с ними, не дав пояснения куда, и тут же сказали: «Садись и езжай. Если понадобишься, мы тебя найдем»—и направились в сторону лесополосы. Автомобиль сразу же завелся и поехал.Судя по весьма многочисленным публикациям на страницах газет и журналов, НЛО являются разным людям и при совершенно разных обстоятельствах, и число этих диавольских посланцев на Землю будет неуклонно расти. Чтобы Господь уберегал нас от такого ужасного искушения, как встреча с НЛО, всегда надо быть в близком контакте с Богом через постоянную молитву, пост, чистосердечную исповедь, незлобие, добрые дела. Если вдруг, не допусти, Господи, этого, кому-нибудь из читателей будет явление НЛО, или еще ужаснее, предстанут сами демоны в образе «инопланетян», первым делом начните истово, со страхом Божиим и благоговением осенять себя крестным знамением с Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», с молитвенным славословием Креста: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному», читайте молитвы: «Да воскреснет Бог…», «Верую…» (Символ веры), «Живый в помощи…» (псалом 90-й) и другие, какие знаете.Всегда носите нательный крест, а то некоторые имеют его или в кармане, или на булавке, прикрепленным к майке. Крест нательный должен обязательно быть на шее христианина. Приступая к выполнению каждого доброго дела (а злых дел никогда не совершайте), просите на это у Бога благословение через молитву. Что бы вы ни делали, будьте всегда с молитвой. Это предохранит вас от встречи с НЛО. А если все-таки НЛО явится к кому-нибудь из вас, в таком случае не проявляйте к нему ни малейшего внимания и всецело сосредоточьте себя на молитвенным общении с Господом. Если где-то поблизости от вас совершит посадку НЛО, и туда двинутся толпы народа, будьте благоразумны, не ходите на место пришествия бесов. Не допускайте детей к месту прибытия НЛО. Заранее объясняйте им, что в наше греховное время диавол на каждом шагу может являть себя, но христианин не должен привлекать свое внимание к нечистой силе. Может случиться с кем-то так, что он вынужден будет оказаться в крайне затруднительном положении, ниоткуда не будет чувствовать помощь, и в этот тяжкий час постигшего его бедствия случится такое, что перед ним появятся летающие тарелки и «инопланетяне», предлагающие свою помощь. Не соглашайтесь на бесовские услуги и отгоняйте от себя нечистую силу, осеняясь крестным знамением.Недалеко уже то время, когда диавол прельстит почти всех людей искать избавление от постигающих человечество бедствий у всякой нечисти, являемой в виде «инопланетян», а наука будет сулить человеку почти безграничные возможности от общения со всевозможными НЛО. Но истинные последователи Христовы не должны быть соблазненными диаволом. Пусть они знают, что только им открыто подлинное знание о том, что такое НЛО и кто такие его пилоты. И еще важно не забывать, что нельзя ничего принимать от «космических пришельцев», а также нельзя ничего и давать им. А то ведь, например, некоторые люди позволяли этим существам из бездны адской переписывать содержание своей памяти или соглашались отправляться с ними в путешествие в иные миры.Итак, обитаемые на НЛО гуманоиды—для христианина очень опознанные и разгаданные существа. Эти орды бесов не представляют для верующего загадок, а вот задачи выдвигают: наступательно разоблачать козни нечистой силы и вырывать из ее когтей и сетей всех людей, уже оказавшихся своим умом и сердцем в объятиях НЛО, особенно надо тщательно сражаться за души родных и знакомых людей, соблазненных «гостями из космоса». Христиане должны проводить разъяснительную работу и среди тех, кто еще не прельщен НЛО, чтобы не допустить их обольщения в будущем.Автор: Александр Донской.

Ключевые слова: НЛО бесы демоны пришельцы

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