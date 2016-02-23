Кошки - шпионы пришельцев

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:26

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Мак Сим Просмотров: 58 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:22 by

Биолог из Казахстана убеждён, что мы – всего лишь подопытные кролики для инопланетян. Он изучает всё, что связано с пришельцами в течение 30 лет, и считает, что сделал много ценных выводов, которые недоступны обычным людям.Так он уверен, что кошки – это шпионы инопланетян. При этом идея не является новой. Она уже была отражена в книгах Л. Рампы. Однако биолог утверждает, что всё на самом деле намного хуже, чем мы можем себе представить.Тибетские ламы говорят о том, что на Земле действует раса «садовников», которые наблюдают за людьми. Мы привыкли называть их рептилоидами. Так вот, эти садовники завели особых кошек, которые постоянно ведут наблюдение за нами при помощи телекамер, которые спрятаны в их глазах.Люди же для пришельцев являются чем-то вроде еды, но не на физическом, а на другом плане. Они едят нас войнами, болезнями, эпидемиями. А кошки – высшие существа, кстати, тибетцы даже общаются с ними телепатически.Верится в вышесказанное, конечно, с трудом. Но замечали ли вы, какие странные у кошек глаза? Есть и ещё одна особенность. У крупных кошачьих зрачки круглые, а у мелких – удлинённые.Ведут себя кошки тоже странно. Они часто цепенеют и сидят, смотрят в одну точку. Иногда они очень пристально глядят и на людей. И, даже если громко заговорить или похлопать, они не будут реагировать.Почему так происходит? Быть может, в этот момент они транслируют информацию своим хозяевам.А как принимают информацию о людях пришельцы? Они издавна живут среди нас и получают её от кошек телепатически. Это часто известные люди, и, да, они знают, что они инопланетяне.Что нам делать? Ничего, остаётся только ждать, пока инопланетяне сами объявят о своём присутствии.

Ключевые слова: Кошки инопланетяне раса наблюдение изучение

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