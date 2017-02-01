Загадочные золотые артефакты

Золотые таблички с проклятиями

Великий колокол Дхаммазеди

Золотые спирали поклонников Солнца

Золотой носорог Мапунгубве

Золотые кольца воина-грифона

Истинный скифский стиль

Золотая корона Афродиты

Старое золото

Меч с золотой рукояткой

Золотые пластины богов ветра

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:30 by

Археологи находят немало золотых предметов, возраст которых измеряется сотнями и тысячами лет. Учитывая ценность этого драгоценного металла, данные артефакты почти всегда представляют собой гораздо больше, чем просто произведения искусства: это утверждение власти, веры или культурной самобытности. И многие из них до сих пор остаются загадкой для современных учёных.В августе 2016 года археологи обнаружили в восточной Сербии золотые таблички с проклятиями, или «tabella defixionis», которые были широко распространены в Древнем Риме и использовались в качестве орудия мести. Некоторые из них были написаны на греческом языке, другие — на неизвестном языке с непонятными символами. Специалисты считают, что уникальные символы служили секретным кодом между пользователем таблички и демоном.Датируемые IV веком нашей эры, эти таблички отражали перемены, происходившие в Римской империи. В них упоминаются христианские и языческие божества, что демонстрирует медленный переход в вере.Свинцовые таблички с проклятиями были обнаружены ещё раньше, однако эти золотые версии являются уникальными, поскольку в Древнем Риме существовал запрет на захоронение мёртвых вместе с изделиями и предметами из золота.Место последнего пристанища Великого колокола Дхаммазеди (Golden Bell Of Dhammazei) остаётся одной из самых продолжительных тайн Мьянмы. Вылитый в XV веке колокол весом 300 тонн, был изготовлен из сплава золота, серебра и меди.Когда-то он стоял возле пагоды Шведагон (Shwedagon Pagoda). В 1608 году португальский наёмник по имени Фелипе де Бриту (Felipe de Brito) со своими наперсниками захватили колокол и потащили его к реке Пегу (Bago River). Во время попытки переправить колокол на плоту через реку он затонул.Его местоположение остаётся загадкой. Международным командам, использующим достижения современных технологий, до сих пор не удалось обнаружить место его последнего пристанища. Мутные воды реки крайне затрудняют поиски артефакта. К тому же, река Пегу за последние 400 лет изменила направление течения, поэтому вряд ли поисковые работы ведутся в правильном месте. Некоторые даже не уверены в существовании колокола, потому что три важных исторических текста, написанных через 200 лет после его создания, не упоминают ничего, что бы подходило под его описание.В 2015 году на острове Зеландия (Дания) археологи раскопали 2 000 золотых спиралей. Датированные 900-700 годами до нашей эры, они достигают в длину 3 сантиметра и состоят из тонкой золотой проволоки.Исследователи считают, что эти пружины являлись частью церемониальной одежды, которую носили поклонники Солнца в период Бронзового века. Возможно, их вшивали в ритуальные одеяния, вплетали в волосы или носили на головном уборе. Поклонение Солнцу было одной из главных форм культа в Бронзовом веке. Учитывая его сияние и вечный блеск, золото магическим образом связывали с Солнцем.Место раскопок, где были найдены золотые спирали, имеет одну из самых высоких концентраций золота в Северной Европе. Во время этих же раскопок было найдено несколько золотых брошей. До этого было раскопано четыре золотых браслета.В XIX веке местные фермеры выкопали шесть золотых чаш на соседнем поле. Специалисты полагают, что столь высокая концентрация драгоценного металла свидетельствует о том, что этот регион имел особое значение для жителей Бронзового века.Золотой носорог Мапунгубве (Mapungubwe) является одним из самых важных артефактов, обнаруженных в Южной Африке. Он состоит из тонких листов золотой фольги, прокованных по аккуратно вырезанному деревянному каркасу. Вместе с фигурой носорога было обнаружено 9 килограммов золотых украшений, чёток и других фигурок животных.Мапунгубве являлось крупнейшим королевством XIII века в Африке к югу от Сахары и располагалось вдоль границы Ботсваны и ЮАР. Эта страна имела широкую сеть торговых путей, простиравшихся до Египта и Азии.В течение многих десятилетий золотому носорогу приписывалось политическое значение. Когда статуэтку раскопали в 1932 году, белые южноафриканцы отказались признавать, что этого носорога создали чёрные африканцы. Их мастерство представляло угрозу апартеидной идеологии, которая обеспечивала основу государства. В настоящее время эксперты сходятся во мнении, что Носорог Мапунгубве был сделан в доколониальный период.В 2015 году археологи раскопали могилу воина Юго-Западной Греции. Датируемая 1500 годом до нашей эры, гробница хранила в себе останки 30-летнего мужчины, которого окрестили «воином-грифоном». Могила была заполнена безукоризненно выполненными артефактами, включая четыре таинственных золотых кольца.Кольца состоят из нескольких листов золота и имеют изображения из минойской мифологии, выполненные в очень сложной технике резьбы. Специалисты полагают, что эти кольца были изготовлены на Крите и использовались в качестве печатей для официальных документов.Минойская цивилизация Крита таинственно исчезла в 1200 году до нашей эры. Превалирующая теория гласит, что микенские греки завоевали минойцев, полностью поглотив их культуру. Однако некоторые предполагают, что кольца отражают культурное взаимодействие и обмен идеями. Минойские предметы могли даже быть особо почитаемыми как символы политической власти, поскольку минойская культура в тот период оказывала влияние на материк.В 1998 году в окрестностях Кызыла, столицы Республики Тыва (Южная Сибирь), археологи обнаружили загадочный тайник с золотом. В могиле VI века до нашей эры мужчины и женщины они обнаружили 5 000 золотых предметов общим весом 20 килограммов. Среди этих декоративных предметов были серьги, подвески, бисерины и чётки. Многие из них — это фигурки таких животных, как пантеры, львы, верблюды и олени.Все изделия представляют собой традиционный скифский стиль Алтая, который, в конечном итоге, распространился по всему черноморскому побережью. Эта находка является уникальной, поскольку отражает истинный («чистый») скифский стиль, который археологи никогда не видели прежде.Пожилой британец сделал шокирующее открытие, и не где-нибудь, а под своей кроватью. В картонной коробке, унаследованной от своего деда, он обнаружил греческую корону из чистого золота, возраст которой составляет 2 300 лет. Эксперты определили, что это подлинная корона в виде миртового венка, датируемая 300 годом до нашей эры.Корона диаметром 20 сантиметров весит около 100 граммов. Стилистические элементы наводят на мысль о том, что изделие было изготовлено мастером золотых дел Северной Греции. Грязь, въевшаяся глубоко в корону, даёт повод предположить, что она когда-то находилась в захоронении.Древние греки использовали короны в виде венков во время религиозных праздников и спортивных соревнований. Такие короны были особенным образом связаны с Афродитой. Мирт был священным для богини, и короны, состоящие из него, являлись материальным напоминанием о силе любви. Никто не знает, где именно взял корону дед пожилого британца. Но известно, что он активно путешествовал в 1940-1950-х годах и, в частности, интересовался родиной Александра Македонского.Недавно археологи обнаружили в Болгарии древнейшее в мире обработанное золото. Трехмиллимитровая золотая бисерина, датируемая 4 500 годом до нашей эры, была обнаружена в Телль Юнаците (Tell Yunatsite). Эта находка на 200 лет старше того золота, которое до этого считалось старейшим в мире и также было обнаружено в Болгарии — в Варне.Специалисты полагают, что Телль Юнаците может быть одним из старейших городищ в Европе. Его обитатели переселились в эту местность из Анатолии несколькими веками ранее. Как они развили столь передовую металлургию, остаётся загадкой.Во время земляных работ на месте будущего футбольного поля в Шотландии рабочие раскопали клад, состоящий из артефактов Бронзового века. Среди них был обнаружен загадочный меч с золотой рукоятью. Предполагается, что ему 4 000 лет. Меч был настолько хрупким, что археологи не смогли извлечь его из земли. Для этой цели они извлекли весь участок земли, в котором он лежал, и перенесли в лабораторию. Учитывая хрупкий характер артефакта, находка может оказаться либо остриём копья, либо сломанным мечом.В 2016 году рабочие на острове Ява была найдена коробка с 22 небольшими золотыми пластинами. На датируемых VIII веком нашей эры пластинах изображены божественные знаки и символы.Пластины, изготовленные из 18-каратного золота, были обнаружены в груде камней в деревне Рингиларик (Ringilarik). Надписи на них выгравированы древнеяванскими буквами и представляют собой основные направления богов ветра в древнеяванской версии индуизма. На сегодняшний день специалисты записали имена восьми отдельных богов ветра с этих пластин.Агентство по охране культурного наследия Центральной Явы (Central Java Heritage Conservation Agency) объявило место, где были обнаружены золотые пластины, объектом культурного наследия.Автор: неизвестен.

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