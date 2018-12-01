Чучуна

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:41

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:41 by

Владимир долгие годы работал в тайге. Исходил огромные пространства этого далекого загадочного края. С Володей мы учились в институте в одной группе. И вот как-то, когда мы с ним встретились через многие годы, он рассказал один редчайший таёжный эпизод.Работал он в тот год на должности начальника партии. В разгар таёжных работ в одной бригаде закончились продукты, а все из- за медведей. Это были настоящие грабители: они обнаружили один из лабазов и все там сожрали. Пришлось начальнику партии взять продукты на базе и отправиться а далекий путь — туда, где в расположении партии и устроили пир медведи. Оленей вел опытный каюр Николай. Он и родился в чуме в верховьях. У Николая два сына тоже работали каюрами. Один из них трудился в той самой бригаде, которую ограбили медведи.Пробирались по таежной охотничьей тропе очень медленно. Во второй день пути прошли всего два десятка километров. Оказалось, что совсем недавно в этих местах сильным ветром повалило огромное количество деревьев, они завалили тропу. Олени с гружеными нартами не могли перепрыгивать через стволы, приходилось выискивать новые проходы.Привал сделали у геодезического знака на краю небольшой поляны. Николай знал эти места — бывал там раньше. Как выяснилось, он в этих краях когда-то охотился. Оленевод развязал один из вьюков, достал пригоршню сухарей, кусок вареного мяса, затем еще какие-то продукты и стал укладывать в холщовый мешочек. Владимир с удивлением смотрел на странные действия своего подчиненного.— Недалеко живет чучуна, — пояснил Николай. — Это ему подарок.За многие годы, проведенные в Якутии, Владимир много раз слышал байки о загадочных таежных жителях, но не придавал значения этим россказням. А тут представилась такая возможность — воочию убедиться в правдивости местных легенд. К тому же Владимир вспомнил одно из преданий: якутские старики рассказывали, что если почесать предметом, который бывал в руках чучуны, больное место, боль пройдет. А у него сильно болела спина. Вдруг поможет? Кое-как Владимиру удалось уговорить оленевода взять его с собой. Каюр пожалел «болящего» и согласился провести к чучуне.По пути Николай рассказал, как встречался с чучуной. Как-то зимой каюр пробирался по тропе с оленями — доставлял продукты охотникам. Вдруг залаяла его собака, которая убежала вперед и скрылась в зарослях. Через некоторое время она начала визжать, стало понятно, что пес попал в беду. Пришлось привязать оленей и идти на помощь. Пса он обнаружил в странном положении: голова и передние лапы прижаты к земле. Зажав в руках ружье, Николай осторожно стал приближаться к своей собакe, решив, что та попала передними лапами в капкан.Поравнявшись со своим псом, охотник обнаружил, что кто-то очень сильный сумел основательно пригвоздить пса к земле деревянной рогаткой (таким орудием пользовались таежные люди в далекие времена при охоте на медведей). Рогатка крепко обхватывала шею собаки и была плотно воткнута в землю. Пес скулил и визжал. Каюр с большим трудом вытащил из земли рогатку. Собака вскочила судорожно отряхнулась и виновато прижалась к хозяину. Оглядываясь по сторонам, Николай надеялся увидеть того, кто сумел обездвижить бывалую охотничью собаку.И тут он вдруг заметил неподалеку между деревьями берлогу и рядом — покрытое волосами существо, похожее на невысокого сутуловатого человека. Вспомнив рассказы стариков Николай понял, что это чучуна. Существо не нападало, и каюр осторожно отступил. И все же он решил напоследок задобрить этого странного лесного жителя. Он сходил к привязанным оленям, достал из вьюка сухарей, сушеного мяса и оставил подарок на том месте, где обнаружил свою собаку.И вот Николай и начальник партии спустились по склону и оказались у той самой берлоги. Обиталище чучуны было небольшим. Похоже, его соорудили в углублении на месте корня вывороченного огромного дерева. Владимир отметил, что жилище капитально утеплено мхом и многочисленными обрывками различных шкур. Вокруг валялись кости, клочки шерсти и несколько рогатин разных размеров. Владимир выбрал самую крупную рогатину, воткнул ее около дерева, снял с себя куртку, рубашку, майку и стал об нее тереться спиной. Проделав эту процедуру, начальник партии никаких улучшений не заметил: спина как болела, так и продолжала болеть. В итоге, оставив чучуне подарок, путники вернулись к геодезическому знаку. И что же? На следующий день Владимир почувствовал облегчение, спина почти прошла! Когда он рассказал об этом Николаю, тот заметил, что для окончательного выздоровления нужно лечение повторить еще хотя бы два раза.И вот продукты были доставлены, предстоял путь обратно. Да только Николай был вынужден задержаться в бригаде на несколько дней — сбежали олени, и оленевод ушел на их поиски. Владимиру пришлось идти без него. Возвращаясь на базу, начальник партии решил обязательно побывать у берлоги чучуны и полечиться еще раз. Он спланировал свой маршрут так, чтобы оказаться вблизи геодезического знака, причем в дневное время, так как ночевать в этих таинственных местах в одиночестве не хотелось.Добравшись до вершины той самой горы, Владимир положил рюкзак со спальным мешком на ступени геодезического знака, а сам налегке отправился к обиталищу чучуны. Шел осторожно, стараясь не ступать на сухие сучья, чтобы не шуметь. Воткнутая в прошлый раз возле берлоги рогатина исчезла. Выходит, хозяин леса тут уже побывал! Заглянув в жилище, Володя увидел, что все рогатины лежат внутри. Чучуны дома не было. Найдя то орудие, которым Владимир уже пользовался, геодезист приступил к лечению. Закончив, он вернул рогатину на место. Возвращался геодезист быстро, но по-прежнему старался не создавать лишнего шума. Вдруг чучуне не понравится, что кто-то вторгается в его жилище?Однако, к великому удивлению Владимира, его оставленный на знаке рюкзак оказался лежащим на земле. Спальный мешок был раскрыт, словно кто-то пытался в него лечь. Но самым загадочным оказалось то, что рядом лежала… рогатина, подобная тем, что хранились в берлоге! Выходит, пока Владимир заглядывал в жилище чучуны, лесной житель посещал его стоянку! Собрав свои вещи геодезист как можно быстрее ушел от знака. Кстати, с тех пор прошло много времени, но спина у Владимира больше не болела.Автор - Виктор Романович Ященко, заслуженный работник геодезии и картографии Российской федерации, г. Москва.

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