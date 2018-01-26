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Истории из жизни / Криптозоология

Чучуна

Эту историю моей маме рассказала знакомая. Разговорились они как-то о своих отцах-фронтовиках, повспоминали немного стариков, и вот какой интересный случай поведала та знакомая моей маме.

Во время Второй Мировой отец Натальи, так зовут знакомую мамы, служил в стрелковой дивизии. И вот в одно из затиший один абхазец начал рассказывать о дикой женщине Зане, что поймали у них в горах и вроде как приручили. Все солдаты только диву давались, ведь в газетах тогда ни о чём подобном не писали. Не удивлялся лишь якут Тыгын, он молча сидел и слушал, а когда солдаты немного успокоились, то рассказал такую историю, что про дикую женщину Зану все сразу как-то позабыли.

Далее рассказ поведу от первого лица.

У нас в Якутии живут огромные люди, мы их называем чучунА. Якуты оленей выращивают, ухаживают за ними, а чучуна у нас их воруют. И не только оленей, но и женщин. Столько бед от них. Мы на чучуна охотимся и убиваем, только от властей скрываем, потому как страшно. А вдруг этих мохнатых признают людьми и перед законом отвечать заставят.

Незадолго до войны я женился. Очень жену свою любил, больше жизни. Отец её нам отдельный ураса дал, дом то есть, хотя у якутов так и не положено. Перед тем как жену мне отдал, сказал:
- Смотри, береги дочь мою, теперь ты за неё отвечаешь.

Я, конечно, пообещал, что беречь её буду и от всех бед уберегу.

Прошло какое-то время и случилось то, что случилось. На охоту мы с тестем ходили, вернулись очень уставшие. Я поел и спать лёг. Ночью собаки начали лаять очень сильно, я было проснулся, но в сон опять провалился. Помню лишь, что жена сказала, что пойдёт проверить, всё ли нормально.

Просыпаюсь, а жены нет в доме. Я на улицу кинулся - и сразу всё понял. На снегу рядом с домом были огромные следы. Тут и тесть вышел, увидел следы и заплакал:
- Не уберёг ты дочь мою, забрал её чучуна!

Долго раздумывать я не стал: схватил ружьё, лыжи и бросился в погоню по следам, что чучуна оставил. Собачью упряжку брать нельзя было, надо тихо подбираться, чтоб он не услышал.

Не знаю, сколько я так бежал, но наконец увидел чучуна, а на спине у него лежала моя жена. Она совсем не двигалась, руки свисали, как верёвки.

Я выскочил из-за дерева и вскинул ружьё. Чучуна обернулся и, бросив мою жену на снег, кинулся на меня. Выстрел, потом ещё один. Я точно знал, что попал, но чучуна нёсся прямо на меня - ещё бы чуть-чуть, и я оказался бы в его лапах. А тогда конец - силища у него огромная: оленя берёт за задние ноги и пополам раздирает.

Я выстрелил ещё раз. Чучуна опустился в шаге от меня на колени. Даже в таком положении я доставал ему лишь до пояса. Постояв немного, он рухнул на землю.

Жену я свою забрал домой. Жива она оказалась, только в обмороке глубоком была от ужаса такого. Да, и выходить ночью из дома я ей строго-настрого запретил.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:47
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 08:47 by ErnestaПросмотров: 213Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Чучуна якут снег лыжи собака ружьё охота авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:26
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 158
Хорошо что спас жену свою якут от ужаса такого, не испугался+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:15
+1
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Репутация: (1398|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 506
Молодец мужик!) хорошая история +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:23
0
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Репутация: (2158|0)
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Комментариев: 1 806
Верится, конечно, с трудом, если честно. Но кто его знает... Дело минувших дней.
Да и сейчас что ни день, то новости на разные темы.
Читать было интересно, плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 11:02
+1
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 354
мне кажется есть что-то такое...я их называю "реликтовый отряд".Недаром на разных континентах , в разных культурах сходные персонажи фольклора - рептилоиды- Змеи Горынычи всех мастей и размеров, "дохлые дамы" разной специализации, стихийный женский батальон- ундины, мавки, русалки, баньши, Ырки...Вот и Биг Футам отдельное почетное место.
Плюс! Вот только интересно, а что с тушей сделали? в поле бросили?
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:19
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Чучуны, снежные люди, йети, кого только нет. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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