Продырявленные 4000-летние черепа

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 5 +5 Вчера, 15:24 by

Исследователи утверждают, что отверстия в человеческих черепах были сделаны более 4000 лет назад не в медицинских целях, а для магических ритуалов. Удивительно, что некоторые из этих людей выжили после операции. Это известно потому, что костная ткань частично отросла по краям отверстий.Следы трепанации имеют 13 черепов, которые были найдены в юго-восточных районах РФ, сообщает сайт ScienceNews.org. Археолог Джюли Грески (Julie Gresky) и ее коллеги обобщили находки в американском журнале антропологии в апреле 2016 года. Сама доктор Грески работает в Германии.Исследователи полагают, что эти люди имели высокий социальный статус. Интересно, как они отнеслись к намерению просверлить дыры в своей голове? Отверстия по размеру не меньше 5-рублевой монеты. "Подвергнуть себя такой операции означало огромный, почти смертельный риск. Хирурги должны были работать очень осторожно, чтобы не повредить мозг. Кроме того, они должны были уметь очень быстро останавливать кровотечение". Все эти люди пережили трепанацию и умерли значительно позже после операции. Вопрос, зачем это все было нужно, остается открытым.Автор - Елена.

Ключевые слова: Отверстия в черепах магические ритуалы хирурги смертельный риск

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