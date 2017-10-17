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Страшно интересно

Продырявленные 4000-летние черепа

Продырявленные 4000-летние черепа

Исследователи утверждают, что отверстия в человеческих черепах были сделаны более 4000 лет назад не в медицинских целях, а для магических ритуалов. Удивительно, что некоторые из этих людей выжили после операции. Это известно потому, что костная ткань частично отросла по краям отверстий.

Продырявленные 4000-летние черепа

Следы трепанации имеют 13 черепов, которые были найдены в юго-восточных районах РФ, сообщает сайт ScienceNews.org. Археолог Джюли Грески (Julie Gresky) и ее коллеги обобщили находки в американском журнале антропологии в апреле 2016 года. Сама доктор Грески работает в Германии.

Продырявленные 4000-летние черепа
Продырявленные 4000-летние черепа
Продырявленные 4000-летние черепа

Средневековая трепанация черепа

Продырявленные 4000-летние черепа

Исследователи полагают, что эти люди имели высокий социальный статус. Интересно, как они отнеслись к намерению просверлить дыры в своей голове? Отверстия по размеру не меньше 5-рублевой монеты. "Подвергнуть себя такой операции означало огромный, почти смертельный риск. Хирурги должны были работать очень осторожно, чтобы не повредить мозг. Кроме того, они должны были уметь очень быстро останавливать кровотечение". Все эти люди пережили трепанацию и умерли значительно позже после операции. Вопрос, зачем это все было нужно, остается открытым.

Автор - Елена.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:24
Вчера, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 74Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Отверстия в черепах магические ритуалы хирурги смертельный риск

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 16:53
0
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Комментариев: 286
Хм, всё-таки думаю что не для ритуалов это делалось, а в медицинских целях.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Balzac
Вчера, 17:48
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 56
Вот это действительно жутко, особенно все, что касается трепанации, меня это всегда пугало.
+
Зарегистрирован: 22.05.2016
#3 написал: Летяга
Вчера, 22:24
0
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Репутация: (9265|-3)
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Комментариев: 6 768
Если для магических ритуалов - значит и цели были магические. Улучшение связи с духами, например.
А знатными они могли стать не ДО, а ПОСЛЕ трепанации. Если процент выживания был не очень высокий, а люди с дыркой в голове ценились высоко.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:59
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 122
Сомневаюсь, что трепанация делалась в ритуальных целях, скорее всего в медицинских.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#5 написал: Schwindler
Сегодня, 00:14
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Публикаций: 15
Комментариев: 117
Версия, что цели были действительно не медицинские а, скорее, мистические.
На такой вывод лично меня наталкивает фото черепа с отверстием посреди лба. Известно, что именно в это место помещают т.н. третий глаз, и проделывание отверстия там имело целью убрать помеху в виде кости и поспособствовать открытию третьего глаза. Уже в наше время этим занимались члены Аненербе, сверлили черепа лётчикам Люфтваффе, дабы открыть третий глаз и повысить таким образом их боевые характеристики. А остальные черепа... Ну может они искали, где конкретно этот глаз? Или он у всех в разных местах?
Зарегистрирован: 3.02.2018
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