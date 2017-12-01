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Страшные Арты

Мрачные работы Антона Семенова

Антон Семёнов (Anton Semenov) - цифровой иллюстратор из Братска. Его творчество не просто невесёлое, оно даже очень мрачное и жуткое. Художник создаёт изображения с кошмарными персонажами и загробными символами.
Сцены в его рисунках похожи на чьи-то страшные сны или странные галлюцинации, разглядывать которые хочется хотя бы для того, чтобы разгадать задумку автора.

Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
Мрачные работы Антона Семенова
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Сегодня, 02:01 by LynxПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Арты художник рисунок мистический арт

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