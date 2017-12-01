Мрачные работы Антона Семенова

Мрачные работы Антона СеменоваАнтон Семёнов (Anton Semenov) - цифровой иллюстратор из Братска. Его творчество не просто невесёлое, оно даже очень мрачное и жуткое. Художник создаёт изображения с кошмарными персонажами и загробными символами.
Сцены в его рисунках похожи на чьи-то страшные сны или странные галлюцинации, разглядывать которые хочется хотя бы для того, чтобы разгадать задумку автора.
Источник.
Сегодня, 02:01 by LynxПросмотров: 9Комментарии: 0
Ключевые слова: Арты художник рисунок мистический арт