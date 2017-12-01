Мрачные работы Антона Семенова

Lynx Просмотров: 9 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:01 by

Антон Семёнов (Anton Semenov) - цифровой иллюстратор из Братска. Его творчество не просто невесёлое, оно даже очень мрачное и жуткое. Художник создаёт изображения с кошмарными персонажами и загробными символами.Сцены в его рисунках похожи на чьи-то страшные сны или странные галлюцинации, разглядывать которые хочется хотя бы для того, чтобы разгадать задумку автора.

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