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Художник Фульвио Ди Пьяцца


Художник Фульвио Ди Пьяцца

Фульвио Ди Пьяцца (Fulvio Di Piazza) - итальянский художник, скульптор и музыкант.

Он родился в Сиракузах в 1969 году, а сейчас живет и работает в Палермо. Фульвио весьма оригинальный художник с уникальным стилем письма, представляющий в своих работах странных существ-мутантов с изрядной примесью чего-то неземного и чужеродного, вроде инопланетных растений и животных. Отличительной техникой рисунка художника являются великолепные кислотные цвета в сочетании с комическим и фантастическим экстремизмом Иеронима Босха.

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца

С 1989 по 1993 год Фульвио обучался в Академии изобразительных искусств в городе Урбино, а по окончании вернулся на Сицилию, где посвятил себя профессиональной живописи, создав так называемую «Школу Палермо" вместе с такими художниками, как Базан, De Grandi и Ди Марко.

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца

Некоторые характеризуют Ди Пьяцца как "современного Босха," который переносит зрителя в сюрреальный мир, полный изобилия красок и форм, с существами, которые являются результатом его антропоморфных экспериментов. Этот заколдованный мир заполнен до избытка мелкими деталями, которые даже не сразу воспринимаются, но которые художник так старательно складывает вместе во что-то совершенно фантастическое, что у зрителя возникает детское чувство волшебства.

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца

Фульвио называет Иеронима Босха, Френсиса Бекона и Макса Эрнста вдохновителями для своего творчества - и в самом деле, атмосферные картины с фантастическими ландшафтами этих художников, особенно метаморфозы и экспрессия Эрнста, очень сильно влияют на тематику работ Ди Пьяццы. Картины Фульвио в первую очередь запоминаются зрителю своей красочной детализацией. Фантастические животные и предметы, парящие в невесомости, сотканные из растительного орнамента с включением огня и клубов дыма - излюбленный мотив автора.

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца

Наверное, в этом сыграла не последнюю роль родина художника - вулканический итальянский остров постоянно напоминает об огненных кратерах и лаве, часто прилежно изображенных на полотнах художника. Как любой итальянец-южанин, он просто обожает свою малую родину, и Сицилия на картинах мастера даже становится каким-то странным одушевленным существом...

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца

Художник предпочитает работать с традиционными материалами - холстом и маслом, но и скульптура с музыкой во многом помогает ему находить нужные формы и цвета для выражения своих чувств. В процессе творчества ему очень помогает музыка, особенно рок, да и сам он неплохо играет на ударных. Как любой творческий человек, Фульвио имеет прекрасное чувство юмора и самоиронии, что еще добавляет выразительности его картинам и карикатурам.

Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца
Художник Фульвио Ди Пьяцца


Автор - flashzoom.
Источник 1.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:57
Сегодня, 07:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Фульвио Ди Пьяцца метаморфозы сюрреализм художник

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:12
+1
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Репутация: (9596|-4)
Публикаций: 420
Комментариев: 7 061
Странные какие работы! В хорошем смысле странные.
С Босхом у меня ассоциаций не возникло, у меня возникли ассоциации с Трифидами))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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