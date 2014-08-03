Художник Фульвио Ди Пьяцца

Фульвио Ди Пьяцца (Fulvio Di Piazza) - итальянский художник, скульптор и музыкант.Он родился в Сиракузах в 1969 году, а сейчас живет и работает в Палермо. Фульвио весьма оригинальный художник с уникальным стилем письма, представляющий в своих работах странных существ-мутантов с изрядной примесью чего-то неземного и чужеродного, вроде инопланетных растений и животных. Отличительной техникой рисунка художника являются великолепные кислотные цвета в сочетании с комическим и фантастическим экстремизмом Иеронима Босха.С 1989 по 1993 год Фульвио обучался в Академии изобразительных искусств в городе Урбино, а по окончании вернулся на Сицилию, где посвятил себя профессиональной живописи, создав так называемую «Школу Палермо" вместе с такими художниками, как Базан, De Grandi и Ди Марко.Некоторые характеризуют Ди Пьяцца как "современного Босха," который переносит зрителя в сюрреальный мир, полный изобилия красок и форм, с существами, которые являются результатом его антропоморфных экспериментов. Этот заколдованный мир заполнен до избытка мелкими деталями, которые даже не сразу воспринимаются, но которые художник так старательно складывает вместе во что-то совершенно фантастическое, что у зрителя возникает детское чувство волшебства.Фульвио называет Иеронима Босха, Френсиса Бекона и Макса Эрнста вдохновителями для своего творчества - и в самом деле, атмосферные картины с фантастическими ландшафтами этих художников, особенно метаморфозы и экспрессия Эрнста, очень сильно влияют на тематику работ Ди Пьяццы. Картины Фульвио в первую очередь запоминаются зрителю своей красочной детализацией. Фантастические животные и предметы, парящие в невесомости, сотканные из растительного орнамента с включением огня и клубов дыма - излюбленный мотив автора.Наверное, в этом сыграла не последнюю роль родина художника - вулканический итальянский остров постоянно напоминает об огненных кратерах и лаве, часто прилежно изображенных на полотнах художника. Как любой итальянец-южанин, он просто обожает свою малую родину, и Сицилия на картинах мастера даже становится каким-то странным одушевленным существом...Художник предпочитает работать с традиционными материалами - холстом и маслом, но и скульптура с музыкой во многом помогает ему находить нужные формы и цвета для выражения своих чувств. В процессе творчества ему очень помогает музыка, особенно рок, да и сам он неплохо играет на ударных. Как любой творческий человек, Фульвио имеет прекрасное чувство юмора и самоиронии, что еще добавляет выразительности его картинам и карикатурам.