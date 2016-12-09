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Страшно интересно

Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим

Визажист и косметолог Андреа Де Ла Осса (Andrea De La Ossa) создаёт по-настоящему жуткий грим. Её клиенты превращаются в монстров и чудовищ. Под искусно выполненным макияжем порой непросто найти черты красивой девушки. Всё сделано настолько мастерски, что превращение кажется максимально реалистичным.

Грим Андреа Де Ла Осса можно назвать настоящим искусством. На лицах и телах девушек она создаёт выразительные картины. Боди-арт данного мастера выглядит пугающе и это не удивительно, ведь её клиенты превращаются в демонов, зомби, вампиров и других монстров настолько правдоподобно, что приходиться долго вглядываться в изображение, чтобы понять, что это всего лишь рисунок. Интересно, что Андреа Де Ла Осса обходится только красками, без использования готовых накладных ран, рубцов и так далее, которые зачастую используют визажисты фильмов ужасов.

Андреа Де Ла Осса вовсе не таит своих секретов, а рассказывает о том, как сделать жуткий макияж всем желающим. На своём канале на Youtube она регулярно представляет новые видеоуроки для начинающих, где рассказывает обо всех методах и приёмах создания реалистичного макияжа, который сможет изменить внешность до ужасающей неузнаваемости.

Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим
Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:11
Сегодня, 13:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Грим искусство визажист боди-арт

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:33
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Комментариев: 2 577
Жуть) можно провинившегося МЧ в ночи наказывать))) или подруг... +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
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