Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим

Андреа Де Ла Осса. Самый страшный гримВизажист и косметолог Андреа Де Ла Осса (Andrea De La Ossa) создаёт по-настоящему жуткий грим. Её клиенты превращаются в монстров и чудовищ. Под искусно выполненным макияжем порой непросто найти черты красивой девушки. Всё сделано настолько мастерски, что превращение кажется максимально реалистичным.
Грим Андреа Де Ла Осса можно назвать настоящим искусством. На лицах и телах девушек она создаёт выразительные картины. Боди-арт данного мастера выглядит пугающе и это не удивительно, ведь её клиенты превращаются в демонов, зомби, вампиров и других монстров настолько правдоподобно, что приходиться долго вглядываться в изображение, чтобы понять, что это всего лишь рисунок. Интересно, что Андреа Де Ла Осса обходится только красками, без использования готовых накладных ран, рубцов и так далее, которые зачастую используют визажисты фильмов ужасов.
Андреа Де Ла Осса вовсе не таит своих секретов, а рассказывает о том, как сделать жуткий макияж всем желающим. На своём канале на Youtube она регулярно представляет новые видеоуроки для начинающих, где рассказывает обо всех методах и приёмах создания реалистичного макияжа, который сможет изменить внешность до ужасающей неузнаваемости.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:11
Сегодня, 13:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 1
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