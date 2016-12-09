Андреа Де Ла Осса. Самый страшный грим

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 13:19 by

Визажист и косметолог Андреа Де Ла Осса (Andrea De La Ossa) создаёт по-настоящему жуткий грим. Её клиенты превращаются в монстров и чудовищ. Под искусно выполненным макияжем порой непросто найти черты красивой девушки. Всё сделано настолько мастерски, что превращение кажется максимально реалистичным.Грим Андреа Де Ла Осса можно назвать настоящим искусством. На лицах и телах девушек она создаёт выразительные картины. Боди-арт данного мастера выглядит пугающе и это не удивительно, ведь её клиенты превращаются в демонов, зомби, вампиров и других монстров настолько правдоподобно, что приходиться долго вглядываться в изображение, чтобы понять, что это всего лишь рисунок. Интересно, что Андреа Де Ла Осса обходится только красками, без использования готовых накладных ран, рубцов и так далее, которые зачастую используют визажисты фильмов ужасов.Андреа Де Ла Осса вовсе не таит своих секретов, а рассказывает о том, как сделать жуткий макияж всем желающим. На своём канале на Youtube она регулярно представляет новые видеоуроки для начинающих, где рассказывает обо всех методах и приёмах создания реалистичного макияжа, который сможет изменить внешность до ужасающей неузнаваемости.

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