Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 23:29 by

Новозеландская художница Lara Hawker – искусный мастер боди-арта. Она создает потрясающие, а порой и жуткие личины на своих моделях.Художница-самоучка и визажист Lara Hawker может использовать лицо, руки и другие части человеческого тела в качестве полотна для своих шедевров. Ей под силу воплотить на нем все что угодно.Недавно художница представила новую серию боди-арт под названием DeviantArt («искусство, противоречащее общепринятым нормам»). Глядя на ее работы, можно сказать, что они настолько талантливы, насколько и ужасающи. Однако нельзя не отметить, что у Lara Hawker рисунки получаются весьма реалистичными.Сама художница живет в Окленде (Новая Зеландия), где она не только занимается росписью по телу, но и преподает искусство боди-арта в своей студии, обучая студентов навыкам достижения такой потрясающей симметрии в своей работе.

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