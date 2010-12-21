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Страшные Арты

Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки

Новозеландская художница Lara Hawker – искусный мастер боди-арта. Она создает потрясающие, а порой и жуткие личины на своих моделях.

Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки
Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки

Художница-самоучка и визажист Lara Hawker может использовать лицо, руки и другие части человеческого тела в качестве полотна для своих шедевров. Ей под силу воплотить на нем все что угодно.
Недавно художница представила новую серию боди-арт под названием DeviantArt («искусство, противоречащее общепринятым нормам»). Глядя на ее работы, можно сказать, что они настолько талантливы, насколько и ужасающи. Однако нельзя не отметить, что у Lara Hawker рисунки получаются весьма реалистичными.

Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки
Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки

Сама художница живет в Окленде (Новая Зеландия), где она не только занимается росписью по телу, но и преподает искусство боди-арта в своей студии, обучая студентов навыкам достижения такой потрясающей симметрии в своей работе.

Потрясающий и реалистичный боди-арт от художницы-самоучки

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:29
Сегодня, 23:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Lara Hawker боди-арт художник жуткие работы

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Комментарии

#1 написал: Дезмонд Майлс
Сегодня, 23:43
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Чот как то мало, ну такое..
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#2 написал: Lynx
Сегодня, 23:48
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Цитата: Дезмонд Майлс
Чот как то мало, ну такое..


Согласна. Потрясающего из заголовка совершенно ничего. Нужно было больше фоток, что ли... Либо заголовок не такой кричащий)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
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