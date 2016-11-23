Потрясающий грим от Мими Чой

Lynx Просмотров: 72 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:57 by

Макияж есть различных типов, используемый для разных целей. Обычный повседневный макияж обычно должен подчеркнуть достоинства, спрятать недостатки. Но есть и совершенно необычные его формы...Например, Мими Чой из Ванкувера (Канада) просто перевернула все с ног на голову! 31-летняя специалистка по макияжу создаёт мощные реалистичные иллюзии.По образованию Мими учительница — она 3 года проработала в детском саду. Она объяснила свое увлечение так:«Мне казалось, что моя креативность подавляется. Мне нравилось преподавать, но чего-то не хватало. Мне нужен был какой-то вызов».Уйдя из детского сада, Мими начала экспериментировать с макияжем.«Я всегда была творческой личностью, когда-то даже делала свадебный макияж, и людям нравилось. Но таких безумных работ, как сейчас, я раньше не создавала».Мими прошла курс для визажистов, овладев секретами мастерства. А потом пришёл Хэллоуин.«На 31 октября я хотела сделать что-то необычное. Я полезла в Инстаграм и увидела фото женщины, которая была так раскрашена, что казалось, будто у неё треснуло лицо».С этого и началась новая карьера Мими Чой. Используя макияж как художник, она создаёт трёхмерные изображения на своей коже.

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