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Потрясающий грим от Мими Чой

Макияж есть различных типов, используемый для разных целей. Обычный повседневный макияж обычно должен подчеркнуть достоинства, спрятать недостатки. Но есть и совершенно необычные его формы...

Например, Мими Чой из Ванкувера (Канада) просто перевернула все с ног на голову! 31-летняя специалистка по макияжу создаёт мощные реалистичные иллюзии.
По образованию Мими учительница — она 3 года проработала в детском саду. Она объяснила свое увлечение так:
«Мне казалось, что моя креативность подавляется. Мне нравилось преподавать, но чего-то не хватало. Мне нужен был какой-то вызов».

Уйдя из детского сада, Мими начала экспериментировать с макияжем.
«Я всегда была творческой личностью, когда-то даже делала свадебный макияж, и людям нравилось. Но таких безумных работ, как сейчас, я раньше не создавала».

Потрясающий грим от Мими Чой

Мими прошла курс для визажистов, овладев секретами мастерства. А потом пришёл Хэллоуин.
«На 31 октября я хотела сделать что-то необычное. Я полезла в Инстаграм и увидела фото женщины, которая была так раскрашена, что казалось, будто у неё треснуло лицо».
С этого и началась новая карьера Мими Чой. Используя макияж как художник, она создаёт трёхмерные изображения на своей коже.

Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой
Потрясающий грим от Мими Чой

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Сегодня, 16:57 by LynxПросмотров: 72Комментарии: 1
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Ключевые слова: Грим иллюзии макияж обман зрения

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Комментарии

#1 написал: Furia
Сегодня, 17:49
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