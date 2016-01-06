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Страшные Арты / Страшные фото

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Даже беглого взгляда на фотографии Лары Вирт (Lara Wirth) достаточно, чтобы эти снимки надолго врезались в вашу память. 16-летняя девушка нашла для себя необычное хобби: она гримирует себя в самые невероятные и зачастую отталкивающие образы, а после – делится жутковатыми снимками в сети Instagram.

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Подписчики Лары в восторге от каждого ее нового образа, и это закономерно: девушка действительно выполняет боди-арт очень профессионально. Впервые она попробовала себя загримировать в 14 лет и настолько увлеклась процессом, что даже не думает о том, чтобы прекращать свои эксперименты.

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Иногда Лара может подшутить над окружающими и выйти в таком необычном образе из дома. Те, кому доводилось видеть девушку, что называется, в образе, были шокированы. Слишком уж натурально выглядит мейкап.

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Единственное, что расстраивает Лару, так это необходимость смывать грим после фотосессии. На то, чтобы создать визуальный образ, уходит немало сил и времени, а просуществовать он обречен всего несколько часов.

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки



Автор текста неизвестен.
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Сегодня, 11:50 by ЛетягаПросмотров: 98Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Бодиарт мейкап образ монстра хобби

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:34
+1
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Круто! Вот это Талант! good Мне понравилось, но только на улицу лучше не выходить в такой красе))) ++++++++++
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#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:59
+1
Онлайн
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Публикаций: 113
Комментариев: 2 451
Ого)) Жутко, но классно) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
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