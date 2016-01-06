Жуткий боди-арт: шокирующее хобби 16-летней девушки

Летяга Просмотров: 98 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 11:50 by

Даже беглого взгляда на фотографии Лары Вирт (Lara Wirth) достаточно, чтобы эти снимки надолго врезались в вашу память. 16-летняя девушка нашла для себя необычное хобби: она гримирует себя в самые невероятные и зачастую отталкивающие образы, а после – делится жутковатыми снимками в сети Instagram.Подписчики Лары в восторге от каждого ее нового образа, и это закономерно: девушка действительно выполняет боди-арт очень профессионально. Впервые она попробовала себя загримировать в 14 лет и настолько увлеклась процессом, что даже не думает о том, чтобы прекращать свои эксперименты.Иногда Лара может подшутить над окружающими и выйти в таком необычном образе из дома. Те, кому доводилось видеть девушку, что называется, в образе, были шокированы. Слишком уж натурально выглядит мейкап.Единственное, что расстраивает Лару, так это необходимость смывать грим после фотосессии. На то, чтобы создать визуальный образ, уходит немало сил и времени, а просуществовать он обречен всего несколько часов.Автор текста неизвестен.

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