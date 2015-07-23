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Страшно интересно

Реалистичный грим от Тиффани Базе

Семнадцатилетняя Тиффани Базе из Калифорнии весьма преуспела в искусстве нанесения грима, несмотря на то, что осваивать его азы девушка начала сравнительно недавно. Примеры своих работ Тиффани выкладывает в соцсетях, поражая подписчиков реалистичностью своих жутких образов. Просматривая фото, не забывайте о том, что это всего лишь грим, но настолько качественный, что его легко можно принять за нечто большее.

Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Реалистичный грим от Тиффани Базе
Источник.
Сегодня, 01:37 by LynxПросмотров: 9Комментарии: 1
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Ключевые слова: Грим реалистичность страшно девушка макияж

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 02:07
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Репутация: (506|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 923
Красота)))
Изучал я в свое время такой грим, что-то даже делал, синяки, раны, лицо-молнию тоже пробовал. Правда на себе непросто делать, а модель не подворачивалась(
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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