Реалистичный грим от Тиффани Базе

Lynx Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:37 by

Семнадцатилетняя Тиффани Базе из Калифорнии весьма преуспела в искусстве нанесения грима, несмотря на то, что осваивать его азы девушка начала сравнительно недавно. Примеры своих работ Тиффани выкладывает в соцсетях, поражая подписчиков реалистичностью своих жутких образов. Просматривая фото, не забывайте о том, что это всего лишь грим, но настолько качественный, что его легко можно принять за нечто большее.

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