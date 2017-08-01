На Марсе обнаружили следы крушения летающей тарелки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:15

TiTaN_2017 Просмотров: 40 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 13:15 by

За последний год во Всемирной паутине появилось великое множество виртуальных археологов, исследующих поверхность Марса.Завсегдатаи Интернета, которым не жалко для этой цели своих сил и времени, с максимальной тщательностью рассматривают фотографии Красной планеты, присланные на Землю ровером NASA, в надежде найти там какие-либо аномалии и следы разумной жизни. Довольно часто уфологам-любителям, вооружившимся материалами американского национального космического агентства, удается это сделать.Так на днях известный виртуальный археолог под псевдонимом UFOvni2012 изучал снимки, сделанные НАСА и опубликованные ресурсом Google Mars, неожиданно заметив на одном из них крупный след, образовавшийся, предположительно, при крушении или экстренной посадке на Красной планете летающей тарелки (корабля инопланетян). По словам анонимного исследователя, необычную вмятину, имеющую практически идеальную симметрию, невозможно спутать с марсианским ландшафтом или игрой света-тени. След, имеющий длину порядка девяти километров, выглядит так, словно в почву врезался под небольшим углом круглый летательный объект огромных габаритов.Уфолог сделал видео, на котором продемонстрировал общественности загадочную вмятину и заодно воспроизвел при помощи простых компьютерных эффектов предположительное крушение (аварийную посадку) межпланетного корабля пришельцев. По мнению UFOvni2012, упавшая или незапланированно примарсившаяся летающая тарелка, скорее всего, почти не пострадала, поскольку обломков рядом не наблюдается. Вероятно, представители внеземной цивилизации быстро привели свое воздушное судно в порядок и улетели.Некоторые пользователи Интернета уже успели не согласиться с уфологом, заявив, что необычный след мог быть оставлен метеоритом. Такая гипотеза, по мнению UFOvni2012, не выдерживает критики, поскольку астероиды и другие небесные тела падают почти всегда отвесно, образовывая на поверхности планет не канавы и следы с идеальной симметрией, а просто кратеры.

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