Пришла позагорать
Я лежала на покрывале и чувствовала теплые лучи солнца согревали меня. Хотелось побольше солнечных дней. Через минут пять я встала и посмотрела вокруг что твориться в лесу. Кто-то ходит рядом, кто-то на велосипеде едет по своим делам. Одной мне хочется солнечную ванну принять. Вдруг увидела, что рядом со мной в пяти метрах примерно лёг мужчина с покрывалом. Он мне кивнул и улыбнулся.
Вот уже народ подтягивается для принятия солнечных лучей для себя и здоровья в качестве витамина. Вдруг на моих глазах тело этого человека наполовину исчезла. Он крикнул.
- Уходи отсюда. Эти лучи небезопасны здесь.
В ступоре стояла, а затем его тело снова появилась. Он ко мне подошёл. Лицо его серьёзное. Он в спортивной одежде и тапках.
- Почему ты меня не послушала, когда я тебе говорил, что нужно бежать?'
- Я побоялась, что лучи солнца и там меня достанут.
- Умно, но как ты позже будешь с ними бороться?
- Не знаю.
- Они через пять дней уйдут. Лишь нужно подождать. Я тебе как учёный говорю.
Вдруг на моих глазах он исчез. Он невидимкой стал. До меня кто-то дотронулся. Я подпрыгнула.
- Это ты?
- Нет, это не я.
- А кто?
Послышался голос зловещий.
- Будь с нами, мы подружимся.
Вдруг появился снова этот парень и появились люди с головами ящериц и змей. В панике я побежала домой, забыв про покрывало. Блин, главное переждать эти дни. Дома в панике выпила чашку воды и легла на кровать. Часто дышала от страха.
Автор - Дмитрий Баль.
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Новость отредактировал Estellan - 30-07-2025, 03:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
30-07-2025, 03:17 by dmbadboyПросмотров: 257Комментарии: 0
Ключевые слова: Загар ужасы лучи метаморфозы