Пришла позагорать

Новость отредактировал Estellan - 30-07-2025, 03:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

dmbadboy Просмотров: 257 Комментарии: 0 0 30-07-2025, 03:17 by

Я лежала на покрывале и чувствовала теплые лучи солнца согревали меня. Хотелось побольше солнечных дней. Через минут пять я встала и посмотрела вокруг что твориться в лесу. Кто-то ходит рядом, кто-то на велосипеде едет по своим делам. Одной мне хочется солнечную ванну принять. Вдруг увидела, что рядом со мной в пяти метрах примерно лёг мужчина с покрывалом. Он мне кивнул и улыбнулся.Вот уже народ подтягивается для принятия солнечных лучей для себя и здоровья в качестве витамина. Вдруг на моих глазах тело этого человека наполовину исчезла. Он крикнул.- Уходи отсюда. Эти лучи небезопасны здесь.В ступоре стояла, а затем его тело снова появилась. Он ко мне подошёл. Лицо его серьёзное. Он в спортивной одежде и тапках.- Почему ты меня не послушала, когда я тебе говорил, что нужно бежать?'- Я побоялась, что лучи солнца и там меня достанут.- Умно, но как ты позже будешь с ними бороться?- Не знаю.- Они через пять дней уйдут. Лишь нужно подождать. Я тебе как учёный говорю.Вдруг на моих глазах он исчез. Он невидимкой стал. До меня кто-то дотронулся. Я подпрыгнула.- Это ты?- Нет, это не я.- А кто?Послышался голос зловещий.- Будь с нами, мы подружимся.Вдруг появился снова этот парень и появились люди с головами ящериц и змей. В панике я побежала домой, забыв про покрывало. Блин, главное переждать эти дни. Дома в панике выпила чашку воды и легла на кровать. Часто дышала от страха.Автор - Дмитрий Баль.

Ключевые слова: Загар ужасы лучи метаморфозы

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