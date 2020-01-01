Я получила свой подарок, мама...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:08 by

— Что бы ты хотела получить в свой день рождения? — спросила мама маленькую девочку.— Мам, мы это уже обсуждали… Чудес не бывает! — серьезно, по-взрослому, ответила малышка и закрыла глаза...Вот уже два года девочка страдает неизвестной болезнью, которую врачи никак не могут понять. Говорят, что нужно ехать в Америку, но таких денег их семье не собрать. Малышка совершенно не переносит дневной свет, а от солнечных лучей, даже самых слабых, получает очень сильные ожоги. Она почти все время лежит, а её кости стали очень хрупкими.— Малыш, я знаю, что тебе очень сложно… Прости меня!— Мам, всё в порядке, — ответила девочка и заснула...И приснился девочке чудесный сон...Алина — именно так звали нашу малышку — проснулась и поднялась на постели. Шторы были закрыты, в комнате царил полумрак. Малышка встала и поняла, что больше не чувствует боли. Это чувство было настолько потрясающим, что девочке захотелось поделиться с мамой. Алина побежала на кухню, наслаждаясь тем, что её ноги могут быстро передвигаться.Малышка вбежала на кухню, но маму там не застала. Вместо любимой родительницы Алину встретил молодой парень в красивой белой одежде.— Ты кто? — робко спросила девочка.— Привет, Алина. Давай знакомиться? Меня зовут Гариком.— А зачем ты сюда пришёл?— Я хочу тебе кое-что показать. Пойдём… — загадочно улыбнулся девочке её новый знакомый.Они пришли в комнату малышки. Гарик велел Алине сесть на кровать, а потом подошёл к окну и резким движением сорвал плотные занавески с окна. Девочка зажмурилась от страха, но вскоре поняла, что с кожей ничего не происходит, и распахнула свои чудесные глазки. Её взору открылся чудесный вид: детская площадка, на которой сейчас гуляли семеро очаровательных деток, высокие дома, в окна которых малышка так любила глядеть по ночам раньше, голубое, как и её глаза, небо… Но самым главным объектом было солнце. Оно переливалось от оранжевого к золотистому, что очень завораживало Алину. Его лучи ласково падали на щёки, согревали и освещали бледные черты лица. Девочка не могла поверить своим глазам.— Как? Как ты узнал, что это моя мечта? — восхищенно закричала малышка.— Это ещё не всё, Алина. Теперь ты сможешь летать над всем этим, как птица. Вот смотри… — с этими словами Гарик взял девочку за руку, помог ей подняться на подоконник и вместе с ней шагнул за окно.Алина от страха закрыла глаза. Но ощущение невесомости оказалось очень приятным, и через секунду она уже удивлённо осматривалась вокруг. Она парила возле окна, как будто сила тяжести перестала действовать на её тело. Да и свет солнца проходил через неё свободно, не отбрасывая тени и оставляя внутри ощущение чистоты и наполненности.— Ты больше не будешь мучиться, — прошептал Гарик, — ты достойна видеть всю эту красоту своими глазами!— Я умираю? Боже, а что будет с моей мамой? — заплакала Алина.— Поверь, она поймет, что ты выбрала лучший мир, — Гарик протянул руку малышке. Она на минуту задумалась, а потом аккуратно обхватила его указательный палец своей маленькой ручкой, давая понять, что она готова.— Можно увидеть её на прощание? — спросила девочка…Они стояли над кроватью спящей мамы. Алина подошла к ней, поцеловала в щёку и прошептала на ухо:— Я получила свой подарок, мама...Автор - Шепот дождя.

Ключевые слова: Девочка болезнь смерть ангел страх свет

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