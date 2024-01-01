Лес

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:55

Причина: Стилистика автора сохранена

noob1736 Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:55 by

Глубокой ночью, когда луна освещала лишь заброшенный дом, затерянный в густых зарослях леса, случилось нечто ужасное. Тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра, сгущалась, словно предчувствуя грядущий кошмар.Джон, молодой исследователь, решившийся исследовать этот таинственный дом, медленно подходил к его ветхому крыльцу. Каждый шаг давался ему с трудом, словно сама земля под ногами пыталась удержать его, предостеречь от надвигающейся опасности.Толкнув скрипучую дверь, Джон переступил порог и оказался в полумраке заброшенного помещения. Пыль, паутина и запустение царили повсюду. Сердце Джона учащенно билось, а волосы на затылке встали дыбом – он чувствовал, что за ним наблюдают.Внезапно из темного угла раздался жуткий скрежет, словно когти скребли по дереву. Джон застыл на месте, его охватил ужас. Медленно обернувшись, он увидел пару светящихся глаз, глядящих на него из тьмы. Чудовищное создание, наполовину человек, наполовину нечто иное, медленно приближалось к нему, источая зловоние.Джон замер, сердце колотилось в груди, словно бешеная птица. Его взгляд был прикован к приближающейся твари, к ее хищным глазам, горящим в темноте, к острым клыкам, блестящим в свете луны. Он понимал, что шансов у него нет. Это было не просто животное, это было нечто... древнее, злобное, жаждущее крови.Внезапно Джон почувствовал резкую боль в руке, словно его схватили острыми когтями. Он закричал, этот крик, полный ужаса и отчаяния, разорвал тишину леса, но не нашел отклика. Лишь деревья стояли неподвижно, словно свидетели невыразимого ужаса.Монстр с победным рыком впился в Джона, разрывая его на части. Кровавый туман окутал место сражения, запах железа и гнилой плоти пропитал воздух. В темноте леса, среди высоких деревьев, царила тишина, нарушаемая лишь жутким хрустом костей и тихим шепотом ветра, словно он шептал о проклятии, о страхе, о вечной тьме, поглотившей Джона.Деревья, словно немые свидетели, стояли вокруг разрываемого на части тела, их ветви дрожали от невидимого ветра, который нес с собой холод и отчаяние. Листья падали на землю, покрывая кровавую сцену, словно пытаясь спрятать ее от взоров мира.В этой мрачной тишине слышен был лишь хруст костей и глухой удар сердца монстра, которое билось от удовольствия, от жажды крови и власти. Он стоял над останками Джона, его глаза светились зловещим светом, отражая вечную тьму леса.И в этой тьме, в этой тишине, в этом безумии, Джон уже не был человеком. Он стал частью леса, частью проклятия, частью вечной тьмы, которую он не смог победить.

Ключевые слова: Лес дом тишина монстр ужас авторская история

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