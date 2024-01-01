Гроб больше покойника – приметыИспокон веков люди очень трепетно относились к ритуалу захоронения и ко всем атрибутам, связанным с ним. Считалось, что душа покойного находится где-то между небом и землей, и неправильные действия родни при погребении способны помешать ей обрести вечный покой или спровоцировать новую смерть.
Гроб — последнее пристанище для мертвого тела — заслуживает особого уважительного отношения.
Большинство примет, с ним связанных, — запрещающие. Несоблюдение их грозит самыми печальными последствиями: умерший может забрать с собой еще кого-нибудь из кровной родни. Поэтому соблюдались они очень строго, беспрекословно и передавались из поколения в поколение.
Гроб должен быть по размеру умершего, в нем не должно остаться свободного места.
Если гроб больше покойника — приметы сулят нового покойного.
Считается, что усопший как бы оставил место для еще одного тела.
Конечно, гробовщики всегда стараются делать гроб по размеру, но любая система может дать сбой, обстоятельства могут сложиться определенным образом — да мало ли что порой случается. И примета в таком случае неумолима: если гроб больше покойника — жди нового.
А если гроб меньше усопшего.
Плохо и когда гроб меньше покойника. В этом случае душа долго не сможет успокоиться и по ночам может приходить в мир живых, тревожа тем самым родственников почившего.
Уронили гроб — примета.
Уронить гроб – также считается плохой приметой. Покойник может «обидеться» и в течение 90 дней забрать кого-то из родственников.
А если усопший при этом еще и выпал из гроба – избежать дурных последствий вряд ли получится.
Дурная примета и когда несущий гроб человек просто споткнулся. Правда в этом случае негативные последствия будут касаться его самого, а не родственников покойного.
Другие приметы про гроб.
Нельзя забивать гвоздями крышку гроба в доме.
После выноса гроба полы тщательно выметаются и моются, весь используемый инвентарь желательно выбросить.
Как только гроб вынесли из дома, все двери наглухо закрываются.
Ящик с умершим не должен нести близкий родственник покойного, так как, по приметам, родная кровь притягивается.
Если тело покойного кремируют, в гробу не должно остаться православных иконок и крестиков, сжигать их нельзя.
В ящик к покойному нельзя подкладывать фотографии живых людей, иначе эти люди вскоре тяжело заболеют и, возможно, не оправятся от недуга.
Оставить дома крышку гроба, отправляясь на похороны, – к новой смерти.
Ложиться в гроб живьем понарошку – накликать на себя смерть.
Не следует обряжать покойника ни в какую одежду, принадлежавшую живым.
Людям, несущим гроб, повязывали на руку полотенце, которое они потом оставляли себе – это знак благодарности от умершего.
Меру, которой измеряли размер покойного, веревки, которыми обвязывали его руки и ноги, кладут в гроб и закапывают вместе с отошедшим в иной мир. Эти вязки может выкрасть недобрый человек для ритуалов в черной магии, и за ними нужно хорошо следить.
Вещи, случайно или целенаправленно оставшиеся в гробу и закопанные вместе с покойником, обретают мистическую силу, они способны навредить своему хозяину и даже затащить его в землю вслед за собой.
Страшное предзнаменование, – если домашняя кошка запрыгнула в гроб с мертвым телом.
Ну и напоследок, наверное, единственная позитивная примета, связанная с «деревянным ящиком»: Увидеть гроб случайно – к долгой жизни.
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Вчера, 10:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 143Комментарии: 0
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