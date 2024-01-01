Гроб больше покойника – приметы

Сделано_в_СССР Просмотров: 143 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:00 by

Испокон веков люди очень трепетно относились к ритуалу захоронения и ко всем атрибутам, связанным с ним. Считалось, что душа покойного находится где-то между небом и землей, и неправильные действия родни при погребении способны помешать ей обрести вечный покой или спровоцировать новую смерть.Большинство примет, с ним связанных, — запрещающие. Несоблюдение их грозит самыми печальными последствиями: умерший может забрать с собой еще кого-нибудь из кровной родни. Поэтому соблюдались они очень строго, беспрекословно и передавались из поколения в поколение.Гроб должен быть по размеру умершего, в нем не должно остаться свободного места.Конечно, гробовщики всегда стараются делать гроб по размеру, но любая система может дать сбой, обстоятельства могут сложиться определенным образом — да мало ли что порой случается. И примета в таком случае неумолима: если гроб больше покойника — жди нового.Плохо и когда гроб меньше покойника. В этом случае душа долго не сможет успокоиться и по ночам может приходить в мир живых, тревожа тем самым родственников почившего.Уронить гроб – также считается плохой приметой. Покойник может «обидеться» и в течение 90 дней забрать кого-то из родственников.А если усопший при этом еще и выпал из гроба – избежать дурных последствий вряд ли получится.Дурная примета и когда несущий гроб человек просто споткнулся. Правда в этом случае негативные последствия будут касаться его самого, а не родственников покойного.Людям, несущим гроб, повязывали на руку полотенце, которое они потом оставляли себе – это знак благодарности от умершего.Меру, которой измеряли размер покойного, веревки, которыми обвязывали его руки и ноги, кладут в гроб и закапывают вместе с отошедшим в иной мир. Эти вязки может выкрасть недобрый человек для ритуалов в черной магии, и за ними нужно хорошо следить.Вещи, случайно или целенаправленно оставшиеся в гробу и закопанные вместе с покойником, обретают мистическую силу, они способны навредить своему хозяину и даже затащить его в землю вслед за собой.Ну и напоследок, наверное, единственная позитивная примета, связанная с «деревянным ящиком»: Увидеть гроб случайно – к долгой жизни.Автор: неизвестен.

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