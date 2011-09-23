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Стихи

Я - Ветер...

Мелькнула тень над Матушкой-столицей,
Затронув грани жизни, бытия,
Быть может, она просто снится,
Быть может, эта тень и - я.

Не ведая преград и будней бремя,
Лечу над вами, замирая словно сон,
Я быстрый и беспечный, будто время,
Несусь по жизни, быстро - в унисон!

Меня заметив, вы вздыхаете с надеждой,
Жару я побеждаю, летний зной!
Моё дыхание, как тишина... безумно нежно,
Мой путь далёк, вам по пути со мной?

Париж, Москва, Венеция и Бали,
Везде я существую и царю,
Лечу на крыльях в дальние я дали,
Несу лишь счастье и забытое: "Люблю"!

И как от сна вы просыпаетесь сквозь время,
На миг лишь вспоминая о друзьях, родных...
С кем счастливы? А с теми -
Чьи имена застыли на устах...


Я просто Ветер, невиновный в вашем крахе,
И знаю тайны, затаенные в сердцах!
Ты - человек, живущий в вечном страхе,
Герой не в жизни, а в своих мечтах...

Вчера, 18:04 by QustoПросмотров: 330Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Ветер время столица авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 18:22
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 495

Очень красивый, проникновенный стих.Знаешь, когда читала, рядом почувствовала легкое дуновение ветерка.
От меня океанический плюс разумеется)
...Друг мой, ты бесподобен, правда, красивый слог,
Я удивилась б очень если бы так не смог.
Можешь ты чувства, мысли, мастерски передать,
Этот талан дан свыше ярко стихи писать"
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: William
Вчера, 20:29
-2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
И где здесь мистика?
Зарегистрирован: 7.06.2022
#3 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 16:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 132
Что нам ветер да на это ответит,
Несущийся мимо, да сломавший крыло?
И упав между нами, так недолго любимых,
Разбил он объятья, как простое стекло.
(С) ДДТ - ветер

Немного не догнал концовку: с чего вдруг ветру известно, что там в потёмках человеческих душ? Он ветренный, простите каламбур, ему пофиг.
А в целом, стих красивый.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: kusi
Сегодня, 18:07
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 495
Цитата: serg-kil-inc
с чего вдруг ветру известно, что там в потёмках человеческих душ?

А почему бы и нет? Возьмите стих например Есенина , ему интересно о чём думала берёзка и ее тайны и наверняка она ему поведала.Так почему бы людям не поделится с ветром тайнами?!
"Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум."
С.А.Есенин
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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