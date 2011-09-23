Я - Ветер...Мелькнула тень над Матушкой-столицей,
Затронув грани жизни, бытия,
Быть может, она просто снится,
Быть может, эта тень и - я.
Не ведая преград и будней бремя,
Лечу над вами, замирая словно сон,
Я быстрый и беспечный, будто время,
Несусь по жизни, быстро - в унисон!
Меня заметив, вы вздыхаете с надеждой,
Жару я побеждаю, летний зной!
Моё дыхание, как тишина... безумно нежно,
Мой путь далёк, вам по пути со мной?
Париж, Москва, Венеция и Бали,
Везде я существую и царю,
Лечу на крыльях в дальние я дали,
Несу лишь счастье и забытое: "Люблю"!
И как от сна вы просыпаетесь сквозь время,
На миг лишь вспоминая о друзьях, родных...
С кем счастливы? А с теми -
Чьи имена застыли на устах...
Я просто Ветер, невиновный в вашем крахе,
И знаю тайны, затаенные в сердцах!
Ты - человек, живущий в вечном страхе,
Герой не в жизни, а в своих мечтах...
Вчера, 18:04 by QustoПросмотров: 330Комментарии: 4
Ключевые слова: Ветер время столица авторский стих