Старушка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 242 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:14 by

Вечер обычной семейной пары с маленьким ребёнком сильно затянулся. Жена, уложив сына, доделывала дела по дому, несмотря на то, что на часах почти полночь. Муж уже дремал. В какой-то момент женщина услышала, что в дверь кто-то поскребся. Заглянув в глазок, она увидела, что на площадке стояла старушка и внимательно с улыбкой смотрела прямо по направлению глазка. Старушка оказалась незнакомой. Она не пыталась больше скрестись или стучать, судя по её улыбке, с ней ничего не произошло. В общем, что-то подсказало, что дверь открывать не нужно.Тихонько отойдя от двери, женщина, закончив свои дела, легла спать. Около 3-х ночи её разбудил муж, который жестами показывал на что-то в окне. Окончательно проснувшись, женщина увидела, что к ним в окно заглядывает та же улыбающаяся старушка. Напрягало то, что этаж хоть и первый, но фундамент у старых домов такой, что достать до середины окна на первом этаже достаточно проблематично. Муж тихонько сказал, что смотрит она уже почти полчаса. Логично было бы включить свет, открыть окно или по-быстрому спуститься вниз, чтобы выяснить, что все-таки нужно ночной гостье, но почему-то делать это было страшно. Как бы ни забавно это звучало, но люди не придумали ничего более умного, как забраться с головой под одеяло и вспоминать, точно ли закрыта дверь и достаточно ли крепки пластиковые окна. Малыша тоже забрали к себе.Утром вышли на улицу, подошли к окну, чтобы разобраться в ситуации. Под окном даже трава не была примята. Никаких следов, что кто-то там стоял и уж тем более подставлял то, на что можно было бы встать, чтобы дотянуться до окна. Соседи ничего не видели и не слышали.

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