Бесконечная ночь

Вокруг было так же пусто, как и на душе. Я сидел на старом спиленном дереве и смотрел на восток. В звенящей тишине ночи на пустыре не было ни души. За спиной - девятиэтажка, одна из новостроек на окраине города. На небе - полная кровавая луна и совсем не видно звезд. Город молчал. Ни шума машин, ни звуков ночных насекомых, ни криков пьяной молодежи. Абсолютная, давящая, бесконечная, как эта ночь тишина. Кроме того, стоял полнейший штиль. Кожа не ощущала даже малейшего дуновения ветерка. Все как будто замерло, остановилось. Казалось, даже сердце перестало биться.



Я не ощущал ничего, кроме отчаяния и пристальных взглядов на себе. Словно жители всех девяти этажей здания позади пялились на меня из темных окон своих квартир. Так, должно быть, чувствовали себя древние гладиаторы, выходившие биться на арену с неравным противником. Моим же противником здесь и сейчас была ночь. Бесконечная ночь, которая, казалось, никогда не закончится. Из густой, как чернила тьмы, ко мне тянулись невидимые руки, стремившиеся заключить меня в холодные и недружелюбные объятья. Тысячи невидимых глаз самой ночи видели меня насквозь. Страх уже несколько часов назад уступил место апатии и пустоте. Я почти перестал надеяться. На горизонте не было ни намека на свет. Ни единого светлого пятна. Казалось, хищная алая луна не отражала свет солнца, а сама излучала тусклое матовое свечение.



Ощущение неправильности всего происходящего не покидало меня, но я был уверен в том, что это не сон. А если и сон, то я не видел возможности проснуться. Я будто находился в утробе у цербера, который медленно переваривал мою душу, вытягивая из неё весь светоч, оставляя лишь черный смоляной пепел. Там, где раньше восходило солнце зияла лишь угольная бездна.



На моих часах с потрепанным кожаным ремешком часах, которые никогда не подводили и не останавливались, стрелки показывали девять двадцать утра.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:40

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Ключевые слова: Ночь страх кровавая луна авторская история

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