Домик в деревне

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:08

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Лёша Пестряков Просмотров: 56 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:08 by

Идея купить собственный дом в деревне нашей семье пришла с развалом Советского союза, когда наступил продовольственный дефицит, да и дефицит всего.Место, где мы купили дом, находилось далеко от городской цивилизации. Деревня та была старая, и с развалом СССР страна начала приходить в запустение. Это все равно нас не остановило, поскольку близость реки и леса придавала нам уверенности в завтрашнем дне.Дом был большой и находился на окраине деревни. Просторные комнаты, большой подвал и большая придворовая территория нам очень понравилась. По этой причине мы сразу же приобрели этот домик в деревне. Продавала его молодая семья. На вопрос, по какой причине решили продать такой особнячок, продавец сказал, что нашел более комфортное жилье в городе.Но вот, что странно: пообщавшись с местными жителями, мы узнали, что этот дом был построен еще в конце девятнадцатого века на месте старого кладбища и местные жители обходили его стороной. Поговаривают, что из дома по ночам жуткие крики слышны и будто кто-то в окно смотрит (последнее замечали в отсутствие хозяев). Заселились мы в этот домик довольно быстро и сразу начали наводить чистоту в нем.Мы на это не обратили никакого внимания, а зря.Спустя неделю, в одну из ночей, когда уже все крепко спали, я проснулся от скрипа, доносившегося из подвала. Взглянув на часы, посмотрел время на них. Была половина третьего ночи, на улице светила полная луна и дул теплый приятный летний ветерок. Осмотрев комнату, я увидел отца и мать, которые уже крепко спали. На минуту подумав, что мне это всё приснилось, лёг спать дальше.Спустя какое-то время я вновь услышал шорохи, теперь уже точно доносившиеся из подвала дома. Встав с постели, я лёг на пол и прислушался к странным звукам, доносившимся из подвала.Звуки напоминали шорохи вперемешку со стонами переходящими в крик, от которого даже отец проснулся.Увидев меня в таком положении, он тут же включил свет в комнате, от которого проснулась и моя мама.Рассказал им, то что я услышал. Мать повергло в шок, однако отец был не робкого десятка, впрочем, как и я сам. Мы взяли фонари и решили спуститься в этот злополучный подвал.Включив свет в подвале, мы спустились туда с отцом, мать осталась ждать нас наверху на кухне. Лампа светила тускло, поэтому фонари пришлись кстати. Осветив подвал лучом фонаря и пройдя подвал целиком, мы ничего не увидели.Идя обратно к выходу, почувствовали легкий холодный ветерок и скрип входной двери, в подвале окон не было, поэтому ветру там неоткуда было взяться. По спине пробежала струйка холодного пота. Мы быстрым шагом пошли к выходу, как в этот момент словно что-то прошло сквозь нас. Нас одолел дикий ужас. В этот момент мы услышали звук падающих коробок и мучительные стоны.Поднявшись наверх, отец выпил стопку водки. Эту ночь мы не сомкнули глаз. При этом постоянно кто-то или что-то бесилось в подвале. Наутро мы собрали вещи и на время переехали к моей тёте.Спустя два дня уже под вечер мы с отцом поехали вновь в наш дом, чтобы еще раз разведать, что же там произошло той ночью. Были уже сумерки, когда мы подошли к домику, в этот момент отец встал как вкопанный. Я спросил его в чем дело, он ответил, посмотри на окна дома. Взглянув на окна домика, я увидел в нем лик неведомого существа. В тот же вечер мы развернулись обратно.Спустя неделю мы продали этот злополучный дом и купили другой в более спокойном месте.

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