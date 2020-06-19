Мы - волкодлаки!Взгляд исподлобья, волчий взгляд.
В нём - лютый лёд, кипящий яд,
Кровавой жатвою горя,
Ярится новая заря!
В атаку волчья кровь зовёт,
Инферны пламенем поёт.
Я мести силою объят,
Где я - там наступает Ад!
Со мною - те, кто возрождён
В начале яростных времён.
И мы охотимся на тех,
Кто ненавидит наш успех.
Мы против тех, кто против нас!
(Для нас отмщение - экстаз.)
В атаках яростных времён -
Непобедим наш Легион!
Пусть пролетают вдаль века,
Сильней становятся войска.
Да, к нам приходят все, кто смел
И славить Сатану посмел!
Сегодня, 09:28 by ЭвиллсПросмотров: 77Комментарии: 1
Ключевые слова: Волкодлаки ярость месть охота авторский стих