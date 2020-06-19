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Стихи

Мы - волкодлаки!

Взгляд исподлобья, волчий взгляд.
В нём - лютый лёд, кипящий яд,

Кровавой жатвою горя,
Ярится новая заря!

В атаку волчья кровь зовёт,
Инферны пламенем поёт.

Я мести силою объят,
Где я - там наступает Ад!

Со мною - те, кто возрождён
В начале яростных времён.

И мы охотимся на тех,
Кто ненавидит наш успех.

Мы против тех, кто против нас!
(Для нас отмщение - экстаз.)

В атаках яростных времён -
Непобедим наш Легион!

Пусть пролетают вдаль века,
Сильней становятся войска.

Да, к нам приходят все, кто смел
И славить Сатану посмел!

Сегодня, 09:28 by ЭвиллсПросмотров: 77Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Волкодлаки ярость месть охота авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 14:12
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Ух, так страшно, что хочется рычать yaaah smile +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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