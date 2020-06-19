Мы - волкодлаки!

Эвиллс Просмотров: 77 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 09:28 by

Взгляд исподлобья, волчий взгляд.В нём - лютый лёд, кипящий яд,Кровавой жатвою горя,Ярится новая заря!В атаку волчья кровь зовёт,Инферны пламенем поёт.Я мести силою объят,Где я - там наступает Ад!Со мною - те, кто возрождёнВ начале яростных времён.И мы охотимся на тех,Кто ненавидит наш успех.Мы против тех, кто против нас!(Для нас отмщение - экстаз.)В атаках яростных времён -Непобедим наш Легион!Пусть пролетают вдаль века,Сильней становятся войска.Да, к нам приходят все, кто смелИ славить Сатану посмел!

Ключевые слова: Волкодлаки ярость месть охота авторский стих

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