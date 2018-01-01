Звезда неистовых!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:05

Эвиллс Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:05 by

Надевая мёртвую вуаль,Ты на шкуре Тёмного летишь.Мысли-песни вновь несутся вдаль!С виду ты обманчиво молчишь.Ветер ночи во твоей крови!Формулы старинные - с лихвой.Ты меня всем сердцем позови!Вот тогда мы встретимся с тобой.Магия неистовых путей -Это сложный и опасный дар.Магия - всё знаешь ты о ней.Это сказка-явь-полукошмар.Цель твоя неведома другим,Цель твоя сокрыта ото всех.Мысли-песни - вечно молодым.Жажда крови, яростных утех!- Это часть тебя, но только часть.Знания, что сила, - к ним летишь!Ты рискуешь проклято пропасть,Но ко власти знаний ты спешишь.Кто-то из предшественников вновьВспомнится тебе в полёте зла.Как у них твоя играет кровьВ совпаденьи ярого числа.- Кто за гранью призрачных времён,Отзовитесь! Вас сейчас прошу!Кто навеки вне времён рождён!К вам за силой-знаньями спешу!"- Слышу этот крик твоей крови,Для тебя пути открыл сейчас.Ты моё лишь имя назови,Чтоб Звезда неистовых зажглась!

Ключевые слова: Дьявол ведьма магия полет звезда зло авторский стих

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