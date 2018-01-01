Звезда неистовых!Надевая мёртвую вуаль,
Ты на шкуре Тёмного летишь.
Мысли-песни вновь несутся вдаль!
С виду ты обманчиво молчишь.
Ветер ночи во твоей крови!
Формулы старинные - с лихвой.
Ты меня всем сердцем позови!
Вот тогда мы встретимся с тобой.
Магия неистовых путей -
Это сложный и опасный дар.
Магия - всё знаешь ты о ней.
Это сказка-явь-полукошмар.
Цель твоя неведома другим,
Цель твоя сокрыта ото всех.
Мысли-песни - вечно молодым.
Жажда крови, яростных утех!
- Это часть тебя, но только часть.
Знания, что сила, - к ним летишь!
Ты рискуешь проклято пропасть,
Но ко власти знаний ты спешишь.
Кто-то из предшественников вновь
Вспомнится тебе в полёте зла.
Как у них твоя играет кровь
В совпаденьи ярого числа.
- Кто за гранью призрачных времён,
Отзовитесь! Вас сейчас прошу!
Кто навеки вне времён рождён!
К вам за силой-знаньями спешу!"
- Слышу этот крик твоей крови,
Для тебя пути открыл сейчас.
Ты моё лишь имя назови,
Чтоб Звезда неистовых зажглась!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05 by ЭвиллсПросмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Дьявол ведьма магия полет звезда зло авторский стих