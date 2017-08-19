Шервудский стрелок

Новость отредактировал catberry - Вчера, 23:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 16 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:04 by

Выбиваю трубку неспеша.Звездопадом искры в ночь летят.Музыка так дивно хороша!И картины прошлого стоят.Вспоминаю первый свой кинжал.Атаман, отец, его дарил.В лезвии оскал Судьбы сверкал!Лучшим другом тот клинок мне был.Первый мой неистовый разбой,Храп коней и выстрелы в ночи.Атаман, отец, гордился мной!Были все сраженья горячи.Золото, заманчиво звеня,Проложило мне кровавый путь.Да, разбой - дорога для меня!Не желаю я с неё свернуть.Никогда не граблю бедняков.Что с них, бедолаг, возможно взять?Я к вельможам яростно суров,Им придётся золото отдать!Были мы не бедная семья.Захватил наш замок враг-шериф.Ненавижу эту сволочь я!Месть моя прославится, как миф.Самый меткий в Шервуде стрелок,Я иную месть врагу припас.В том желаньи я не одинок.Наступает самый главный час!Словно тень, бесшумно я крадусь.И мои товарищи со мной.С бандою я в замок проберусь.Мы устроим самый лютый бой!Музыка смертельная ЛуныТак волшебно-призрачно летит,А шериф глядит обманы-сныИ не знает, будет он убит.Нежностью своей Луна пьянит.Волчья наша кровь поёт рыча!Вся охрана пала, враг убит.Больше нет шерифа-палача!

Ключевые слова: Оборотни луна кинжал авторская история

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