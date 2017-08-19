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Стихи

Шервудский стрелок

Выбиваю трубку неспеша.
Звездопадом искры в ночь летят.
Музыка так дивно хороша!
И картины прошлого стоят.

Вспоминаю первый свой кинжал.
Атаман, отец, его дарил.
В лезвии оскал Судьбы сверкал!
Лучшим другом тот клинок мне был.

Первый мой неистовый разбой,
Храп коней и выстрелы в ночи.
Атаман, отец, гордился мной!
Были все сраженья горячи.

Золото, заманчиво звеня,
Проложило мне кровавый путь.
Да, разбой - дорога для меня!
Не желаю я с неё свернуть.

Никогда не граблю бедняков.
Что с них, бедолаг, возможно взять?
Я к вельможам яростно суров,
Им придётся золото отдать!

Были мы не бедная семья.
Захватил наш замок враг-шериф.
Ненавижу эту сволочь я!
Месть моя прославится, как миф.

Самый меткий в Шервуде стрелок,
Я иную месть врагу припас.
В том желаньи я не одинок.
Наступает самый главный час!

Словно тень, бесшумно я крадусь.
И мои товарищи со мной.
С бандою я в замок проберусь.
Мы устроим самый лютый бой!

Музыка смертельная Луны
Так волшебно-призрачно летит,
А шериф глядит обманы-сны
И не знает, будет он убит.

Нежностью своей Луна пьянит.
Волчья наша кровь поёт рыча!
Вся охрана пала, враг убит.
Больше нет шерифа-палача!

Новость отредактировал catberry - Вчера, 23:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:04 by ЭвиллсПросмотров: 16Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Оборотни луна кинжал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:09
0
Группа: Журналисты
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Комментариев: 5 059
Вот честно - классно!!!!!!!!!+++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 00:17
0
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Репутация: (9280|-3)
Публикаций: 364
Комментариев: 6 782
Здорово!
И вполне органично. Всё могло бы быть именно так))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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