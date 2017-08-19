Шервудский стрелок

Шервудский стрелокВыбиваю трубку неспеша.
Звездопадом искры в ночь летят.
Музыка так дивно хороша!
И картины прошлого стоят.
Вспоминаю первый свой кинжал.
Атаман, отец, его дарил.
В лезвии оскал Судьбы сверкал!
Лучшим другом тот клинок мне был.
Первый мой неистовый разбой,
Храп коней и выстрелы в ночи.
Атаман, отец, гордился мной!
Были все сраженья горячи.
Золото, заманчиво звеня,
Проложило мне кровавый путь.
Да, разбой - дорога для меня!
Не желаю я с неё свернуть.
Никогда не граблю бедняков.
Что с них, бедолаг, возможно взять?
Я к вельможам яростно суров,
Им придётся золото отдать!
Были мы не бедная семья.
Захватил наш замок враг-шериф.
Ненавижу эту сволочь я!
Месть моя прославится, как миф.
Самый меткий в Шервуде стрелок,
Я иную месть врагу припас.
В том желаньи я не одинок.
Наступает самый главный час!
Словно тень, бесшумно я крадусь.
И мои товарищи со мной.
С бандою я в замок проберусь.
Мы устроим самый лютый бой!
Музыка смертельная Луны
Так волшебно-призрачно летит,
А шериф глядит обманы-сны
И не знает, будет он убит.
Нежностью своей Луна пьянит.
Волчья наша кровь поёт рыча!
Вся охрана пала, враг убит.
Больше нет шерифа-палача!
Новость отредактировал catberry - Вчера, 23:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:04 by ЭвиллсПросмотров: 16Комментарии: 2
Ключевые слова: Оборотни луна кинжал авторская история