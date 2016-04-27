Романтики тайных дорогРомантики тайных дорог
Идут по ступеням желаний.
Когда-то прошли тот порог,
Что дарит восторги от знаний.
Крадутся они затаясь,
Во снах возникают порою.
И строят волшебную связь
С подземным секретом и мною.
И смотрят они свысока,
Как в прошлом я в детство играю.
Времён полыхает река!
Я в прошлом, в реке той, сгораю.
Ушедшее детство, шутя,
Поманит, фантазий простором.
Романтиков ищет дитя,
Глядит в ожиданьи с укором.
Романтики тайных дорог
Дразнили меня расстояньем.
Ребёнок понять их не мог,
Стремился к загробным познаньям.
Теперь настигаю я их!
Поют подземелий ступени.
Сарказм так внезапно затих.
Романтикам я - мрачный гений!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:07
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 18:07 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 4
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