Романтики тайных дорог

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 34 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 18:07 by

Романтики тайных дорогИдут по ступеням желаний.Когда-то прошли тот порог,Что дарит восторги от знаний.Крадутся они затаясь,Во снах возникают порою.И строят волшебную связьС подземным секретом и мною.И смотрят они свысока,Как в прошлом я в детство играю.Времён полыхает река!Я в прошлом, в реке той, сгораю.Ушедшее детство, шутя,Поманит, фантазий простором.Романтиков ищет дитя,Глядит в ожиданьи с укором.Романтики тайных дорогДразнили меня расстояньем.Ребёнок понять их не мог,Стремился к загробным познаньям.Теперь настигаю я их!Поют подземелий ступени.Сарказм так внезапно затих.Романтикам я - мрачный гений!

Ключевые слова: Романтики гений некроманты авторский стих

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