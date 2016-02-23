Вулфина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:17

Эвиллс Просмотров: 26 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:17 by

Мы - Анубиса мрачные дети!Я - Вулфина, владычица здесь.Не признаем над нами свист плети!Совершим благородную месть.Я к сраженьям с рожденья готова,Жажда воли даёт крылья нам!Месть врагам будет вечно сурова,Мы, псоглавцы, собратья волкам.Человечье трусливое племя,Час расплаты смертельной настал!Возомнили, что ваше лишь время?Но так близок печальный финал.В небе пламенем дышат драконы,Вдохновляя на битву, рычат!Мы идём на войну, непреклонны.И в глазах наших - звёзды блестят.Мчат кентавры-стрелки к водопою,И сатиры танцуют, смеясь.Им начертано подлой судьбоюВновь людскую узреть неприязнь.Мало нас, но мы биться готовы.Я, Вулфина, веду всех на бой!Не для нас человечьи оковы,Нам обещана воля судьбой.Неприятель сгущает армады,Сверлят нас много яростных глаз.И псоглавцев убить всех бы рады!Человечий вперёд вышел князь.Вот он бой, самый страшный и лютый!Может, пасть в том бою суждено?И, отчаявшись этой минутой,Я рычу, как когда-то давно!Рык Вулфины запомнят навеки,Я бросаюсь с клинком на врага!Обагряются вновь кровью реки,И тела усыпают брега.Князь людской мне не ровня в сраженьи,Рву клыками я тёплую плоть!Бой затих. Будет нам продолженье,Нас навеки не перебороть!

Ключевые слова: Псоглавцы война смертельный бой схватка рык авторский стих

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