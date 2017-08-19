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Стихи

Первобытный Рекс

Кровь моя красным огнём,
Магмою рвётся на волю!
Кто-то мечтал: "Не умрём".
Я же иду за тобою.

Дух первобытный и злой,
Снова иду я на дело.
Буду в атаке лихой
Дико жесток без предела!

Сила из древних времён
Молотом пламенным рушит!
Тех, кто мечтал: "Не умрём",
Губит живущие души!

Зверь самый лютый и злой,
Я на охоте опасной.
Слышишь мой призрачный вой?
Лишь без тебя я несчастный!

Я убиваю твоих
Воинов. Но не тебя же.
Слушай мой авторский стих,
Скажешь: "Безумен ты, княже!"

Тиранозаурус Рекс -
Имя моё в настоящем.
Ты не зовёшь, но я здесь!
Змеем прикинусь летящим.

Или пожаром явлюсь.
Все поселенья - в руины!
Я за любовь жадно бьюсь!
В бой отправляю машины.

Ты так прельстила меня,
Песнями зачаровала...
В прошлом осталась броня.
Мне ты единственной стала!

Но убиваю войска,
Те, что ведёшь за собою.
Видишь во мне ты врага,
Я от любви лютой вою!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39 by ЭвиллсПросмотров: 54Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Дух злость броня обличие авторский стих

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Комментарии

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