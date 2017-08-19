Первобытный Рекс

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:39

Эвиллс Просмотров: 54 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:39 by

Кровь моя красным огнём,Магмою рвётся на волю!Кто-то мечтал: "Не умрём".Я же иду за тобою.Дух первобытный и злой,Снова иду я на дело.Буду в атаке лихойДико жесток без предела!Сила из древних времёнМолотом пламенным рушит!Тех, кто мечтал: "Не умрём",Губит живущие души!Зверь самый лютый и злой,Я на охоте опасной.Слышишь мой призрачный вой?Лишь без тебя я несчастный!Я убиваю твоихВоинов. Но не тебя же.Слушай мой авторский стих,Скажешь: "Безумен ты, княже!"Тиранозаурус Рекс -Имя моё в настоящем.Ты не зовёшь, но я здесь!Змеем прикинусь летящим.Или пожаром явлюсь.Все поселенья - в руины!Я за любовь жадно бьюсь!В бой отправляю машины.Ты так прельстила меня,Песнями зачаровала...В прошлом осталась броня.Мне ты единственной стала!Но убиваю войска,Те, что ведёшь за собою.Видишь во мне ты врага,Я от любви лютой вою!

Ключевые слова: Дух злость броня обличие авторский стих

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