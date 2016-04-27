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Муза. Какая она у Вас?


 
Стихи

Моя готическая муза

Из коридоров зазеркальных,
Из лабиринтов Нави вновь
Под звон мелодий Лун печальных
Летит мечта, что греет кровь...

Её невидимые сети
Меня отчаянно влекут!
Но слов её стегают плети!
И всё ж её повсюду ждут.

Она - готическая муза.
Идёт по граням миражей...
Так жаждут те её союза,
В ком ночи яростных ножей!

Чьё сердце дышит ядом мести
И кто безжалостен в словах,
Желают быть с той музой вместе
И обращать враждебных в прах!

И в ком безумие искрится!
И в ком отчаянье стеной!
Желают все её добиться.
Чтоб вдохновение - волной...

Моя готическая муза,
Ко мне безжалостна не будь.
Люблю я плен с тобой союза!
И твой по венам странный путь...

Твои магические тайны
И прежестокие слова,
Укусы в сердце неслучайны
И сплетни, что несёт молва!

Не уходи, моя родная.
Любимая, не покидай!
Договорённость вновь такая,
За кровь - мне вдохновенье дай.

Моя готическая муза,
Ты королева дивных снов...
С тобой не ощущаю груза
От быта мрачного оков!

Моя жестокая, лихая,
Ты вампиресса из мечты.
И значит, мне судьба такая,
Что всех роднее - только ты!
Вчера, 19:32 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Вампир поэт мир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 19:36
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Стих основан, как и многие мои на снах.
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#2 написал: marlin
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Мне очень понравилось, видно от души написано с ее вложением в стих. Готический плюс +
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#3 написал: kusi
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Стих прекрасен) От меня океанический плюс.
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#4 написал: Восьмая тень
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