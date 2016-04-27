Муза. Какая она у Вас? 1. Что такое муза? 2. У меня музЫк. 3. Похожа на фею. 4. Нечто эфимерное - как прерлив настроений... 5. Кровожадная и беспощадная мегера!



Моя готическая муза

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 4 +5 Вчера, 19:32 by

Из коридоров зазеркальных,Из лабиринтов Нави вновьПод звон мелодий Лун печальныхЛетит мечта, что греет кровь...Её невидимые сетиМеня отчаянно влекут!Но слов её стегают плети!И всё ж её повсюду ждут.Она - готическая муза.Идёт по граням миражей...Так жаждут те её союза,В ком ночи яростных ножей!Чьё сердце дышит ядом местиИ кто безжалостен в словах,Желают быть с той музой вместеИ обращать враждебных в прах!И в ком безумие искрится!И в ком отчаянье стеной!Желают все её добиться.Чтоб вдохновение - волной...Моя готическая муза,Ко мне безжалостна не будь.Люблю я плен с тобой союза!И твой по венам странный путь...Твои магические тайныИ прежестокие слова,Укусы в сердце неслучайныИ сплетни, что несёт молва!Не уходи, моя родная.Любимая, не покидай!Договорённость вновь такая,За кровь - мне вдохновенье дай.Моя готическая муза,Ты королева дивных снов...С тобой не ощущаю грузаОт быта мрачного оков!Моя жестокая, лихая,Ты вампиресса из мечты.И значит, мне судьба такая,Что всех роднее - только ты!

Ключевые слова: Вампир поэт мир авторский стих

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