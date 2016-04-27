Моя готическая музаИз коридоров зазеркальных,
Из лабиринтов Нави вновь
Под звон мелодий Лун печальных
Летит мечта, что греет кровь...
Её невидимые сети
Меня отчаянно влекут!
Но слов её стегают плети!
И всё ж её повсюду ждут.
Она - готическая муза.
Идёт по граням миражей...
Так жаждут те её союза,
В ком ночи яростных ножей!
Чьё сердце дышит ядом мести
И кто безжалостен в словах,
Желают быть с той музой вместе
И обращать враждебных в прах!
И в ком безумие искрится!
И в ком отчаянье стеной!
Желают все её добиться.
Чтоб вдохновение - волной...
Моя готическая муза,
Ко мне безжалостна не будь.
Люблю я плен с тобой союза!
И твой по венам странный путь...
Твои магические тайны
И прежестокие слова,
Укусы в сердце неслучайны
И сплетни, что несёт молва!
Не уходи, моя родная.
Любимая, не покидай!
Договорённость вновь такая,
За кровь - мне вдохновенье дай.
Моя готическая муза,
Ты королева дивных снов...
С тобой не ощущаю груза
От быта мрачного оков!
Моя жестокая, лихая,
Ты вампиресса из мечты.
И значит, мне судьба такая,
Что всех роднее - только ты!
Вчера, 19:32 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 4
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