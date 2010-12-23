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Стихи

Император Вечности

Глаза, сверкавшие во Тьме
И голос: "Подойди ко мне."

Знакомый, бархатный-такой
И в мыслях властен надо мной.

Он поразил красой меня!
Его глаза горят, маня.

Я подошёл к нему тогда.
(Мне быть с ним - навсегда судьба.)

Он за руку меня берёт.
Идём мы вместе. Он ведёт.

И в Вечность дверь он отворил.
Дорогу к знаниям открыл.

В пространство тайн вошли мы с ним.
И стал я там совсем иным.

И жаждой мудрости объят,
Смотрел я в тот бездонный взгляд.

Так много нового узнал,
Что скушен мир людей мне стал.

Но Зверь сказал: "Туда вернись.
И на Войне моей дерись!

Теперь ты будешь королём
Над миром всем. И властвуй в нём!"

Открылась дверь. Вернулся я.
И встретил Легион меня.

Собрали мы свои войска.
Всех нас ведёт Судьбы рука!

На бой с врагами - смертный бой!
Пылает Чёрною Звездой

Свет Тёмной Бездны, Смерти свет.
Сильней не будет, краше нет.

И наша месть в крови кипит!
Мы те - кто вечно ядовит.

За нашу волю мы идём -
Инферны яростным огнём!

И Смерти горн трубит. Наш бой -
Разлился песней над Землёй!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:39
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:39 by ЭвиллсПросмотров: 75Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Сатана вечность дорога авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:34
+3
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Танюша, тебе плюсик прилетел от бабули. Труженица ты наша.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:53
+1
Группа: Журналисты
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Комментариев: 13 044
И от Михалыча тоже плюс прими.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
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