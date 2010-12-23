Император Вечности

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:39

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 75 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 14:39 by

Глаза, сверкавшие во ТьмеИ голос: "Подойди ко мне."Знакомый, бархатный-такойИ в мыслях властен надо мной.Он поразил красой меня!Его глаза горят, маня.Я подошёл к нему тогда.(Мне быть с ним - навсегда судьба.)Он за руку меня берёт.Идём мы вместе. Он ведёт.И в Вечность дверь он отворил.Дорогу к знаниям открыл.В пространство тайн вошли мы с ним.И стал я там совсем иным.И жаждой мудрости объят,Смотрел я в тот бездонный взгляд.Так много нового узнал,Что скушен мир людей мне стал.Но Зверь сказал: "Туда вернись.И на Войне моей дерись!Теперь ты будешь королёмНад миром всем. И властвуй в нём!"Открылась дверь. Вернулся я.И встретил Легион меня.Собрали мы свои войска.Всех нас ведёт Судьбы рука!На бой с врагами - смертный бой!Пылает Чёрною ЗвездойСвет Тёмной Бездны, Смерти свет.Сильней не будет, краше нет.И наша месть в крови кипит!Мы те - кто вечно ядовит.За нашу волю мы идём -Инферны яростным огнём!И Смерти горн трубит. Наш бой -Разлился песней над Землёй!

Ключевые слова: Сатана вечность дорога авторский стих

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