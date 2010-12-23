Император Вечности

Император ВечностиГлаза, сверкавшие во Тьме
И голос: "Подойди ко мне."
Знакомый, бархатный-такой
И в мыслях властен надо мной.
Он поразил красой меня!
Его глаза горят, маня.
Я подошёл к нему тогда.
(Мне быть с ним - навсегда судьба.)
Он за руку меня берёт.
Идём мы вместе. Он ведёт.
И в Вечность дверь он отворил.
Дорогу к знаниям открыл.
В пространство тайн вошли мы с ним.
И стал я там совсем иным.
И жаждой мудрости объят,
Смотрел я в тот бездонный взгляд.
Так много нового узнал,
Что скушен мир людей мне стал.
Но Зверь сказал: "Туда вернись.
И на Войне моей дерись!
Теперь ты будешь королём
Над миром всем. И властвуй в нём!"
Открылась дверь. Вернулся я.
И встретил Легион меня.
Собрали мы свои войска.
Всех нас ведёт Судьбы рука!
На бой с врагами - смертный бой!
Пылает Чёрною Звездой
Свет Тёмной Бездны, Смерти свет.
Сильней не будет, краше нет.
И наша месть в крови кипит!
Мы те - кто вечно ядовит.
За нашу волю мы идём -
Инферны яростным огнём!
И Смерти горн трубит. Наш бой -
Разлился песней над Землёй!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:39
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:39 by ЭвиллсПросмотров: 75Комментарии: 2
Ключевые слова: Сатана вечность дорога авторский стих