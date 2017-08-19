Зона сумерек

Зона сумерекВ зоне сумерек небо лилово,
Серый дым зависает повсюду.
Всё знакомо, но мрачно и ново.
Зону сумерек я не забуду!
Небоскрёбы там чёрным кордоном
Возвышаются, в небо врастают.
Провода лишь поют страшным звоном,
Больно током бьют всех, кто летает!
Но взлетают все те, кто посмеет,
Кто желает полёта и счастья!
И летят в вышине там и реют -
Не желая в быт возвращаться!
Но в секунды экстаза и счастья -
Провода возникают повсюду!
Заставляя в быт возвращаться.
Зону сумерек я не забуду!
И летят проводами задетые.
Опускаются в быт обожжённые.
Новым кайфом полёта согретые,
Сильным током навек поражённые!
А в быту подло их поджидают
Колдуны, что внезапно приходят.
Всех упавших они истязают!
И в охоте такой кайф находят.
И хватают они тех отверженных.
И звенят кандалами нетленными.
Не убитых, но всё-же поверженных -
Заключают за толстыми стенами.
Но взлетают там в небо лиловое
Все, кто жаждет полёта и счастья!
Кто на волю бежал, с ними - новые,
Не желая в быт возвращаться...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 15:40 by ЭвиллсПросмотров: 99Комментарии: 4
Ключевые слова: Колдуны охота отверженные авторская история