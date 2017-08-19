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Стихи

Зона сумерек

В зоне сумерек небо лилово,
Серый дым зависает повсюду.
Всё знакомо, но мрачно и ново.
Зону сумерек я не забуду!

Небоскрёбы там чёрным кордоном
Возвышаются, в небо врастают.
Провода лишь поют страшным звоном,
Больно током бьют всех, кто летает!

Но взлетают все те, кто посмеет,
Кто желает полёта и счастья!
И летят в вышине там и реют -
Не желая в быт возвращаться!

Но в секунды экстаза и счастья -
Провода возникают повсюду!
Заставляя в быт возвращаться.
Зону сумерек я не забуду!

И летят проводами задетые.
Опускаются в быт обожжённые.
Новым кайфом полёта согретые,
Сильным током навек поражённые!

А в быту подло их поджидают
Колдуны, что внезапно приходят.
Всех упавших они истязают!
И в охоте такой кайф находят.

И хватают они тех отверженных.
И звенят кандалами нетленными.
Не убитых, но всё-же поверженных -
Заключают за толстыми стенами.

Но взлетают там в небо лиловое
Все, кто жаждет полёта и счастья!
Кто на волю бежал, с ними - новые,
Не желая в быт возвращаться...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 15:40 by ЭвиллсПросмотров: 99Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Колдуны охота отверженные авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:42
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3269|-1)
Публикаций: 2 352
Комментариев: 13 040
Эх, полетать бы сейчас.)) Только проводами не обжечься и колдунам под руку не попасться.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 19:50
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3093|2)
Публикаций: 237
Комментариев: 3 695
Во сне бывает такая зона. Летишь и провода возникают на пути. Напряжение жуткое! И сжигают они током. А сами - как притягивают. - невозможно увернуться.
Зарегистрирован: 27.04.2016
                
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:55
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3269|-1)
Публикаций: 2 352
Комментариев: 13 040
Цитата: Эвиллс
Во сне бывает такая зона. Летишь и провода возникают на пути. Напряжение жуткое! И сжигают они током. А сами - как притягивают. - невозможно увернуться.

Догадался.) Не стал писать про сон, страшно во сне обжигаться.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 20:05
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (3093|2)
Публикаций: 237
Комментариев: 3 695
Реальность ранит сильнее pensive
Зарегистрирован: 27.04.2016
                
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