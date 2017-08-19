Зона сумерек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 99 Комментарии: 4 +5 Вчера, 15:40 by

В зоне сумерек небо лилово,Серый дым зависает повсюду.Всё знакомо, но мрачно и ново.Зону сумерек я не забуду!Небоскрёбы там чёрным кордономВозвышаются, в небо врастают.Провода лишь поют страшным звоном,Больно током бьют всех, кто летает!Но взлетают все те, кто посмеет,Кто желает полёта и счастья!И летят в вышине там и реют -Не желая в быт возвращаться!Но в секунды экстаза и счастья -Провода возникают повсюду!Заставляя в быт возвращаться.Зону сумерек я не забуду!И летят проводами задетые.Опускаются в быт обожжённые.Новым кайфом полёта согретые,Сильным током навек поражённые!А в быту подло их поджидаютКолдуны, что внезапно приходят.Всех упавших они истязают!И в охоте такой кайф находят.И хватают они тех отверженных.И звенят кандалами нетленными.Не убитых, но всё-же поверженных -Заключают за толстыми стенами.Но взлетают там в небо лиловоеВсе, кто жаждет полёта и счастья!Кто на волю бежал, с ними - новые,Не желая в быт возвращаться...

Ключевые слова: Колдуны охота отверженные авторская история

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